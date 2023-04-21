«Зенит» уже можно поздравить с чемпионством! И это заслуга не только бразильцев». Божович об РПЛ
Миодраг Божович считает, что «Зенит» уже не упустит первое место в таблице Мир РПЛ.
После 23 туров сине-бело-голубые лидируют в таблице с отрывом в 9 очков.
«Зенит» уже можно поздравить с чемпионством! И это заслуга не только бразильцев.
В любом чемпионате есть команда, которая постоянно доминирует — не только в России. Посмотрите на ту же Бундеслигу с «Баварией».
Никто не мешает другим командам становиться чемпионом. Хотя, может быть, болельщикам других команд становится скучно», — сказал экс-тренер клубов РПЛ.
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Лично видел, как Дюков выбегал на поле и ложил семь мячей в ворота.
Он очень хорошо умеет маскирваться под других игроков.
Другое дело проиграть середняку лучшей лиги мира. В основное время, по сути боевым составом.
Кстати, куда пропали твои коллеги Брюэль и Иванов? Их уволили?
))
...если он сигарет в окно-административный штраф, за гамно под окном)
Как только на эти темы , видно что человек болен)))