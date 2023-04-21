Мостовой о тренерской лицензии: «Немножко продвигаемся, разговариваем. Все в процессе»

Александр Мостовой заявил о продвижении в вопросе получения лицензии тренера.

«Немножко продвигаемся по поводу тренерской лицензии. Разговариваем на эту тему.

Все в процессе. В ближайшее время посмотрим, как будет развиваться история», – сказал бывший футболист сборной России и «Спартака».

Мостовой о работе тренером: «У меня нет бумажки, а многим руководителям она нужна. Есть люди, которые никогда не играли, но тренируют»

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