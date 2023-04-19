В воскресенье, 23 апреля, сыграют ПСВ и Аякс в 30 туре Чемпионата Нидерландов по футболу.

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Игра пройдет на стадионе «Филипс Стадион».

Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют ПСВ – Аякс

Начало матча запланировано на 15:30 по московскому времени.

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Прогноз на матч ПСВ – Аякс