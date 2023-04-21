Кавазашвили об отказе от турнира в Азии: «Бездарное решение, там нормальные соперники. РФС наплевал на болельщиков»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Анзор Кавазашвили Футбол

Анзор Кавазашвили раскритиковал РФС за отказ от участиям в турнире CAFA.

Турнир Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA) был запланирован на июнь 2023 года.

«Решение отказаться от участия в турнире CAFA – абсолютно бездарное. Там нормальные соперники были, все хотели с нами играть. Не понимаю, почему РФС отказался. Пусть теперь у них голова болит, с кем сборной России играть товарищеские матчи.

Все футбольные люди были рады, когда узнали, что национальная команда примет участие в таком турнире. Это лучше, чем товарищеские поединки. Разыгрывается трофей как-никак.

На мой взгляд, РФС наплевал на болельщиков сборной России, отказавшись участвовать в этом турнире», – сказал бывший вратарь сборной СССР и «Спартака».

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16 комментариев

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Бродяга-симпатяга
Рейтинги подобных игр будут околонулевые
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Михаил Опякин
РФС пожалел болельщиков, если разобраться😀
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Никита Самарин
Что ж вы деда беспокоите? Он до сих пор ждёт в этом сезоне чемпионства от Спартака.
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Ростов-на-Дону
Да, всё правильно, лучше с "Акроном" три раза сыграть!
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donatodonatore
Правильное решение. Избежали позора.
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Вячеслав Максименко
Ответ Spartakus1984
Не,я как болельщик не хочу смотреть Азиатские игры.Так что Каваз не прав.
Ну,не смотрел бы. Никто не заставляет.
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Шухрат Казыев
В РФС сидят люди, которые чего-то боятся. Нормальный турнир..
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AERN
Тут он полностью прав. Все хотели бы посмотреть турнир(нормальные болельщики). Слишком уж звездная болезнь наших футболистов мучает.
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Клирик
РФС и болельщики? По моему там давно всем друг на друга нас.. ть.
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Вячеслав Максименко
РФС- пятая колонна.
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