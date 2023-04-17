Юрген Клинсманн может возглавить «Тоттенхэм».

Как сообщает Get German Football News со ссылкой на Kicker, лондонский клуб рассматривает вариант с назначением немецкого специалиста на пост главного тренера. С февраля возглавляет сборную .

В шорт-лист «шпор» также входят , Венсан Компани, , Грэм Поттер и .

После увольнения Антонио Конте должность исполняющего обязанности главного тренера «Тоттенхэма» занимает Кристиан Стеллини.

После 31 проведенного тура АПЛ «Тоттенхэм» набрал 53 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице.