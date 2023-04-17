«Тоттенхэм» рассматривает назначение Клинсманна. Нагельсманн, Почеттино, Компани, Поттер, Роджерс тоже в шорт-листе (Kicker)
Юрген Клинсманн может возглавить «Тоттенхэм».
Как сообщает Get German Football News со ссылкой на Kicker, лондонский клуб рассматривает вариант с назначением немецкого специалиста на пост главного тренера. С февраля Клинсманн возглавляет сборную Южной Кореи.
В шорт-лист «шпор» также входят Брендан Роджерс, Венсан Компани, Маурисио Почеттино, Грэм Поттер и Юлиан Нагельсманн.
После увольнения Антонио Конте должность исполняющего обязанности главного тренера «Тоттенхэма» занимает Кристиан Стеллини.
После 31 проведенного тура АПЛ «Тоттенхэм» набрал 53 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице.
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Клинсманн? А тренера с еще более устаревшими методами работы вы не хотите? Давайте уж тогда Мартина О Нила еще позовем
Пусть человек хоть трудоустроит сына Джонатана !