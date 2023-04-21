Моуринью о выходе в полуфинал ЛЕ: «Вот почему у меня так много седых волос – я провел 150 матчей в еврокубках, я видел все»
Жозе Моуринью высказался о выходе «Ромы» в полуфинал Лиги Европы.
Римляне одержали победу над «Фейеноордом» в ответном матче 1/4 финала турнира (4:1, первая игра – 0:1).
«Команда сыграла очень хорошо в матче, в котором было трудно и играть, и руководить командой. Ребята хорошо провели игру против очень хорошей команды, мы играли лучше.
Вы также можете понять, почему у меня так много седых волос. Я провел 150 матчей в еврокубках, я видел все. Я сказал игрокам, что сегодня все будет не так, как против «Зальцбурга» или «Буде-Глимта». Я сказал им, что счет 1:0 на 90-й минуте будет идеален.
Мы с моим штабом. Травма Вейналдума создала нам проблемы. В целом, я действительно рад за парней», – сказал главный тренер «Ромы».
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Но старик Жозе пробирается в полуфинал! Мужчина
Игроки играли сердцем, 2 ❗️ травмы как и в первом матче ( Тогда вылетели Абрахам и Дибала ) Дибала с недолеченой травмой выходит и забивает, хотя видно играет на процентов 70% и в отборе практически не участвует, опять штанга уже толи 19-ая толи 20-ая в сезоне. Но все равно вымявший победу, просто красавцы ❤️
Forza Roma 🇮🇹❤️
триллионах таких же турниров как эта ЛЕ, мне этот футбол абсолютно
понятен, и я здесь ищу только одного - покоя, умиротворения и
вот этой гармони
штанг/перекладин уже 29 штук вроде
Я просто не особо слежу. И порой встречаются такие сюрпрайзы. Я пару лет назад слышал, что Юве собираются на Дибале-суперзвезде команду строить. А он бац ссмотрю спегодня и уже в Роме
офигеть блин
неужели не потянул уровень Ювве?