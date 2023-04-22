«Арсеналу» интересны Субименди и Ле Норман из «Сосьедада», их отступные – 60 и 50 млн евро

«Арсеналу» интересны два игрока «Реал Сосьедад» – хавбек и защитник.

Скауты лондонского клуба следят за 24-летним полузащитником и 26-летним защитником .

Как сообщает инсайдер для CaughtOffside, « » еще не принял решения о необходимости подписания этих футболистов – трансферные планы будут составлены в последующие недели.

Отступные французского защитника – 50 миллионов евро, а баскского хавбека – 60 млн.

Напомним, что главный тренер «Арсенал» Микель Артета родился в Стране Басков и выступал за « ».

Подробная статистика Субименди доступна здесь, а Ле Нормана – тут.

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