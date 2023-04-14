Моуринью – нидерландскому журналисту после 0:1 с «Фейеноордом»: «Последние 10 месяцев ты плакал. А я не буду плакать, если проиграю»

Жозе Моуринью дерзко ответил журналисту из Нидерландов.

Случилось это после поражения «Ромы» от « » (0:1) в первом матче 1/4 финала .

На послематчевой пресс-конференции нидерландский журналист спросил у о финале Лиги конференций-2022, где « » со счетом 1:0 обыграла «Фейеноорд», и о том, что нужно сделать римлянам, чтобы переломить ситуацию на этот раз.

«Последние 10 месяцев ты плакал (смеется). Но ты не должен плакать. Знаешь почему? Нельзя победить в проигранном матче. Ты проиграл матч, его уже не выиграть.

Сейчас только половина пути. Но обещаю тебя – если я проиграю, я буду спать, не буду плакать. И не буду страдать от бессоницы 10 месяцев из-за кошмаров», – сказал тренер «Ромы».