«Арсеналу» интересны Субименди и Ле Норман из «Сосьедада», их отступные – 60 и 50 млн евро
«Арсеналу» интересны два игрока «Реал Сосьедад» – хавбек и защитник.
Скауты лондонского клуба следят за 24-летним полузащитником Мартином Субименди и 26-летним защитником Робеном Ле Норманом.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо для CaughtOffside, «Арсенал» еще не принял решения о необходимости подписания этих футболистов – трансферные планы будут составлены в последующие недели.
Отступные французского защитника – 50 миллионов евро, а баскского хавбека – 60 млн.
Напомним, что главный тренер «Арсенал» Микель Артета родился в Стране Басков и выступал за «Реал Сосьедад».
Подробная статистика Субименди доступна здесь, а Ле Нормана – тут.
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Толковый молодой тренер есть.
Усилиться точечно и топовыми игроками.
Никого не продавать.
Надеюсь отступные у Сака,Мартинелли,Эдегора и Салиба это 100 миллиардов за каждого.
И всё.
Будущее у команды этой будет.
А там,с опытом,возможны и большие победы.
"Чтобы купить что-нибудь ненужное, нужно продать что-нибудь ненужное".