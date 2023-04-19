Где смотреть Ньюкасл – Тоттенхэм, во сколько прямая трансляция матча, АПЛ 23 апреля
В воскресенье, 23 апреля, сыграют Ньюкасл и Тоттенхэм в 32 туре АПЛ.
- Игра пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Ньюкасл – Тоттенхэм
- Начало матча запланировано на 16:00 по московскому времени.
Прогноз на матч Ньюкасл – Тоттенхэм
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