Пеп о победе в ЛЧ: «Главное – стараться, а не побеждать. Если будешь стараться, однажды тебе может повезти»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола высказался по поводу победы в Лиге чемпионов.

«Манчестер Сити» сыграет с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов после победы над «Баварией» по сумме двух матчей (3:0, 1:1).

«Главное – стараться, а не побеждать. Если вы будете стараться, то однажды вам может повезти», – сказал тренер «Ман Сити».

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81 комментарий

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otchim kaloeda
Ответ DolJun
ахахаха, более дешевой отмазки я не слышал. ему уже и читового холанда купили, и тюрпенов подвезли - а он все соломку стелит.
ахахаха,более дешевого хейтера я еще не видел..Новость про Барсу и Пепа..Ты,как катенок на вискас летишь..
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The Best
И самое главное:не придумывать игрокам новые позиции 👆
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jordy
Гвардиола выбирает путь самурая.
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Ман Сити
Судя по комментам о соломе Пеп должен был начать орать про квадрапул как один известный физрук и слить все?

По факту правильно говорит повезет выиграют, нет, то не выиграют. По игре могут брать конечно, но и Реал может брать.
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Tristan...
Ответ Иван Иванов
А если поточнее? Что там говорили самураи? Типа главное путь, а не цель? )
У самурая нет цели... Есть только путь...
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Иван Иванов
А ведь на самом деле это правильные слова от Гвардиолы. Очень философски, более того это очень мудро. Честно признаюсь, я очень много лет не до конца понимал выражение "нужно уметь и проигрывать". Долгое время мне казалось, что это выражение для слабых. Сейчас понимаю, что в этих словах очень глубокий смысл и опыт человека. По сути так и нужно жить.
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Jurgen Klinsmann
Ответ Теннисный абсолют
Жалко где-то Физруолу с постоянными неудачами в ЛЧ Может сломаться. Каким бы Физруола не был, все-таки к нему уже привыкли на таком уровне.
если уж гвардиолу называть физруком, тогда я не знаю кого можно считать настоящим тренером.
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jordy
Ответ Rad0
На этот путь смотреть неинтересно. Ну обкакается он в этот раз, летом ещё на 200 лямов закупится и по-новой. Сити выиграет ЛЧ рано или поздно, но любая другая команда способна победить в ЛЧ, если в неё вольются шейхи.
Практика показывает, что вливания шейхов это ещё не гарантия успеха, по крайней мере в ЛЧ.
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red hikkikomori
Повезти может и если не стараться, и наоборот если стараться может не повезти
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Иван Иванов
Ответ Ман Сити
Судя по комментам о соломе Пеп должен был начать орать про квадрапул как один известный физрук и слить все? По факту правильно говорит повезет выиграют, нет, то не выиграют. По игре могут брать конечно, но и Реал может брать.
Квадрапул - у меня ассоциируется с четырехугольным бассейном😅
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jordy
Ответ Иван Иванов
А если поточнее? Что там говорили самураи? Типа главное путь, а не цель? )
Путь самурая - это осознание неизвестности, ибо ты не знаешь того, что может случиться с тобой в любое мгновение. Необходимо днем и ночью обдумывать внезапность ситуации и непредвиденность обстоятельств. Часто победа и поражение зависят от мимолетности случая. Оказавшись в таких условиях, уйти от позора нетрудно - для этого достаточно умереть. Но даже если ты знаешь, что обречен на поражение, продолжай устремляться к цели.

Истинный самурай не предает себя рассуждениям о победе и поражении. Он бесстрашно бросается навстречу смерти.
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Ivan Ivanych
Для сити и реала полуфинал - досрочный финал, ибо во втором полуфинале победит тот, кто проиграет в финале.
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Verhovn
Ответ Роман Кротов
«Не считайте меня высокомерным, ведь то, что я говорю – правда. Я европейский чемпион. Значит, я не такой, как все. Я – особенный». Жозе Моуринью.
Бинго! А что вам не нравится? Он такой)
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Булат Кошкимбаев
Да-да, главное не победа, а участие))
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Артём Сергеев
а может нет, а"""""ть он фелософ конечно
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Tristan...
Ответ Rad0
На этот путь смотреть неинтересно. Ну обкакается он в этот раз, летом ещё на 200 лямов закупится и по-новой. Сити выиграет ЛЧ рано или поздно, но любая другая команда способна победить в ЛЧ, если в неё вольются шейхи.
Средние и нищие команды ЛЧ уже давно не выигрывают. Хочешь быть конкурентным? Надо тратиться
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Pavel Harriss
Ответ Olajuvon
В этом году должны взять!!!
и так каждый год)
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Бухгалтер2021
Ответ Olajuvon
В этом году должны взять!!!
берут банан
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otchim kaloeda
Ответ DolJun
ты от моих комментариев тригеришься еще быстрее)
чапалака тебе не хватает ..
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Khairba4i
Ответ DolJun
ахахаха, более дешевой отмазки я не слышал. ему уже и читового холанда купили, и тюрпенов подвезли - а он все соломку стелит.
Судейство на хорошем уровне было, о чом ты?)
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Иван Иванов
Ответ jordy
Путь самурая - это осознание неизвестности, ибо ты не знаешь того, что может случиться с тобой в любое мгновение. Необходимо днем и ночью обдумывать внезапность ситуации и непредвиденность обстоятельств. Часто победа и поражение зависят от мимолетности случая. Оказавшись в таких условиях, уйти от позора нетрудно - для этого достаточно умереть. Но даже если ты знаешь, что обречен на поражение, продолжай устремляться к цели. Истинный самурай не предает себя рассуждениям о победе и поражении. Он бесстрашно бросается навстречу смерти.
Интересная философия. )
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quaterbackathome
Ответ The Best
И самое главное:не придумывать игрокам новые позиции 👆
Со стоунзем работает пока, а так согласен
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Troy_nsk
Высказывание Пепа контрастируют с тем, чему учил магистр Йода в «Империя наносит ответный удар», в то же время они тождественны)
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Булат Кошкимбаев
По-моему, Пеп с ума уже сошёл с этой лч.
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Bob Ganiev
Ответ Jlaw
Ну это его характер, стараться, а не побеждать
твой только побеждать!
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