Нкунку из-за травмы бедра может пропустить матч «Лейпцига» с «Ман Сити» 14 марта

Нападающий « » может пропустить матч с « ».

Команды проведут ответную игру 1/8 финала чемпионов 14 марта. В первой зафиксирована ничья – 1:1.

25-летний форвард получил легкое растяжение мышц бедра в матче с «Боруссией» Дортмунд в 23-м туре Бундеслиги и был заменен на 84-й минуте. «Ред Булл» сообщил, что какое-то время француз проведет в запасе.

Как утверждает The Athletic, участие лучшего бомбардира команды в матче с «Ман Сити» находится под вопросом.

11 марта «Лейпциг» встретится с гладбахской «Боруссией».

«Сити» без Де Брюйне – печальное зрелище. Первый тайм – без моментов, второй – в режиме автобуса (вынудил «Лейпциг»)