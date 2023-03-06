Нкунку из-за травмы бедра может пропустить матч «Лейпцига» с «Ман Сити» 14 марта

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА травмы РБ Лейпциг Кристофер Нкунку Здоровье Футбол

Нападающий «Лейпцига» Кристофер Нкунку может пропустить матч с «Манчестер Сити».

Команды проведут ответную игру 1/8 финала Лиги чемпионов 14 марта. В первой зафиксирована ничья – 1:1.

25-летний форвард получил легкое растяжение мышц бедра в матче с «Боруссией» Дортмунд в 23-м туре Бундеслиги и был заменен на 84-й минуте. «Ред Булл» сообщил, что какое-то время француз проведет в запасе.

Как утверждает The Athletic, участие лучшего бомбардира команды в матче с «Ман Сити» находится под вопросом.

11 марта «Лейпциг» встретится с гладбахской «Боруссией».

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4 комментария

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Артур Мкртычян
Ответ Дядя ТУРА
с Монако и Лионом аналогично говорили
я думаю что вылеты от середняков, это пройденный этап для сити. после Лиона больше не было такого. и на своем поле сити лет пять не проигрывает в лч.
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Дядя ТУРА
Ответ OldRedWhite
Очень жаль , но Сити их , что так , что эдак !
с Монако и Лионом аналогично говорили
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Michael Yashkin-Daszkiewicz
Шансов по любому против Сити 1 к 100.
0
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OldRedWhite
Очень жаль , но Сити их , что так , что эдак !
+3
-1
+2
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