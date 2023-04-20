Ибраим Афеллай: «Гвардиола – лучший тренер мира. Желаю ему выиграть ЛЧ с «Ман Сити»

Теги Ибраим Афеллай Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Ибраим Афеллай считает Пепа Гвардиолу лучшим тренером мира.

«Гвардиола до сих пор является лучшим тренером в мире. Даже в мое время он был замечательным тренером. Где бы Гвардиола ни был, он оставлял свой след в игре.

В наши дни команды гораздо чаще играют на результат, но Гвардиола продолжает выбирать привлекательную манеру игры. Я рад, что еще есть такие тренеры, как он.

Я желаю Гвардиоле наконец взять Лигу чемпионов с «Ман Сити». Это была бы хорошая награда за тот футбол, который он ставил с первого дня», – сказал бывший футболист «Барселоны».

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12 комментариев

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Agusha1
Афеллаю уже 37 лет?🤯
+23
-1
+22
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s77
Спасибо Афеллаю за то что посадил практически на попу Марсело в первом полуФинале Л.Ч 2010 и прострелил на Лео. Очень удачно его тогда Пеп выпустил на замену. Жаль что в основном у него не Получилось в Барселоне.
+22
-3
+19
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Марслан Акматалиев
Я старый
Я видел как Аффелай дебютировал за Барсу. Я знаю его как очень перспективного игрока.
+12
0
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леннорыч-абрамович
Ибрагимович не согласен с Ибраимом
+8
-4
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Yerbo
Ответ s77
Спасибо Афеллаю за то что посадил практически на попу Марсело в первом полуФинале Л.Ч 2010 и прострелил на Лео. Очень удачно его тогда Пеп выпустил на замену. Жаль что в основном у него не Получилось в Барселоне.
может 11 года ?
+2
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V S
Если пройдет Реал. VS.
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Dnoni R
Что правда то правда
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Spartakus1984
Ответ Спартак сила
лучший тренер мира Абаскаль
В Будущем может!))))))))))))))))))))
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Dnoni R
Ответ Марслан Акматалиев
Я старый Я видел как Аффелай дебютировал за Барсу. Я знаю его как очень перспективного игрока.
Не старый он
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