Моуринью вышел в полуфинал еврокубков в 12-й раз, у него 5 трофеев в турнирах

Теги Рома Жозе Моуринью Лига Европы УЕФА Футбол

«Рома» разгромила «Фейеноорд» (4:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы (первая игра – 0:1).

Главный тренер римлян Жозе Моуринью вышел в полуфинал еврокубков в 12-й раз.

Португалец дважды выигрывал Лигу чемпионов (с «Порту» и «Интером») и по разу побеждал в Кубке УЕФА (с «Порту»), в Лиге Европы (с «Манчестер Юнайтед») и в Лиге конференций (с «Ромой»).

В 1/2 финала текущего розыгрыша Лиги Европы «Рома» встретится с «Байером».

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2 комментария

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ArdaTuran
Лучший!
+7
0
+7
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Granero-24
Жозе коллекционер!
+4
0
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