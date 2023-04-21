Моуринью о выходе в полуфинал ЛЕ: «Вот почему у меня так много седых волос – я провел 150 матчей в еврокубках, я видел все»

Жозе Моуринью высказался о выходе «Ромы» в полуфинал Лиги Европы.

Римляне одержали победу над « » в ответном матче 1/4 финала турнира (4:1, первая игра – 0:1).

«Команда сыграла очень хорошо в матче, в котором было трудно и играть, и руководить командой. Ребята хорошо провели игру против очень хорошей команды, мы играли лучше.

Вы также можете понять, почему у меня так много седых волос. Я провел 150 матчей в еврокубках, я видел все. Я сказал игрокам, что сегодня все будет не так, как против «Зальцбурга» или «Буде-Глимта». Я сказал им, что счет 1:0 на 90-й минуте будет идеален.

Мы с моим штабом. Травма Вейналдума создала нам проблемы. В целом, я действительно рад за парней», – сказал главный тренер «Ромы».

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