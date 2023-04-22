«Арсеналу» интересны Субименди и Ле Норман из «Сосьедада», их отступные – 60 и 50 млн евро

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Реал Сосьедад Ла Лига Арсенал возможные трансферы Робен Ле Норман Мартин Субименди Фабрицио Романо Футбол

«Арсеналу» интересны два игрока «Реал Сосьедад» – хавбек и защитник.

Скауты лондонского клуба следят за 24-летним полузащитником Мартином Субименди и 26-летним защитником Робеном Ле Норманом.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо для CaughtOffside, «Арсенал» еще не принял решения о необходимости подписания этих футболистов – трансферные планы будут составлены в последующие недели.

Отступные французского защитника – 50 миллионов евро, а баскского хавбека – 60 млн.

Напомним, что главный тренер «Арсенал» Микель Артета родился в Стране Басков и выступал за «Реал Сосьедад».

Подробная статистика Субименди доступна здесь, а Ле Нормана – тут.

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8 комментариев

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Vitto
Ответ Granero-24
Если Арсенал выиграет АПЛ(ну если даже нет), то под ЛЧ надо усиливаться. Тем более Сити, Челси и МЮ летом большими покупками наверно займутся
Челси? Вряд ли, скорее распродажей.
+10
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Доминатор3000
Игра у Арсенала есть.
Толковый молодой тренер есть.
Усилиться точечно и топовыми игроками.
Никого не продавать.
Надеюсь отступные у Сака,Мартинелли,Эдегора и Салиба это 100 миллиардов за каждого.
И всё.
Будущее у команды этой будет.
А там,с опытом,возможны и большие победы.
+10
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+9
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ConorNite
Учитывая количество пропущенных мячей (особенно в последнее время) обновить защитную линию Арсеналу не помешает. Только игроки эти не внушают доверия
+5
0
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Бременер
Ответ Vitto
Челси? Вряд ли, скорее распродажей.
Одно другому не мешает.
"Чтобы купить что-нибудь ненужное, нужно продать что-нибудь ненужное".
+1
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Владимир Самсонов
Ответ Granero-24
Если Арсенал выиграет АПЛ(ну если даже нет), то под ЛЧ надо усиливаться. Тем более Сити, Челси и МЮ летом большими покупками наверно займутся
Даже если не выиграет, ЛЧ все равно будет и усиливаться необходимо
+1
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Granero-24
Если Арсенал выиграет АПЛ(ну если даже нет), то под ЛЧ надо усиливаться. Тем более Сити, Челси и МЮ летом большими покупками наверно займутся
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Егор Добрый
для мешка из АПЛ это не деньги
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гилберт
Все эти МЕнди лажа полная, лучше возьмите какого нибудь МендИ.
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