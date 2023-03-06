Нкунку из-за травмы бедра может пропустить матч «Лейпцига» с «Ман Сити» 14 марта
Нападающий «Лейпцига» Кристофер Нкунку может пропустить матч с «Манчестер Сити».
Команды проведут ответную игру 1/8 финала Лиги чемпионов 14 марта. В первой зафиксирована ничья – 1:1.
25-летний форвард получил легкое растяжение мышц бедра в матче с «Боруссией» Дортмунд в 23-м туре Бундеслиги и был заменен на 84-й минуте. «Ред Булл» сообщил, что какое-то время француз проведет в запасе.
Как утверждает The Athletic, участие лучшего бомбардира команды в матче с «Ман Сити» находится под вопросом.
11 марта «Лейпциг» встретится с гладбахской «Боруссией».
«Сити» без Де Брюйне – печальное зрелище. Первый тайм – без моментов, второй – в режиме автобуса (вынудил «Лейпциг»)
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