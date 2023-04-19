В воскресенье, 23 апреля, сыграют Ньюкасл и Тоттенхэм в 32 туре АПЛ.

Игра пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Ньюкасл – Тоттенхэм

Начало матча запланировано на 16:00 по московскому времени.

Ньюкасл: все новости

Тоттенхэм: все новости

АПЛ: все новости

Прогноз на матч Ньюкасл – Тоттенхэм

🔥Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче!💰