Аллегри после 1:1 со «Спортингом»: «Выход в полуфинал дался нам с трудом. День, когда «Юве» вернули 15 очков, заканчивается, теперь нужно погрузиться в лигу»

Теги Спортинг Ювентус Севилья серия А Италия Лига Европы УЕФА Массимилиано Аллегри Футбол

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о выходе в полуфинал Лиги Европы.

Итальянская команда одержала победу над «Спортингом» на стадии четвертьфинала (1:0, 1:1). В полуфинале «бьянконери» сыграют с «Севильей».

«Хороший день, выход следующий раунд дался нам с трудом. Мы хорошо сыграли, особенно во втором тайме, но мы должны действовать лучше при завершении атак.

Ребята сыграли хорошо, нам также немного повезло. День, в течение которого нам вернули 15 очков, заканчивается, теперь нам нужно погрузиться в лигу: мы проиграли 3 матча из последних нескольких. Мы должны перезагрузиться, чтобы закрепиться в первой четверке». 

О «Севилье» в полуфинале 

«Я ждал «Севилью», потому что это неудобная команда. Они выигрывали Лигу Европы много раз», – сказал Аллегри

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14 комментариев

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Artem Vuatkin
5 (!!) итальянских команд в полуфиналах еврокубков...мощно.
+32
0
+32
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Arman FCSM
Ответ Artem Vuatkin
5 (!!) итальянских команд в полуфиналах еврокубков...мощно.
"Фиалки" тоже вышли в полуфинал в ЛК
+9
0
+9
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Artem Vuatkin
Ответ Arman FCSM
"Фиалки" тоже вышли в полуфинал в ЛК
точно, что-то запамятовал про ЛК) исправил. причём одна команда из Италии точно будет в финале)
+9
0
+9
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headmaster
Надеюсь Юве возьмет эту ЛЕ. Если в ЛЧ не получается, пусть хоть тут успех будет
+7
-2
+5
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Arthur Jacob
Ответ Stas Politik
Там Севилья дальше. Когда это Лига Европы, тут без шансов😄
Севилья в этом году не страшна
+2
0
+2
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blaugrano
Ответ Arman FCSM
"Фиалки" тоже вышли в полуфинал в ЛК
5 - это вместе с Фиорой.
+2
0
+2
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Arman FCSM
Ответ blaugrano
5 - это вместе с Фиорой.
У него изначально было про 4 клуба написано. Я поправил
+2
0
+2
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Stas Politik
Ответ headmaster
Надеюсь Юве возьмет эту ЛЕ. Если в ЛЧ не получается, пусть хоть тут успех будет
Там Севилья дальше. Когда это Лига Европы, тут без шансов😄
+5
-4
+1
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Влад Музалевский
Ответ исянов
интересно, сможет ли севилья вынести еще и жувку. конечно, последователей моджи ни в коем случае нельзя пускать в финал. посмотрим, сподобится ли севилья еще на одну красоту.
Мердолюб детектед
+1
0
+1
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инок
Севилья короли ЛЕ, посмотрим справится ли Ювентус с ними.
+1
-1
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