Мостовой о тренерской лицензии: «Немножко продвигаемся, разговариваем. Все в процессе»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой заявил о продвижении в вопросе получения лицензии тренера.

«Немножко продвигаемся по поводу тренерской лицензии. Разговариваем на эту тему.

Все в процессе. В ближайшее время посмотрим, как будет развиваться история», – сказал бывший футболист сборной России и «Спартака».

Мостовой о работе тренером: «У меня нет бумажки, а многим руководителям она нужна. Есть люди, которые никогда не играли, но тренируют»

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

66 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LIBerly
Мостовой с тренерской лицензией будет как сынок прокурора с ксивой
+77
-5
+72
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexsem69
Понемножечку, помаленечку, по копеечке, по зёрнышку, по семечку.
Я на работу, с утра на работу.😆
+46
0
+46
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ХавиГави_Паратрупер
Ответ LIBerly
Мостовой с тренерской лицензией будет как сынок прокурора с ксивой
Царь будет врываться на аналитические программы Матч-ТВ, держа раскрытую лицензию и с криками: "Прогнозы на пол, руки за голову, работает тренер!"😎
+48
-6
+42
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
charly_54
Следующая отмазка будет что там учителя в футбол не играли
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Зачем разговаривать, учись и всё
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Orlov
Ответ Ярик01
Зачем разговаривать, учись и всё
Я учиться не хочу,
Сам любого научу!
Я - известный мастер
По футбольной части!
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кокич
На 55-летие получит долгожданную бумажку.
В праздничной обёртке.
Акт приёма-передачи осветят все СМИ страны.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fatei4
Если это случится, то ... не знаю... наверное снег пойдёт в июле и война закончится
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Miron11
Ребят,давайте счёт с лимитом откроим(надо знать сколько стоит лицензия) и скинем?Это чухоло же не один экзамен не сдаст...
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
s_kapa
Санек, не сдавайся, мастерам лицензии не нужны!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anthony Hlyanov
я тоже немного продвигаюсь и разговариваю, что бы пивко перестать пить в выходные
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wizard Harry
Диалог проходит с рюмкой перед зеркалом😄🥂
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Нам нужен пользователь "Тренерская лицензия Мостового"
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Свисток Игнашевича
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Нам нужен пользователь "Тренерская лицензия Мостового"
"Пользователя с таким никнеймом не существует. Возможно, такого не существует" 😁
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Истинный зенитовец
Ответ alexsem69
Понемножечку, помаленечку, по копеечке, по зёрнышку, по семечку. Я на работу, с утра на работу.😆
Я мысленно пропел)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ибн Хоттабыч
Странное какое то высказывание: Разговариваем... Дело продвигается... Я всё время думал, что надо отучиться и сдать экзамены, чтобы получить лицензию тренера. Интересно, с кем Мостовой разговаривает?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Diman Stekolshikov
Ну это великий день будет, ни одной игры не пропущу команды с тренером царем
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Miron11
Ребят,давайте счёт с лимитом откроим(надо знать сколько стоит лицензия) и скинем?Это чухоло же не один экзамен не сдаст...
Да
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илнур Кара
Ответ Diman Stekolshikov
Ну это великий день будет, ни одной игры не пропущу команды с тренером царем
Это уже другая история
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RedDevil1909
похоже Карпин денежку на карту скинул
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Виртуалкин
и как только получит её, в этом же году и закончит тренерскую карьеру. уйдёт на пенсию так сказать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
korysh
То есть не учимся, а просто разговариваем, продвигаемся. У нас так полстраны права получили.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Классный руководитель
дата выхода на пенсию = дата получения лицензии!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Senchas
Лёд тронулся, господа присяжные заседатели
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Свисток Игнашевича
И вот, сидя в кресле эксперта Матч ТВ, "царь" будет сидеть с этой бумаженцией, и рассказывать какой он крутой, с лицензией, а руководители не дают шанс своим легендам!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий