«Арсенал» интересуется Маунтом и изучает возможность его трансфера летом

Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Мэйсон Маунт Футбол

«Арсенал» может подписать Мэйсона Маунта.

Хавбек, как ожидается, не продлит контракт и покинет «Челси» летом.

По данным Goal.com, «Арсенал» в связи с этим изучает возможность трансфера Маунта.

Статистику англичанина можно изучить здесь.

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21 комментарий

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Южанин78
Ответ LIVERPOOL18921503/25052005
Арсеналу не надоело подбирать ненужное от Челси?
Не согласен, мне кажется он здорово впишется в игру Арсенала.
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DolJun
сильный ход от арсенала будет, если им удастся маунта заполучить. игрок хороший, к сожалению сейчас не в форме. но видать боули его крепко задел качелями по зп раз предполагается что он будет подобные варианты рассматривать
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+9
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scanner c
Ответ StarsAndArrows
Нежен Деклан Райс,в атаке есть кому играть)
Даа вроде Райс очень нежный))
+10
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LIVERPOOL18921503/25052005
Ответ Южанин78
Не согласен, мне кажется он здорово впишется в игру Арсенала.
Я вообще-то к тому, что Арсенал часто подбирает то, что не нужно Челси. О качестве футболистов речи не вел.
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Gornostaev
Игрок хороший, top-quality как сказал бы Венгер, но сейчас на скамейке и так есть Троссард, Смит-Роу и Виейра + еще Нелсон...
Позиция так-то закрыта; другое дело, что он свободный агент через год, что делает подписание супервыгодным, но тогда кто-то из пары СР (не хотелось бы) или Виейра, видимо на выход...
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Gunner_14
Отличный игрок, но трансфер маловероятный
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StarsAndArrows
Нежен Деклан Райс,в атаке есть кому играть)
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Wekil Halylow
Ответ LIVERPOOL18921503/25052005
Я вообще-то к тому, что Арсенал часто подбирает то, что не нужно Челси. О качестве футболистов речи не вел.
Чех был основним несколько лет а Луиз помог кубок Англи выйграт тут только беда с Виллианом но его бесплатьно подписали и тогда он в челси последний год был хорош а Жоржинё отличний трансфер так что ты хотель м этим сказат
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Слутск Халлского
лол.ком в своем репертуаре
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Джейме Ланнистер
Ответ Gornostaev
Игрок хороший, top-quality как сказал бы Венгер, но сейчас на скамейке и так есть Троссард, Смит-Роу и Виейра + еще Нелсон... Позиция так-то закрыта; другое дело, что он свободный агент через год, что делает подписание супервыгодным, но тогда кто-то из пары СР (не хотелось бы) или Виейра, видимо на выход...
Он на позицию Джаки подходить.
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Джейме Ланнистер
Ответ DolJun
сильный ход от арсенала будет, если им удастся маунта заполучить. игрок хороший, к сожалению сейчас не в форме. но видать боули его крепко задел качелями по зп раз предполагается что он будет подобные варианты рассматривать
Не продаст его Боули Арсеналу. Лассо почему-то начал считать своим главным врагом Арсенал. Поэтому он лучше продаст за 20 МЮ или Ливеру, чем за 50 Арсеналу.
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SLEVIN
Ответ Born is the King
Надеюсь перейдёт в Баварию или Юве. Не хочется, чтобы воспитанник зажигал за другую команду АПЛ
вот сдался он баварии? не на том уровне парень, очевидно же
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Джейме Ланнистер
Не продаст его Боули Арсеналу. Лассо почему-то начал считать своим главным врагом Арсенал. Поэтому он лучше продаст за 20 МЮ или Ливеру, чем за 50 Арсеналу.
Хотя, если Райса подпишут, то его дружок Маунт может и потребовать трансфер.
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Sergeev55
Жаль, что не хочет оставаться в Челси!!!
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Pitkin
Проблема Маунта в том, что у него нет достаточной игровой практики. При прошлом Лампарде он выходил на поле. Ну а поставь его Френки в основу раз пять подряд, может и вернётся к Мэйсону былая сила. Хотя...
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Акира_1
Если перейдёт в Арсенал, то докажет, что ему плевать на Челси. Маунт в этом сезоне просто мертвый, но вместо продления контракта устроил какие-то торги из-за денег, хотя не играет на них.
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Pitkin
Как Челси до сих пор не продлил Маунта? Игрок же ввиду отсутствия достаточной игровой практики уже начал деградировать.
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Амин Чич
Лучшее место, что бы перезапустить карьеру, это Боруссия Дортмунд
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Born is the King
Надеюсь перейдёт в Баварию или Юве. Не хочется, чтобы воспитанник зажигал за другую команду АПЛ
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