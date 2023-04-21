Моуринью после 4:1 с «Фейеноордом» со смехом спросил: «Кассано нет в студии?»
Жозе Моуринью поиронизировал над Антонио Кассано.
«Рома» вышла в полуфинал Лиги Европы после победы над «Фейеноордом» (4:1 в дополнительное время) в ответном четвертьфинальном матче.
После матча главный тренер итальянского клуба пришел на интервью к телеканалу Sky Sports.
– В студии много чемпионов, которые хотят задать вам вопрос.
– Антонио Кассано нет в студии? – со смехом спросил португалец.
– Вы гордитесь своей работой в Риме? Вы удалось создать единство в команде.
– Мне хватает опыта, чтобы понять работу, которую я делаю. У меня есть баланс. Я уравновешен.
Как я уже говорил некоторое время назад, я нахожусь в той фазе своей карьеры, когда игроки важнее, болельщики важнее, а я не так важен.
Я хочу дарить радость болельщикам, а ребятам возможность расти и становиться лучше. Горжусь этим. Горжусь сегодняшним днем.
Уверен, что болельщики уйдут домой довольными, увидев то, как мы выложились на поле. Даже когда мы проигрываем, я не злюсь, потому что мы семья, – сказал Жозе Моуринью.
Кассано о конфликте с Моуринью: «Я никогда не был жополизом, поэтому громкие имена на меня не влияют. Если команды Жозе и Аллегри играют дерьмово, я говорю об этом»
«Моуринью хочет быть как Гвардиола, но он не станет им даже в мечтах. Футбол Жозе ужасен. Всем будет ##### на него, когда он закончит». Кассано о тренере
Антонио Кассано: «Моуринью ##### на футбол»
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У него же нет состава на 600 млн как в Челси или того более, как у Гвардиолы в МС безмерный кошелёк
Тренерует в основном из того что есть, и получается весьма неплохо
1 сезон - (Абарахам 40, Шомуродов 18, Руи 12, Винья 13) = 83
2 сезон - (Челик 7) = 90
где сотня? я уж молчу про заявление "несколько сотен"... без справки от врача в интернет не заходи, прошу.