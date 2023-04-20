Пеп Гвардиола: «Для победы в ЛЧ нужно обыграть «Реал», все клубы так считают. Раньше это была «Барса», теперь «Мадрид»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола считает, что любой команде нужно обыграть «Реал» для победы в Лиге чемпионов.

«Манчестер Сити» сыграет с «Мадридом» в полуфинале Лиги чемпионов после победы над «Баварией» по сумме двух матчей (3:0, 1:1).

«Думаю, все клубы в мире считают, что для победы в Лиге чемпионов нужно обыграть «Реал». Раньше это была «Барселона», а теперь «Мадрид».

«Реал» выходил в полуфинал 11 раз за 13 лет. Мы выходил трижды (три раза при Гвардиоле, всего четыре раза – Sports.ru) и думаем: «Вау», – сказал тренер «горожан».

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80 комментариев

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Екн Лор
Раньше, это когда? с 2008 по 2012? Всегда был Реал, Пеп.
+117
-50
+67
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otchim kaloeda
Ответ Екн Лор
Раньше, это когда? с 2008 по 2012? Всегда был Реал, Пеп.
с 2006 до 2012 го..Это Барса была лучшей..
Но Реал в ЛЧ,это другой клуб..Тут уже можно признать его величие в этом турнире
+64
-16
+48
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Juninho P.
на самом деле, кто победит в паре Реал-Сити на 99,9% хапнет ЛЧ. ИНТЕР или МИЛАН могут быть счастливы, как финалисты.
+31
-1
+30
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Aggrrist
Ответ Арман Варданян
Чтобы выиграть Лигу Европы, нужно победить Барсу… эту ЛЕ я так понял МЮ возьмёт?)
Чтобы выиграть ЛЕ, нужно пройти Севилью))
+29
0
+29
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Vikeif
Думаю, эти матчи будут зрелищнее самого финала.
+20
-1
+19
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gPk
Ответ Екн Лор
Раньше, это когда? с 2008 по 2012? Всегда был Реал, Пеп.
Интер в 2010 году ,Челси в 2012 ,Бавария в 2013 ,Ливерпуль в 2019 ,Бавария в 2020
+27
-13
+14
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2vdhrvmmzf
Ответ Anton Abaturov
Там дело Негрейры говорит о том, что надо было не обыгрывать, а также работать с судьями, как работали барсуки
Дело голов с трёхметровых оффсайдов в плей офф лч тоже много о чем говорит
+21
-12
+9
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Serge Vendino
ЦСКА тоже так думал
+5
0
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ljolik888
Хави - Иньеста = Модрич - Кроос ! Магия футбола на все времена !
+5
0
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сларк
Ответ Alexander p.
Вполне можно обыгрывать реал, если конечно заряженный судья ему не поможет хорошенько..
Эвребе тут нет как бы
+10
-5
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Экспертное мнение
Ответ DolJun
с одной стороны реал должен вышвыривать сити, с другой стороны если пеп не возьмет лч с бистом холандом - его смело можно вышвыривать не только из сити, но и из профессии за проф непригодность
Пеп - это знак качества и эталон топ-тренера. Последние наверно лет 14 подряд его команды главные фавориты ЛЧ у букмекеров, конечно автобусы могут отскакивать, но Пеп стабильно силён по игре в футбол. Небось мечтаешь его видеть в синебусе, с Пепом он никогда не оказался бы на 11 месте.
+9
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ljolik888
Ответ Juninho P.
на самом деле, кто победит в паре Реал-Сити на 99,9% хапнет ЛЧ. ИНТЕР или МИЛАН могут быть счастливы, как финалисты.
Не факт - в одном матче может быть все что угодно . Поэтому люблю футбол !
+6
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сларк
Победитель этой пары по идее должен взять лигу. Но футбол непредсказуем))
+5
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eftomolgy
Ответ сларк
Победитель этой пары по идее должен взять лигу. Но футбол непредсказуем))
Если ЛЧ возьмёт Милан или Интер это будет сенсация
+4
0
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Сити по игре точно значительно сильнее. Только что-то типа прошлогоднего недоразумения может вытащить Реал в этой паре. Или кто-то из оборонцев Пепа по традиции привезет на ровном месте. А может Холанд накануне получит травму. Других шансов у Мадрида не проглядывается.
+15
-11
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сларк
Реалу очень важно, чтобы Арсенал не забуксовал в гонке с МС за Апл, так как физически Реал может лучше подойти к этому матчу!
+4
0
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Anton Abaturov
Ответ 2vdhrvmmzf
Дело голов с трёхметровых оффсайдов в плей офф лч тоже много о чем говорит
Какова таккого дела?
Если есть что - пусть расследуют
Особенно бы хотелось про Катар. Как так получилось, что в пользу одной сборной чуть ли не в каждом матче назначали откровенно липовые пенальти, а их исполнителю выписали за это очередной левый зм?
+12
-9
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BolxoB
Ответ Эрнандес Эрнандес
Количество кубков ЛЧ у Челси и Барсы должно быть одинаковым… вот только Эвребе этого не захотел 😁
проблемы с математикой
+5
-2
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Арман Варданян
Чтобы выиграть Лигу Европы, нужно победить Барсу… эту ЛЕ я так понял МЮ возьмёт?)
+6
-4
+2
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Сергей Ямковой
Ответ Любезный Коссутий
Эвребе был там лучшим, а иначе бы Челси вышел в финал
Он скорее мешал Барсе чем Челси
+9
-7
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aseke
Биг Босс впереди.
+2
0
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Marcus-light
Ответ Екн Лор
Раньше, это когда? с 2008 по 2012? Всегда был Реал, Пеп.
До 2008 года от кого вылетал Реал? Лион, Арсенал, Монако.. мощь!
+3
-1
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Танис Мажоров
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Сити по игре точно значительно сильнее. Только что-то типа прошлогоднего недоразумения может вытащить Реал в этой паре. Или кто-то из оборонцев Пепа по традиции привезет на ровном месте. А может Холанд накануне получит травму. Других шансов у Мадрида не проглядывается.
По недоразумению можно пропустить 1 или 2 гола. Но не 6 же -_-.
+3
-1
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Василий Петров
Ответ Екн Лор
Раньше, это когда? с 2008 по 2012? Всегда был Реал, Пеп.
Особенно когда много лет подряд реал в 1/8 вылетал ))
+2
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2vdhrvmmzf
Ответ Anton Abaturov
Какова таккого дела? Если есть что - пусть расследуют Особенно бы хотелось про Катар. Как так получилось, что в пользу одной сборной чуть ли не в каждом матче назначали откровенно липовые пенальти, а их исполнителю выписали за это очередной левый зм?
С такой же логикой я на все твои претензии могу ответить если есть что - пусть расследуют, а все твои обвинения это сотрясание воздуха по твоему же утверждению
+2
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