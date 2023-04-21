«Арсенал» интересуется Маунтом и изучает возможность его трансфера летом

«Арсенал» может подписать Мэйсона Маунта.

Хавбек, как ожидается, не продлит контракт и покинет « » летом.

По данным Goal.com, « » в связи с этим изучает возможность трансфера .

Статистику англичанина можно изучить здесь.

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