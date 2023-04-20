Пеп о победе в ЛЧ: «Главное – стараться, а не побеждать. Если будешь стараться, однажды тебе может повезти»
Пеп Гвардиола высказался по поводу победы в Лиге чемпионов.
«Манчестер Сити» сыграет с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов после победы над «Баварией» по сумме двух матчей (3:0, 1:1).
«Главное – стараться, а не побеждать. Если вы будете стараться, то однажды вам может повезти», – сказал тренер «Ман Сити».
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По факту правильно говорит повезет выиграют, нет, то не выиграют. По игре могут брать конечно, но и Реал может брать.
Истинный самурай не предает себя рассуждениям о победе и поражении. Он бесстрашно бросается навстречу смерти.