Тухеля удалили в матче с «Ман Сити» за две желтые. Его ассистент Лев получил прямую красную

Тренер «Баварии» Томас Тухель был удален в матче с «Манчестер Сити».

Немец получил две желтые карточки по ходу ответной встречи 1/4 финала Лиги чемпионов.

Второе предупреждение Тухель получил на 86-й минуте. Он возмущался по поводу фола Эмерика Лапорта. Ассистент Тухеля Жолт Лев получил прямую красную.

Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном.

«Бавария» сыграла вничью и по сумме двух матчей покинула турнир.

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