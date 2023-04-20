Ассистента Моуринью удалили – он пытался вырвать мяч у игрока «Фейеноорда» Хименеса, тот упал и схватился за лицо

Асстент Жозе Моуринью получил красную карточку во время матча с «Фейеноордом».

Тренер «Ромы» Сальваторе Фоти был удален в первом тайме матча против «Фейеноорда» в 1/4 финала (0:0, перерыв).

На 32-й минуте Фоти схватил форварда «Фейеноорда» за плечо и пытался вырвать мяч у него из рук.

Игрок нидерландской команды упал на газон, схватившись за лицо. Главный арбитр матча показал тренеру римлян красную карточку.

После эпизода с Фоти и Хименесом произошла перепалка между игроками команд. В итоге защитник «Ромы» и запасной вратарь « » получили желтые карточки.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Фото: twitter.com/record_mexico