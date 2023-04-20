Пеп Гвардиола считает, что любой команде нужно обыграть «Реал» для победы в Лиге чемпионов.

« » сыграет с « » в полуфинале чемпионов после победы над «Баварией» по сумме двух матчей (3:0, 1:1).

«Думаю, все клубы в мире считают, что для победы в Лиге чемпионов нужно обыграть «Реал». Раньше это была « », а теперь «Мадрид».

«Реал» выходил в полуфинал 11 раз за 13 лет. Мы выходил трижды (три раза при , всего четыре раза – Sports.ru) и думаем: «Вау», – сказал тренер «горожан».

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