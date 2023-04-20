Ибраим Афеллай считает Пепа Гвардиолу лучшим тренером мира.

«Гвардиола до сих пор является лучшим тренером в мире. Даже в мое время он был замечательным тренером. Где бы Гвардиола ни был, он оставлял свой след в игре.

В наши дни команды гораздо чаще играют на результат, но Гвардиола продолжает выбирать привлекательную манеру игры. Я рад, что еще есть такие тренеры, как он.

Я желаю Гвардиоле наконец взять Лигу чемпионов с «Ман Сити». Это была бы хорошая награда за тот футбол, который он ставил с первого дня», – сказал бывший футболист «Барселоны».

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