Пеп Гвардиола: «Для победы в ЛЧ нужно обыграть «Реал», все клубы так считают. Раньше это была «Барса», теперь «Мадрид»
Пеп Гвардиола считает, что любой команде нужно обыграть «Реал» для победы в Лиге чемпионов.
«Манчестер Сити» сыграет с «Мадридом» в полуфинале Лиги чемпионов после победы над «Баварией» по сумме двух матчей (3:0, 1:1).
«Думаю, все клубы в мире считают, что для победы в Лиге чемпионов нужно обыграть «Реал». Раньше это была «Барселона», а теперь «Мадрид».
«Реал» выходил в полуфинал 11 раз за 13 лет. Мы выходил трижды (три раза при Гвардиоле, всего четыре раза – Sports.ru) и думаем: «Вау», – сказал тренер «горожан».
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Но Реал в ЛЧ,это другой клуб..Тут уже можно признать его величие в этом турнире
Если есть что - пусть расследуют
Особенно бы хотелось про Катар. Как так получилось, что в пользу одной сборной чуть ли не в каждом матче назначали откровенно липовые пенальти, а их исполнителю выписали за это очередной левый зм?