Пеп о победе в ЛЧ: «Главное – стараться, а не побеждать. Если будешь стараться, однажды тебе может повезти»

Пеп Гвардиола высказался по поводу победы в Лиге чемпионов.

« » сыграет с « » в полуфинале после победы над «Баварией» по сумме двух матчей (3:0, 1:1).

«Главное – стараться, а не побеждать. Если вы будете стараться, то однажды вам может повезти», – сказал тренер «Ман Сити».

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