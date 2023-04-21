«Зенит» уже можно поздравить с чемпионством! И это заслуга не только бразильцев». Божович об РПЛ

Миодраг Божович считает, что «Зенит» уже не упустит первое место в таблице Мир РПЛ.

После 23 туров сине-бело-голубые лидируют в таблице с отрывом в 9 очков.

« » уже можно поздравить с чемпионством! И это заслуга не только бразильцев.

В любом чемпионате есть команда, которая постоянно доминирует — не только в России. Посмотрите на ту же Бундеслигу с «Баварией».

Никто не мешает другим командам становиться чемпионом. Хотя, может быть, болельщикам других команд становится скучно», — сказал экс-тренер клубов РПЛ.

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