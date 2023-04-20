Ассистента Моуринью удалили – он пытался вырвать мяч у игрока «Фейеноорда» Хименеса, тот упал и схватился за лицо

Теги Рома Жозе Моуринью Сальваторе Фоти высшая лига Нидерланды Фейеноорд серия А Италия Лига Европы УЕФА судьи Энтони Тэйлор Диего Льоренте Тимон Велленройтер Сантьяго Хименес Футбол

Асстент Жозе Моуринью получил красную карточку во время матча с «Фейеноордом».

Тренер «Ромы» Сальваторе Фоти был удален в первом тайме матча против «Фейеноорда» в 1/4 финала Лиги Европы (0:0, перерыв).

На 32-й минуте Фоти схватил форварда «Фейеноорда» Сантьяго Хименеса за плечо и пытался вырвать мяч у него из рук.

Игрок нидерландской команды упал на газон, схватившись за лицо. Главный арбитр матча Энтони Тэйлор показал тренеру римлян красную карточку. 

После эпизода с Фоти и Хименесом произошла перепалка между игроками команд. В итоге защитник «Ромы» Диего Льоренте и запасной вратарь «Фейеноорда» Тимон Велленройтер получили желтые карточки.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Фото: twitter.com/record_mexico

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16 комментариев

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slatar99
Фоти поступил как идиот. Но возможно он этим спас Льоренте от удаления, потому что тот тоже ручонки тянул в направлении Хименеса.

Ну, а Хименес, конечно, чудом в живых остался)) кстати, заметили, что симулирующие игроки проанализировали фейл Бускетса и уже сквозь пальцы не подглядывает никто)
+68
-3
+65
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Wizzyy
Честно сказать это такое позорище, мне было бы люто стыдно так кататься полчаса по газону схватившись за лицо, когда тебе еле коснулись плеча.
+32
0
+32
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Нейтральный критик
Хименес жив? Судя по страданиям, у него серьезные повреждения.
+24
0
+24
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Aidos9419
в противостояниях Ромы и Фейенорда всегда какая-то перепалка, ни видел такой вражды между командами разных стран...
+10
-1
+9
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Гусеконь
Ответ slatar99
Фоти поступил как идиот. Но возможно он этим спас Льоренте от удаления, потому что тот тоже ручонки тянул в направлении Хименеса. Ну, а Хименес, конечно, чудом в живых остался)) кстати, заметили, что симулирующие игроки проанализировали фейл Бускетса и уже сквозь пальцы не подглядывает никто)
а не упадёшь - судья никак не накажет соперника за эпизод
+10
-5
+5
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Bogdan Ermolaev
Ответ #SharkTeam
Кассано прав в их отношении. А жузе наверно опять три пальца будет показывать)
Для тебя и одного пальца хватит) угадай, какого)
+5
0
+5
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Rojo Crio
Соболезную этому товарищу, такое позорище каждый день в зеркале видеть.
+2
0
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Granero-24
Помощник Моуриньо...
Вспомнил момент Моуриньо с Вилановой...
+5
-4
+1
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Frenkie deJong
ТИМООООН
+1
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8c8dx72cs7
Девочки такие девочки не то что кержаков
0
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Добрый Ретроград
Так он лицо хотел вырвать или мяч? Видимо, кто-то врёт.
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зейтри
Он выжил?
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Bogdan Ermolaev
Ответ Aidos9419
в противостояниях Ромы и Фейенорда всегда какая-то перепалка, ни видел такой вражды между командами разных стран...
Даже в сериале я такого не помню. Хотя, не последний чемп по эмоциям
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5hxrb7mywu
Ответ Нейтральный критик
Хименес жив? Судя по страданиям, у него серьезные повреждения.
Не смешно!От полученных травм он скончался😁
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alireal
Ответ Нейтральный критик
Хименес жив? Судя по страданиям, у него серьезные повреждения.
у него перелом лица
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