«Зенит» уже можно поздравить с чемпионством! И это заслуга не только бразильцев». Божович об РПЛ

Теги Зенит премьер-лига Россия Миодраг Божович Чемпионат.com Футбол

Миодраг Божович считает, что «Зенит» уже не упустит первое место в таблице Мир РПЛ.

После 23 туров сине-бело-голубые лидируют в таблице с отрывом в 9 очков.

«Зенит» уже можно поздравить с чемпионством! И это заслуга не только бразильцев.

В любом чемпионате есть команда, которая постоянно доминирует — не только в России. Посмотрите на ту же Бундеслигу с «Баварией».

Никто не мешает другим командам становиться чемпионом. Хотя, может быть, болельщикам других команд становится скучно», — сказал экс-тренер клубов РПЛ.

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86 комментариев

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Назар Игорь
Уникальная личность этот спартакус. Не ест, не спит, круглосуточно бдит на сайте в ожидании очередной новости о Зените. На свой любимый клуб ему фиолетово, это и понятно, там обсуждать нечего, сплошной облом.
+60
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+51
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Зелёный гопник
Ответ Spartakus1984
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Бессонные ночи после Акрона продолжаются ?😅
+37
-4
+33
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Дмитрий9779
Ответ Spartakus1984
Новость о мнении Божовича))зенит не причем))
Ахахаха,здесь нет тега Спартак и новость о Зените.Не оправдывайся,плохо получается 😁
+24
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Дмитрий9779
Опять Спартакус первый в новости о Зените,а мне вчера один джигит рассказывал,что они не лезут в эти новости.Наврал что ли?😁
+21
-6
+15
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Big Nick
Ответ Spartakus1984
И это заслуга не только бразильцев»(с)Но и Газпрома с Дюковым)))
Согласен.
Лично видел, как Дюков выбегал на поле и ложил семь мячей в ворота.
Он очень хорошо умеет маскирваться под других игроков.
+19
-4
+15
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Илья Ворошилов
starpukas1984 такой смешной. Всё хрюкает о Зените
+18
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+14
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Алексей Минин
Ответ Назар Игорь
Уникальная личность этот спартакус. Не ест, не спит, круглосуточно бдит на сайте в ожидании очередной новости о Зените. На свой любимый клуб ему фиолетово, это и понятно, там обсуждать нечего, сплошной облом.
Мне вообще кажется, что этот персонаж - это коллективный разум, который работает посменно. Потому что есть периоды просветления, когда пишутся вполне адекватные вещи, а есть периоды - вот как сейчас.
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Алексей Кузнецов
Ответ Spartakus1984
Конечно,такая трагедия,в след за зенитом вылетели из кубка))
Одно дело вылететь в серии пенальти без ведущих игроков, финалисту кубка.
Другое дело проиграть середняку лучшей лиги мира. В основное время, по сути боевым составом.
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Удар Кержакова
Ответ Spartakus1984
Ничего не ждём,в жизни и мире все по кругу идёт постоянно,или ты думаешь зенит будет вечно лидером?Все возвращается когда то на круги своя а для зенита,это возвращение в пердив))
А Спартака в пищевик 😂
+10
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+8
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Господъ
Кое-кому стоит свои еврочашки посчитать, а не Дюкова с Газпромом вспоминать. 😁
+11
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KOTOV71
Ответ Big Nick
Согласен. Лично видел, как Дюков выбегал на поле и ложил семь мячей в ворота. Он очень хорошо умеет маскирваться под других игроков.
И комментатор говорит- " ...Дюков отдаёт пас Газпрому..ударррр,Гол!!")))) 7-1!!
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Катя СПб
Ответ Spartakus1984
Почитай Википедию)
Это там, где написано о чемпионстве. после 5 тура? Занятная вещичка.
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Алексей Кузнецов
Ответ Spartakus1984
Зачем мне теги,меня заинтересовал именно Божович своим высказыванием,он мог и про кого угодно сказать,не только про зину
Конечно, но ты как участники эксперимента Павлова: чемпион России для тебя как лампочка.
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Алексей Кузнецов
Ответ Spartakus1984
Вы хоть сыграйте там хоть раз с Ливерпулем в нынешнее время,это вам не Брюгге))тогда и поговорим.Ну или Федун занёс чемодан денег за ничью в Москве с Ливерпулем?Про этот матч вы стараетесь всегда умолчать))
Ну мы играли с "Ливерпулем", где был Джеррард, Каррагер, Суарес. И прошли дальше, несмотря на грязный фол Луиса на Губочане.
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Назар Игорь
Ответ Удар Кержакова
Там ещё Путин был и Миллер. Они по версии спартачей виновника 7-1.
Миллера и в Ливерпуле видели с чемоданом денег, 7 лимонов отвалил ( по одному за каждый гол).
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Юрий Кечко
Прекратите стебать спартакуса))) если он сигарет в окно это будет на вашей совести
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Zenith forever
Не нужно забывать и о внесших вклад в успехи Зенита соперников. Уж очень слабыми, даже неожиданно, оказались в этом году московские клубы, кстати потратившие огромные деньги (куда большие чем Зенит) на укрепление своих составов в 2022 г.
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Big Nick
Ответ Spartakus1984
Лично видел как судьи годами убивали конкурентов зенита,когда ещё кто то мог в спортивном плане навязать ему борьбу
Я понимаю, что ты пишешь по методичке, но пора вам уже менять её.
Кстати, куда пропали твои коллеги Брюэль и Иванов? Их уволили?
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Zenith forever
Ответ Spartakus1984
Ты следишь,за тем,кто,где,и что пишет?Зачем?Я пишу под многими постами,разных клубов,если что
Зачем следить? Этого не требуется, как речь о Зените, так сплошной 1984. Глаза рябит, и что характерно, пишется одно и тоже по любому поводу.
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Zenith forever
Ответ .фигляр.
а пока есть Лукойл спартак в Пятёрочке?
В Семерочке!
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Алексей Кузнецов
Ответ Spartakus1984
Одно дело иметь самый большой бюджет в лиге и вылетать сейчас мёртвому Динамо,равнозначно.
Поэтому вы отскочили от мертвого "Динамо" благодаря Иванову?
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.фигляр.
Ответ Юрий Кечко
Прекратите стебать спартакуса))) если он сигарет в окно это будет на вашей совести
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))
...если он сигарет в окно-административный штраф, за гамно под окном)
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Zenith forever
Ответ Kit244098
Да их можно уже с первого тура поздравлять. Что-то Божевич долго спал. Я их вообще еще до начала чемпионата поздравил. И Америки при этом не открыл))
Ты уже забыл про чемпионов 5 тура?
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Зайцев Руслан
Ответ Спартак сила
зенит и цска в пердиве слава великому Спартаку
великий спартак? Попробуй снизить дозу бромантана
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Юрий Кечко
Ответ Алексей Минин
Мне вообще кажется, что этот персонаж - это коллективный разум, который работает посменно. Потому что есть периоды просветления, когда пишутся вполне адекватные вещи, а есть периоды - вот как сейчас.
Адекватные вещи только на счёт того что не касается Спартака и Зенита
Как только на эти темы , видно что человек болен)))
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