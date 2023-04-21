Моуринью о выходе в полуфинал ЛЕ: «Вот почему у меня так много седых волос – я провел 150 матчей в еврокубках, я видел все»

Теги Рома Жозе Моуринью Фейеноорд серия А Италия Лига Европы УЕФА Футбол

Жозе Моуринью высказался о выходе «Ромы» в полуфинал Лиги Европы.

Римляне одержали победу над «Фейеноордом» в ответном матче 1/4 финала турнира (4:1, первая игра – 0:1).

«Команда сыграла очень хорошо в матче, в котором было трудно и играть, и руководить командой. Ребята хорошо провели игру против очень хорошей команды, мы играли лучше.

Вы также можете понять, почему у меня так много седых волос. Я провел 150 матчей в еврокубках, я видел все. Я сказал игрокам, что сегодня все будет не так, как против «Зальцбурга» или «Буде-Глимта». Я сказал им, что счет 1:0 на 90-й минуте будет идеален. 

Мы с моим штабом. Травма Вейналдума создала нам проблемы. В целом, я действительно рад за парней», – сказал главный тренер «Ромы». 

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Игоревич
В первой игре Роме не повезло, не заслужили поражения. В этой игре чуть по глупости не вылетели

Но старик Жозе пробирается в полуфинал! Мужчина
+50
-3
+47
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tigo_Volchara93
Жозе, просто красавец !
Игроки играли сердцем, 2 ❗️ травмы как и в первом матче ( Тогда вылетели Абрахам и Дибала ) Дибала с недолеченой травмой выходит и забивает, хотя видно играет на процентов 70% и в отборе практически не участвует, опять штанга уже толи 19-ая толи 20-ая в сезоне. Но все равно вымявший победу, просто красавцы ❤️
Forza Roma 🇮🇹❤️
+50
-4
+46
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
57s6w79qhh
Если бы Особенного не было, его нужно было бы придумать.
+35
-3
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Granero-24
Моуриньо - Хаби Алонсо! Вот это интересно!
+23
-2
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Donald J. Trump
Моуриньо: Я в своем познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже сто триллионов миллиардов матчей сыграл на триллионах и
триллионах таких же турниров как эта ЛЕ, мне этот футбол абсолютно
понятен, и я здесь ищу только одного - покоя, умиротворения и
вот этой гармони
+21
-2
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dmitry_demidov
Ответ Groondler
Кто-нибудь расскажите, как Дибала оказался в Роме? Я просто не особо слежу. И порой встречаются такие сюрпрайзы. Я пару лет назад слышал, что Юве собираются на Дибале-суперзвезде команду строить. А он бац ссмотрю спегодня и уже в Роме офигеть блин неужели не потянул уровень Ювве?
У него закончился контракт и юве его не продлил. Он не хотел уезжать из Италии и смотрел предложения, в итоге Моуриньо с ним побазарил и убедил прийти в Рому с символической клаусулой, в Роме его отлично встретили болелы, целый спектакль был на презентации организован и короче в Роме он стал примой, очень вдохновенно играет
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Granero-24
А нидерландский журналист плачет до сих пор ?!
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
freetransfer
Ответ Tigo_Volchara93
Жозе, просто красавец ! Игроки играли сердцем, 2 ❗️ травмы как и в первом матче ( Тогда вылетели Абрахам и Дибала ) Дибала с недолеченой травмой выходит и забивает, хотя видно играет на процентов 70% и в отборе практически не участвует, опять штанга уже толи 19-ая толи 20-ая в сезоне. Но все равно вымявший победу, просто красавцы ❤️ Forza Roma 🇮🇹❤️
2 штанги в этом матче: пеллегрини не забил в пустые, там такая передача была от залевского - конфета; и у ибаньеса штанга была с головы

штанг/перекладин уже 29 штук вроде
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
окечуква
Что-то он все-таки знает о футболе, чего не знают другие и те, кто его помоями поливает.
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
koshaus
Затащили конечно в концовке основного красиво, Дибала под себя убрал и пробил без шансов для кучи защей и вратаря. А дальше было просто дело класса команды Жозе...
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Donald J. Trump
Ответ Groondler
Кто-нибудь расскажите, как Дибала оказался в Роме? Я просто не особо слежу. И порой встречаются такие сюрпрайзы. Я пару лет назад слышал, что Юве собираются на Дибале-суперзвезде команду строить. А он бац ссмотрю спегодня и уже в Роме офигеть блин неужели не потянул уровень Ювве?
У Дибалы не было места в основе Юве - Аллегри классическая 10-ка не нужна. А платить большую ЗП лавочнику Турин не хотел. По этому, когда котракт истек, Дибала ушёл бесплатно в Рому к олдскульщику Жозе. Лучше быть первым в Риме, чем вторым в Турине. (с) П. Дибала
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тосканский_Виноградник
Ну и где этот вечно недовольный Кассано? Что на этот раз скажет, любитель эксцентричных курток и чипсов )))
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тюменец
Кто бы чего не говорил, а, даже не смотря на проблемы, Маур проводит с Ромой второй отличный сезон.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<=Ubriaco_Belloccio=>
Если в финале сойдутся Севилья и Рома, Вселенная не выдержит и схлопнется.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
&_Bishep_&
Давай возвращайся на большие линии.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тюменец
Ответ Granero-24
А нидерландский журналист плачет до сих пор ?!
Говорят он решил сменить место проживания и профессию
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dead88 Poets
он кайфует от своей работы, он уверен в себе и в своих тренерских способностях , он гений ... он Ибрагимович в тренерском цеху
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Киселёв
Батя))) только в Тоттенхэме не забрал трофей, испугались побед и уволили за неделю до финала)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Groondler
Кто-нибудь расскажите, как Дибала оказался в Роме?

Я просто не особо слежу. И порой встречаются такие сюрпрайзы. Я пару лет назад слышал, что Юве собираются на Дибале-суперзвезде команду строить. А он бац ссмотрю спегодня и уже в Роме

офигеть блин

неужели не потянул уровень Ювве?
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий