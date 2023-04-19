Тухеля удалили в матче с «Ман Сити» за две желтые. Его ассистент Лев получил прямую красную
Тренер «Баварии» Томас Тухель был удален в матче с «Манчестер Сити».
Немец получил две желтые карточки по ходу ответной встречи 1/4 финала Лиги чемпионов.
Второе предупреждение Тухель получил на 86-й минуте. Он возмущался по поводу фола Эмерика Лапорта. Ассистент Тухеля Жолт Лев получил прямую красную.
Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном.
«Бавария» сыграла вничью и по сумме двух матчей покинула турнир.
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