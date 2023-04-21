Моуринью после 4:1 с «Фейеноордом» со смехом спросил: «Кассано нет в студии?»

Теги Рома Жозе Моуринью Фейеноорд Антонио Кассано серия А Италия Лига Европы УЕФА телевидение Футбол

Жозе Моуринью поиронизировал над Антонио Кассано.

«Рома» вышла в полуфинал Лиги Европы после победы над «Фейеноордом» (4:1 в дополнительное время) в ответном четвертьфинальном матче.

После матча главный тренер итальянского клуба пришел на интервью к телеканалу Sky Sports.

– В студии много чемпионов, которые хотят задать вам вопрос.

Антонио Кассано нет в студии? – со смехом спросил португалец.

– Вы гордитесь своей работой в Риме? Вы удалось создать единство в команде.

– Мне хватает опыта, чтобы понять работу, которую я делаю. У меня есть баланс. Я уравновешен.

Как я уже говорил некоторое время назад, я нахожусь в той фазе своей карьеры, когда игроки важнее, болельщики важнее, а я не так важен.

Я хочу дарить радость болельщикам, а ребятам возможность расти и становиться лучше. Горжусь этим. Горжусь сегодняшним днем.

Уверен, что болельщики уйдут домой довольными, увидев то, как мы выложились на поле. Даже когда мы проигрываем, я не злюсь, потому что мы семья, – сказал Жозе Моуринью.

Кассано о конфликте с Моуринью: «Я никогда не был жополизом, поэтому громкие имена на меня не влияют. Если команды Жозе и Аллегри играют дерьмово, я говорю об этом»

«Моуринью хочет быть как Гвардиола, но он не станет им даже в мечтах. Футбол Жозе ужасен. Всем будет ##### на него, когда он закончит». Кассано о тренере

Антонио Кассано: «Моуринью ##### на футбол»

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78 комментариев

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Streetbor
Кассано как Пирс Морган ждёт осечки, чтобы первым начать кричать Акела промахнулся..
+123
-7
+116
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Artem Piatkov
Да отлично тренерует Моуриньо

У него же нет состава на 600 млн как в Челси или того более, как у Гвардиолы в МС безмерный кошелёк

Тренерует в основном из того что есть, и получается весьма неплохо
+122
-18
+104
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Чукотский политпроект
Ответ несахар
сколько сезонов уже моур ничего серьезного с ромой не может добиться?
Сколько сезонов уже Рома ничего серьезного не может добиться?
+89
-2
+87
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Artem Piatkov
Ответ Александр Белов
У него был безмерный кошелёк в МЮ
И он выиграл с ними 3 трофея
+81
-5
+76
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pit4er
Ответ несахар
сколько сезонов уже моур ничего серьезного с ромой не может добиться?
Два не полных, за которые выиграл ЛК и вот вывел команду в 1/2 ЛЕ, в чемпионате идёт в зоне ЛЧ
+23
0
+23
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Иван Иванов
Ответ Streetbor
Кассано как Пирс Морган ждёт осечки, чтобы первым начать кричать Акела промахнулся..
Ну или как Должунчик на спортсе, когда Барса или Ман Сити проигрывает.
+22
-1
+21
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Извилина Заремы
Теперь Кассано будет ждать, когда Моур ошибётся, - и вот тогда он первый вылезет со своей "экспертной" оценкой.
+18
-1
+17
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Владимир Самсонов
Ответ Александр Белов
У него был безмерный кошелёк в МЮ
И оказалось, что это самый успешный тренер за 10 лет.
+16
-2
+14
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Donald J. Trump
Ответ несахар
сколько сезонов уже моур ничего серьезного с ромой не может добиться?
Это его 2-й сезон. Что ты подразумеваешь под серьёзным, чего должен добиться Моуриньо ?
+13
0
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Deathspell Omega
Ответ несахар
я свой вопрос вроде четко написал...
Кассано, перелогинься
+12
0
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Fark
Кассано нет, Мостовой в студии
+11
0
+11
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9wkbc9rjcb
Маур добился в карьере всего о чем можно мечтать, а Касано то чего добился???? Второсортный ного мяч.
+13
-2
+11
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freetransfer
Ответ Александр Русанов
Рома так-то сорит деньгами. Слили на бревна они несколько сотен миллионов
при жозе они потратили в этом сезоне 7 млн на трансферы(купили Челика). где она сорит. что ты несешь?

1 сезон - (Абарахам 40, Шомуродов 18, Руи 12, Винья 13) = 83
2 сезон - (Челик 7) = 90

где сотня? я уж молчу про заявление "несколько сотен"... без справки от врача в интернет не заходи, прошу.
+10
0
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Scorpion
Минуточку он сделал средний Порту обладателем Лиги чемпионов.
+8
0
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Тюменец
Кассано: в студии нет, но я в той самой куртке.
+8
0
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n1ckola62
Ответ Fark
Кассано нет, Мостовой в студии
ага и Володька...
+7
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Пирс Морган
Ответ Streetbor
Кассано как Пирс Морган ждёт осечки, чтобы первым начать кричать Акела промахнулся..
😂😂😂
+7
-2
+5
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Сергей Максимюк
Ответ Александр Белов
У него был безмерный кошелёк в МЮ
и трофеи в мю он взял
+7
-3
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n1ckola62
Ответ несахар
сколько сезонов уже моур ничего серьезного с ромой не может добиться?
Рома до Жозе ничего не могла добиться, с ним взяли Еврокубок, а в этом году могут и в зону ЛЧ попасть опередив 2х полуфиналистов ЛЧ 22-23 (Интер и Милан)
+3
0
+3
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ya_za_ac_milan
В Севилью не верится совсем. То что они обыграли деревянный МЮ ещё ни о чем не говорит. Не удивлюсь Итальянскому финалу Рома- Юве если конечно сетка позволяет.
+3
0
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gPk
Ответ Artem Piatkov
Да отлично тренерует Моуриньо У него же нет состава на 600 млн как в Челси или того более, как у Гвардиолы в МС безмерный кошелёк Тренерует в основном из того что есть, и получается весьма неплохо
Конечно же у него нет такого состава, потому что Пеп соответствует уровню такого состава, а Моуриньо - нет. У условного Юрана состава на 600 миллионов тоже нет. Вы удивляетесь этому или нет?
+4
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Илья Храбров
Жозе великий тренер, затыкает рты завистникам
+3
-1
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freetransfer
жозе с юмором спокойно отнесся к резким выпадам кассано. а сам кассано на полном серьезе с пеной у рта сидит доказывает и трясется, небось не спит еще из-за этого))
+3
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Ваня Колобов
Ответ Александр Русанов
17 год - 90 млн 18 год - 166 млн 19 год - 117 млн 20 год - 72 млн 21 год - 127 млн не заходи без справки об окончании начальной школы, пожалуйста
Жозе тренирует Рому с 2021 года. При чем тут предыдущие сезоны?
+2
0
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Дмитрий Новиков
Ответ несахар
сколько сезонов уже моур ничего серьезного с ромой не может добиться?
победу в ЛК в прошлом году не считаем??
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