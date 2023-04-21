Аллегри после 1:1 со «Спортингом»: «Выход в полуфинал дался нам с трудом. День, когда «Юве» вернули 15 очков, заканчивается, теперь нужно погрузиться в лигу»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о выходе в полуфинал Лиги Европы.
Итальянская команда одержала победу над «Спортингом» на стадии четвертьфинала (1:0, 1:1). В полуфинале «бьянконери» сыграют с «Севильей».
«Хороший день, выход следующий раунд дался нам с трудом. Мы хорошо сыграли, особенно во втором тайме, но мы должны действовать лучше при завершении атак.
Ребята сыграли хорошо, нам также немного повезло. День, в течение которого нам вернули 15 очков, заканчивается, теперь нам нужно погрузиться в лигу: мы проиграли 3 матча из последних нескольких. Мы должны перезагрузиться, чтобы закрепиться в первой четверке».
О «Севилье» в полуфинале
«Я ждал «Севилью», потому что это неудобная команда. Они выигрывали Лигу Европы много раз», – сказал Аллегри.
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