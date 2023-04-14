Моуринью – нидерландскому журналисту после 0:1 с «Фейеноордом»: «Последние 10 месяцев ты плакал. А я не буду плакать, если проиграю»
Жозе Моуринью дерзко ответил журналисту из Нидерландов.
Случилось это после поражения «Ромы» от «Фейеноорда» (0:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.
На послематчевой пресс-конференции нидерландский журналист спросил у Моуринью о финале Лиги конференций-2022, где «Рома» со счетом 1:0 обыграла «Фейеноорд», и о том, что нужно сделать римлянам, чтобы переломить ситуацию на этот раз.
«Последние 10 месяцев ты плакал (смеется). Но ты не должен плакать. Знаешь почему? Нельзя победить в проигранном матче. Ты проиграл матч, его уже не выиграть.
Сейчас только половина пути. Но обещаю тебя – если я проиграю, я буду спать, не буду плакать. И не буду страдать от бессоницы 10 месяцев из-за кошмаров», – сказал тренер «Ромы».
ⓒ Джейсон Стетхэм
На все вопросы я открыто отвечаю,
Что наша жизнь - игра, и кто-ж тому виной,
Что я увлекся этою игрой.
перевод кривой, видимо
Также, как и смеётся.
Ответный матч 20 апреля - день плача для одних и смеха для других.
Нельзя давать заднюю, потому что если они дадут заднюю, то мы не дадим заднюю