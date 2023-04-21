Жозе Моуринью поиронизировал над Антонио Кассано.

« » вышла в полуфинал после победы над «Фейеноордом» (4:1 в дополнительное время) в ответном четвертьфинальном матче.

После матча главный тренер итальянского клуба пришел на интервью к телеканалу Sky Sports.

– В студии много чемпионов, которые хотят задать вам вопрос.

– нет в студии? – со смехом спросил португалец.

– Вы гордитесь своей работой в Риме? Вы удалось создать единство в команде.

– Мне хватает опыта, чтобы понять работу, которую я делаю. У меня есть баланс. Я уравновешен.

Как я уже говорил некоторое время назад, я нахожусь в той фазе своей карьеры, когда игроки важнее, болельщики важнее, а я не так важен.

Я хочу дарить радость болельщикам, а ребятам возможность расти и становиться лучше. Горжусь этим. Горжусь сегодняшним днем.

Уверен, что болельщики уйдут домой довольными, увидев то, как мы выложились на поле. Даже когда мы проигрываем, я не злюсь, потому что мы семья, – сказал .

Кассано о конфликте с Моуринью: «Я никогда не был жополизом, поэтому громкие имена на меня не влияют. Если команды Жозе и Аллегри играют дерьмово, я говорю об этом»

«Моуринью хочет быть как Гвардиола, но он не станет им даже в мечтах. Футбол Жозе ужасен. Всем будет ##### на него, когда он закончит». Кассано о тренере

Антонио Кассано: «Моуринью ##### на футбол»

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