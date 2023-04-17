«Тоттенхэм» рассматривает назначение Клинсманна. Нагельсманн, Почеттино, Компани, Поттер, Роджерс тоже в шорт-листе (Kicker)

Теги Венсан Компани Сборная Южной Кореи по футболу премьер-лига Англия Юрген Клинсманн Тоттенхэм Маурисио Почеттино Брендан Роджерс Кристиан Стеллини Юлиан Нагельсманн Грэм Поттер Футбол

Юрген Клинсманн может возглавить «Тоттенхэм».

Как сообщает Get German Football News со ссылкой на Kicker, лондонский клуб рассматривает вариант с назначением немецкого специалиста на пост главного тренера. С февраля Клинсманн возглавляет сборную Южной Кореи

В шорт-лист «шпор» также входят Брендан Роджерс, Венсан Компани, Маурисио Почеттино, Грэм Поттер и Юлиан Нагельсманн

После увольнения Антонио Конте должность исполняющего обязанности главного тренера «Тоттенхэма» занимает Кристиан Стеллини.

После 31 проведенного тура АПЛ «Тоттенхэм» набрал 53 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице. 

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79 комментариев

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AmanEsen
Свен Йоран Эрикссона, Харри Реднепа, Раймона Доменека почему не рассматривают?
+138
0
+138
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Дядя ТУРА
Ответ AmanEsen
Свен Йоран Эрикссона, Харри Реднепа, Раймона Доменека почему не рассматривают?
у доменека с петухами не заладилось
+65
-4
+61
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Lazeeer
Капелло тоже свободен говорят
+58
0
+58
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LIVERPOOL18921503/25052005
«Тоттенхэм» рассматривает назначение Клинсманна. Нагельсманн, Почеттино, Компани, Поттер, Роджерс тоже в шорт-листе (Kicker)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Клинсманн? А тренера с еще более устаревшими методами работы вы не хотите? Давайте уж тогда Мартина О Нила еще позовем
+29
-3
+26
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Arthurino
Ответ Lazeeer
Капелло тоже свободен говорят
Говорят, что Арриго Сакки, дедушка Трапаттони и Дель Боске тоже готовы возобновить карьеру ради Тоттенхэма
+25
-2
+23
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Жирный Лукаку
Ответ AmanEsen
Свен Йоран Эрикссона, Харри Реднепа, Раймона Доменека почему не рассматривают?
Мне кажется, Алан Кербишли подошёл бы им лучше
+20
0
+20
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Today I feel Qatari
Тоттенхэм любит тренеров за Челси донашивать (Конте, Моуринью, Виллаш-Боаш), так что однозначно Поттер видится явным фаворитом
+15
-1
+14
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Максим Черкашин
Ответ AmanEsen
Свен Йоран Эрикссона, Харри Реднепа, Раймона Доменека почему не рассматривают?
Хуанде Рамос.😎
+6
0
+6
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SLASH
А в итоге команду возглавит Аморим.
+6
0
+6
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ljolik888
В лигу чемпионов скорее всего не попадут. Может уйдёт Кейн . Леви жмот . Отличная работа ждёт нового тренера .
+7
-2
+5
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Nikolay
Ответ LIVERPOOL18921503/25052005
«Тоттенхэм» рассматривает назначение Клинсманна. Нагельсманн, Почеттино, Компани, Поттер, Роджерс тоже в шорт-листе (Kicker) ------------------------------------------------------------------------------------------------ Клинсманн? А тренера с еще более устаревшими методами работы вы не хотите? Давайте уж тогда Мартина О Нила еще позовем
Он бывший игрок Шпор.
+5
0
+5
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Алексей Синяков
Ответ Nikolay
Он бывший игрок Шпор.
по этому принципу предлагаю кандидатуру Ассу-Экото
+4
0
+4
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I'mNotChrisPaul
Ответ LIVERPOOL18921503/25052005
«Тоттенхэм» рассматривает назначение Клинсманна. Нагельсманн, Почеттино, Компани, Поттер, Роджерс тоже в шорт-листе (Kicker) ------------------------------------------------------------------------------------------------ Клинсманн? А тренера с еще более устаревшими методами работы вы не хотите? Давайте уж тогда Мартина О Нила еще позовем
или Мартина Йола
+3
0
+3
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Кокич
Ответ SLASH
А в итоге команду возглавит Аморим.
Это глагол? Что-то типа Валерим, Эмерим, Каррерим...
+3
0
+3
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bat90
это точно шорт-лист?
+3
0
+3
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Balt
Клинсманна? С дуба рухнули что ли? Очищение чемпионшипом и насмешек захотелось?
+3
0
+3
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Михаил Хромаков
Ответ Биограф Венгера
ИМХО Поттер из этого списка был бы самый рабочий вариант для шпор, может быть еще Роджерс. Если бы Леви не был таким жлобом, продал бы Кейна за 100+ мультов в МЮ и пустил бы средства в новую перестройку под толкового тренера. Но это Леви
они однажды так Бейла продали и накупили всякого шлака вместо него
+3
0
+3
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JackDaniels
Судя по выбору тренеров ( с не высокой личкой) - на место в четверке в этом сезоне нее рассчитывают.
+3
-1
+2
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MrWillSee
Ответ Arthurino
Говорят, что Арриго Сакки, дедушка Трапаттони и Дель Боске тоже готовы возобновить карьеру ради Тоттенхэма
А САФ?
+2
0
+2
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OldRedWhite
Ответ LIVERPOOL18921503/25052005
«Тоттенхэм» рассматривает назначение Клинсманна. Нагельсманн, Почеттино, Компани, Поттер, Роджерс тоже в шорт-листе (Kicker) ------------------------------------------------------------------------------------------------ Клинсманн? А тренера с еще более устаревшими методами работы вы не хотите? Давайте уж тогда Мартина О Нила еще позовем
Не будьте таким строгим !
Пусть человек хоть трудоустроит сына Джонатана !
+2
0
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<<Amstel Trigun>>
Ответ AmanEsen
Свен Йоран Эрикссона, Харри Реднепа, Раймона Доменека почему не рассматривают?
Роберто Донадони, Жерар Улье, Феликс Магат, Бернд Шустер, Фабио Капелло, Джон Тошак, Юпп Хайнкес, Луи Ван Гал, Джованни Трапаттони, ну и Александр Мостовой до кучи)))
+2
0
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Семён Жуйло
"Клинсманн? А вот это провал", - подумал Штирлиц.
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Абдул Абакаев
Ответ Дядя ТУРА
у доменека с петухами не заладилось
ор😂
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sasha230876
Ответ Кокич
Это глагол? Что-то типа Валерим, Эмерим, Каррерим...
Выпиваем, Закусываем!
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Folio
Ответ LIVERPOOL18921503/25052005
И? Как тренер, он устарел уже давно
да он и актуален никогда не был
+1
0
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