Аллегри после 1:1 со «Спортингом»: «Выход в полуфинал дался нам с трудом. День, когда «Юве» вернули 15 очков, заканчивается, теперь нужно погрузиться в лигу»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о выходе в полуфинал Лиги Европы.

Итальянская команда одержала победу над « » на стадии четвертьфинала (1:0, 1:1). В полуфинале «бьянконери» сыграют с «Севильей».

«Хороший день, выход следующий раунд дался нам с трудом. Мы хорошо сыграли, особенно во втором тайме, но мы должны действовать лучше при завершении атак.

Ребята сыграли хорошо, нам также немного повезло. День, в течение которого нам вернули 15 очков, заканчивается, теперь нам нужно погрузиться в лигу: мы проиграли 3 матча из последних нескольких. Мы должны перезагрузиться, чтобы закрепиться в первой четверке».

О «Севилье» в полуфинале

«Я ждал «Севилью», потому что это неудобная команда. Они выигрывали много раз», – сказал .

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