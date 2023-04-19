Где смотреть Барселона – Атлетико, во сколько прямая трансляция матча, Ла Лига, Чемпионат Испании 23 апреля
В воскресенье, 23 апреля, сыграют Барселона и Атлетико в 30 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Камп Ноу».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Барселона – Атлетико
- Начало матча запланировано на 17:15 по московскому времени.
Ла Лига: Чемпионат Испании по футболу: все новости
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