Тухеля удалили в матче с «Ман Сити» за две желтые. Его ассистент Лев получил прямую красную

Теги Бавария Манчестер Сити Лига чемпионов УЕФА судьи Жолт Лев Клеман Тюрпен Томас Тухель Футбол

Тренер «Баварии» Томас Тухель был удален в матче с «Манчестер Сити».

Немец получил две желтые карточки по ходу ответной встречи 1/4 финала Лиги чемпионов.

Второе предупреждение Тухель получил на 86-й минуте. Он возмущался по поводу фола Эмерика Лапорта. Ассистент Тухеля Жолт Лев получил прямую красную.

Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном.

«Бавария» сыграла вничью и по сумме двух матчей покинула турнир.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jurgen Klinsmann
че за тигр этот Лев!
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BBshkin
Вообще не понял, чего он так психовал
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
p
Выиграл каждый матч👍🏻
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Промах Мораты
Тупо истеричка
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл.С-Пб
Не долго ему осталось
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрюха с района
Физручела в гневе)
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jordy
А он хотел, чтобы судья красную показал игроку Сити?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий