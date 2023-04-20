Где смотреть Брайтон – Манчестер Юнайтед, во сколько прямая трансляция матча, Кубок Англии 23 апреля

Теги Манчестер Юнайтед Кубок Англии Брайтон Футбол

В воскресенье, 23 апреля, сыграют Брайтон и Манчестер Юнайтед в рамках Кубка Англии по футболу.

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Во сколько играют Брайтон – Манчестер Юнайтед

  • Начало матча запланировано на 18:30 по московскому времени.

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