Хави заявил на матч с «Атлетико» 15-летнего форварда Ямала: «Он может помочь «Барсе». Ситуация с его контрактом тут ни при чем»
Хави заявил на матч с «Атлетико» 15-летнего форварда Ламина Ямала.
Если Ямал выйдет на поле, то станет самым молодым игроком, когда-либо игравшим за «Барселону» в Ла Лиге.
«У каждого, кто вызван, есть шансы сыграть. Ямал может помочь нам, у него есть талант, он молод и силен. И как игрок Ламин может ознаменовать эпоху, стать важным футболистом для клуба.
Он не боится, мы внесли его в заявку, поговорив с ним, он готов. Думаю, он может нам помочь», – сказал Хави.
Тренер «Барсы» также опроверг, что Ямала вызвали, поскольку у него истекает контракт, и клуб пытается убедить продлить его.
«Мы сосредоточимся на настоящем. Он очень хорошо себя проявил. Мне понравилось то, что я видел, поэтому его и вызвали.
Тот факт, что его контракт истекает, не имеет никакого отношения к вызову. Он хорошо тренируется, обладает большим талантом и может играть в первой команде, несмотря на возраст», – добавил Хави.
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Ямало-Немецкая комбинация.
Главное, чтобы не превратился в нового Кркича…
И не сломался от травм.
Все на этом сайте говорят про воспитанников Барселоны - Кркич и так далее . Да конечно они не достигли того что одних ожидали . Но есть одно - Барселоне нужны победы и только лучшие выживают .
забавно кстати что блаугранового середняка к чемпионству тащит как раз воспитанник челси))