Ассистента Моуринью удалили – он пытался вырвать мяч у игрока «Фейеноорда» Хименеса, тот упал и схватился за лицо
Асстент Жозе Моуринью получил красную карточку во время матча с «Фейеноордом».
Тренер «Ромы» Сальваторе Фоти был удален в первом тайме матча против «Фейеноорда» в 1/4 финала Лиги Европы (0:0, перерыв).
На 32-й минуте Фоти схватил форварда «Фейеноорда» Сантьяго Хименеса за плечо и пытался вырвать мяч у него из рук.
Игрок нидерландской команды упал на газон, схватившись за лицо. Главный арбитр матча Энтони Тэйлор показал тренеру римлян красную карточку.
После эпизода с Фоти и Хименесом произошла перепалка между игроками команд. В итоге защитник «Ромы» Диего Льоренте и запасной вратарь «Фейеноорда» Тимон Велленройтер получили желтые карточки.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
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