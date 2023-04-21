«Арсенал» интересуется Маунтом и изучает возможность его трансфера летом
«Арсенал» может подписать Мэйсона Маунта.
Хавбек, как ожидается, не продлит контракт и покинет «Челси» летом.
По данным Goal.com, «Арсенал» в связи с этим изучает возможность трансфера Маунта.
Статистику англичанина можно изучить здесь.
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Позиция так-то закрыта; другое дело, что он свободный агент через год, что делает подписание супервыгодным, но тогда кто-то из пары СР (не хотелось бы) или Виейра, видимо на выход...
Хотя, если Райса подпишут, то его дружок Маунт может и потребовать трансфер.