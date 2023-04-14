Моуринью – нидерландскому журналисту после 0:1 с «Фейеноордом»: «Последние 10 месяцев ты плакал. А я не буду плакать, если проиграю»

Теги Рома Жозе Моуринью Фейеноорд серия А Италия Лига Европы УЕФА Футбол

Жозе Моуринью дерзко ответил журналисту из Нидерландов.

Случилось это после поражения «Ромы» от «Фейеноорда» (0:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

На послематчевой пресс-конференции нидерландский журналист спросил у Моуринью о финале Лиги конференций-2022, где «Рома» со счетом 1:0 обыграла «Фейеноорд», и о том, что нужно сделать римлянам, чтобы переломить ситуацию на этот раз.

«Последние 10 месяцев ты плакал (смеется). Но ты не должен плакать. Знаешь почему? Нельзя победить в проигранном матче. Ты проиграл матч, его уже не выиграть.

Сейчас только половина пути. Но обещаю тебя – если я проиграю, я буду спать, не буду плакать. И не буду страдать от бессоницы 10 месяцев из-за кошмаров», – сказал тренер «Ромы». 

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11 комментариев

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Syndycate
Нельзя засунуть палец в ..опу, и вытащить его оттуда чистым
ⓒ Джейсон Стетхэм
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aseroma
Ответ Ilia Ashirov
Что за бессмыслица?
Рома победила Феенорд 10 месяцев в финале, который уже не переиграть. если даже Феенорд пройдёт дальше, то Жозе все равно не будет плакать, потому что в финале он победил. а журналист похоже болельщик Феенорда
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lizarazu
Ответ Ilia Ashirov
Что за бессмыслица?
Я еще думаю - все поняли чтоле? 😁
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Клирик
Мало того что криво переведено, так ещё и с ошибками в русском.
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CriminalJoint62
Жозе имел ввиду, что в прошлом сезоне в финале ЛК Фейеноорд проиграл Роме и все голландские журналисты его обвиняли в отвратительном футболе. Сейчас же, Моуриньо проиграл имея больше моментов, но у него есть шанс отыграться в ответной встрече, в отличие от Фейеноорда в прошлом году.
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Пирс Морган
Нет, я не плачу, и не рыдаю,
На все вопросы я открыто отвечаю,
Что наша жизнь - игра, и кто-ж тому виной,
Что я увлекся этою игрой.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Aleksandr Danilov
Нельзя победить в проигранном матче. Нельзя давать заднюю, потому что если они дадут заднюю, то мы не дадим заднюю
Кто не падал, тот не поднимался, кто не какал, тот не подтирался©☝🏿
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Dimario
цитаты Кличко какие-то.
перевод кривой, видимо
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Ilia Ashirov
Что за бессмыслица?
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Пако
По-настоящему плачет тот, кто плачет последним.
Также, как и смеётся.
Ответный матч 20 апреля - день плача для одних и смеха для других.
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Aleksandr Danilov
Нельзя победить в проигранном матче.

Нельзя давать заднюю, потому что если они дадут заднюю, то мы не дадим заднюю
+9
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