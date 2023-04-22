Хави заявил на матч с «Атлетико» 15-летнего форварда Ямала: «Он может помочь «Барсе». Ситуация с его контрактом тут ни при чем»

Теги Барселона Атлетико Хави Ла Лига Футбол

Хави заявил на матч с «Атлетико» 15-летнего форварда Ламина Ямала.

Если Ямал выйдет на поле, то станет самым молодым игроком, когда-либо игравшим за «Барселону» в Ла Лиге.

«У каждого, кто вызван, есть шансы сыграть. Ямал может помочь нам, у него есть талант, он молод и силен. И как игрок Ламин может ознаменовать эпоху, стать важным футболистом для клуба.

Он не боится, мы внесли его в заявку, поговорив с ним, он готов. Думаю, он может нам помочь», – сказал Хави.

Тренер «Барсы» также опроверг, что Ямала вызвали, поскольку у него истекает контракт, и клуб пытается убедить продлить его.

«Мы сосредоточимся на настоящем. Он очень хорошо себя проявил. Мне понравилось то, что я видел, поэтому его и вызвали.

Тот факт, что его контракт истекает, не имеет никакого отношения к вызову. Он хорошо тренируется, обладает большим талантом и может играть в первой команде, несмотря на возраст», – добавил Хави.

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36 комментариев

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Александр Зубков
Там ещё Таймыр на подходе.
+69
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AminO2
Тер Штеген – Ямал:
Ямало-Немецкая комбинация.
+51
-3
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benjamin92
Ответ DolJun
15 летний? а среди высокого газона он не затеряется?)
Болельщики клубов, у которых нет воспитанников уже тут )
+50
-17
+33
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Кирилл
Говорят, что это один из главных талантов Ла Масии за последние годы.

Главное, чтобы не превратился в нового Кркича…
И не сломался от травм.
+20
-6
+14
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Фёдор Кузнецов
Ответ benjamin92
Болельщики клубов, у которых нет воспитанников уже тут )
Обвинять Челси в отсутствии воспитанников это конечно интересно
+12
-1
+11
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forever 77
Ответ benjamin92
Болельщики клубов, у которых нет воспитанников уже тут )
У Челси нет воспитанников? Ты серьезно?
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0
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Марслан Акматалиев
Ответ Кирилл
Говорят, что это один из главных талантов Ла Масии за последние годы. Главное, чтобы не превратился в нового Кркича… И не сломался от травм.
Парень по моему играет с игроками на 3 года старше и играет прилично как говорят.
+8
-2
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forever 77
Ответ benjamin92
кто пиарит Гави и Педри?
Те кто вручают им голден боев
+4
0
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art57
Достойно пера Набокова.
+2
0
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Алексей Даценко
Ответ benjamin92
Болельщики клубов, у которых нет воспитанников уже тут )
у Челси достаточно воспитанников
+2
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Shuller18
Ответ benjamin92
Болельщики клубов, у которых нет воспитанников уже тут )
Это в Челси нет воспитанников?)
+1
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DolJun
Ответ benjamin92
пусть забирает миллионов за 120-130 )
за 120 лапорта отдаст всю команду вместе с чави) ты о чем)) барса и сотку не стоит в базарный день)
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ljolik888
Ответ Марслан Акматалиев
Парень по моему играет с игроками на 3 года старше и играет прилично как говорят.
Играет он на самом деле очень хорошо для своего возраста. Плюс к этому развит физически намного больше , чем его однолетки . Посмотрим что из него получится , но опять же .....
Все на этом сайте говорят про воспитанников Барселоны - Кркич и так далее . Да конечно они не достигли того что одних ожидали . Но есть одно - Барселоне нужны победы и только лучшие выживают .
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SaH4r.
Ответ DolJun
15 летний? а среди высокого газона он не затеряется?)
алё, вас с зоны вылета не слышно
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benjamin92
Ответ DolJun
так это работа таких клубов-доноров типа барсы или бенфики) боули захочет - заберет обратно, еще и ару на сдачу)
пусть забирает миллионов за 120-130 )
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DolJun
Ответ benjamin92
Кристенсена еле откачали после Челси. Ещё немного и был бы очередной Кэт Зума )
так это работа таких клубов-доноров типа барсы или бенфики) боули захочет - заберет обратно, еще и ару на сдачу)
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benjamin92
Ответ DolJun
молодец что отписался) забавно кстати что блаугранового середняка к чемпионству тащит как раз воспитанник челси))
Кристенсена еле откачали после Челси. Ещё немного и был бы очередной Кэт Зума )
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ljolik888
Ответ Фёдор Кузнецов
Обвинять Челси в отсутствии воспитанников это конечно интересно
Согласен у Челси хорошая академия - в Англии лучшая за последнее время . Ламину предсказывают очень хорошее будущее , но опять же - зачем так рано подпускать к основе . Для галочки - мы это уже видели .
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DolJun
Ответ benjamin92
Болельщики клубов, у которых нет воспитанников уже тут )
молодец что отписался)
забавно кстати что блаугранового середняка к чемпионству тащит как раз воспитанник челси))
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BoixosNois1899
Опасно конечно его в таком возрасте ещё выпускать в основу могут быть травмы и тд., тем-более с мясниками из мадридского Атлетико, которые « никогда не были клубом режима как и Реал», второй момент может перегореть как когда-то перегорел Боян Киркич вышедший в основу в 16!!!
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Spaten
Ламин Ямал Насрауи Эбана
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Пепси пеналдувич
Молодец, но мне что то не по себе, что Барсе уже чемпионство отдали…
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