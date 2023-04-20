Киммих об 1:1 с «Ман Сити»: «Бавария» могла забить три мяча и даже больше, но не использовала моменты»

Теги Бавария Манчестер Сити Лига чемпионов УЕФА Йозуа Киммих Футбол

Йозуа Киммих посетовал на реализацию после вылета «Баварии» из Лиги чемпионов.

В ответном матче 1/4 финала мюнхенцы сыграли вничью с «Манчестер Сити» (1:1, первая игра – 0:3).

«Очень обидно, что мы так и не повели в счете, не использовав моменты, что у нас были. Хотелось увидеть, как складывался бы матч, если бы в первом тайме счет стал 1:0.

Оглядываясь на все 180 минут этого противостояния, очевидно, что было только 20 или 30 из них, что мы не смогли провести хорошо. Не считаю, что сегодня нас могло спасти только чудо. Мы могли забить три мяча и даже больше», – сказал хавбек «Баварии».

Вылеты из ЛЧ и Кубка Германии, 2 победы в 6 матчах – это «Бавария» при Тухеле 

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74 комментария

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London.is.blue
Бавария в каком-то своем мирке живет. То судья виноват, то реализация, то еще что-то.

Сити отвозил в первом матче, во втором трусцой ничейку скатали и поехали готовиться к следующим матчам.

Это противостояние даже не было равным, Сити на 2 головы выше были.
+229
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+186
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Sobaka666
Ответ London.is.blue
Бавария в каком-то своем мирке живет. То судья виноват, то реализация, то еще что-то. Сити отвозил в первом матче, во втором трусцой ничейку скатали и поехали готовиться к следующим матчам. Это противостояние даже не было равным, Сити на 2 головы выше были.
Я бы не сказал что сити трусцой отбегали, пожар у них был регулярно в центре поля и в защите. Очень много ошибок, которыми баварцы попросту не смогли воспользоваться. Бавария по игре была лучше в этом матче.
+114
-32
+82
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cukken
Даже поражение сложно принять, ибо Сити на голову сильнее. Ни тренер, ни один игрок. Вот эго выросло в бундесферме.
+37
-9
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tampa-bay
Что-то Баварцы раскичились после матча. Не выиграй Сити 3:0 в первой игре и сделай ставку на оборонный футбол, игра была бы совсем другой
+26
-3
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sbnv9zhsym
Сити явно вышел победители пары, бавария из 4 таймов выиграла один, Сити домашний матч выиграл полностью( спасибо зоммеру что 3:0, а не доспусти 4:0 или 5:0, он 4 раза прям потащил), в гостевом матче бавария забрала 1 тайм, а во втором была примерно равная игра. Сити вообще удивляет, супер прагматично сыграли, по счету, даже не стали забирать мяч, и лететь вперед.
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kvn9
Ответ Михаил Зюбин
Привет от Нигельсмана
Хватит писать лютый бред про Нагеля в расчёте на плюсики (жалеть Нагельсманна сейчас в тренде), увольнение было нелогичным, если только отталкиваться от выступления Баварии в ЛЧ, если же смотреть на игру всего сезона (что делает здесь абсолютное мешьшинство), то основания вполне себе были, один непродолжительныый отрезок перед ЧМ яркой игры и огромное количество безыдейных матчей, с жуткими провалами на пустом месте, когда команда как по щелчку переставала играть. Кстати, Тухель пока ничегошеньки не поменял, та же структура игры, вплоть до ротации и замен.
+14
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ander9
Бавария могла забить,было несколько отличных моментов.
Но и Сити не реализовал пенальти.При этом,пенальти по делу,в отличие от пендаля ,"заработанного" Мане.
Плюс Холланд не реализовал выход один в один.
Бавария зачем то устроила игру на "коровьем "поле. Похоже,полили водой чрезмерно. На чем ,сами и подскользнулись.
+11
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Malefikus
Ответ kvn9
Хватит писать лютый бред про Нагеля в расчёте на плюсики (жалеть Нагельсманна сейчас в тренде), увольнение было нелогичным, если только отталкиваться от выступления Баварии в ЛЧ, если же смотреть на игру всего сезона (что делает здесь абсолютное мешьшинство), то основания вполне себе были, один непродолжительныый отрезок перед ЧМ яркой игры и огромное количество безыдейных матчей, с жуткими провалами на пустом месте, когда команда как по щелчку переставала играть. Кстати, Тухель пока ничегошеньки не поменял, та же структура игры, вплоть до ротации и замен.
А ещё стоит смотреть на результаты сезона и с ними особых проблем не было до увольнения Нагеля. Или нынче отсутствие отрыва в 10+ очков от второго места автоматически считается провалом и ведёт к увольнению?
Игра не была идеальной, были не всегда понятные эксперименты, но в целом команда держалась на уровне. Не понимаю почему надо защищать увольнение Нагеля
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cukken
Ответ Bavarec-Art
То ли дело в котолонее. То игра днем, а привыкли вечером, то рычагов мало осталось.
Как тебе хочется припомнить всё всё всё на свете! Я ведь тоже помню как у вас в 2009, после 4-0 в первом тайме комплексы появились. Теперь каждая победа над Барсой, как отдельный виток истории.
По факту, ни один игрок, ни тренер, не признали сильную игру горожан, а стоило бы. Барселона тут вовсе не причем, если матч был между Сити и Баварией.
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A.B.W.
Ответ Sobaka666
Я бы не сказал что сити трусцой отбегали, пожар у них был регулярно в центре поля и в защите. Очень много ошибок, которыми баварцы попросту не смогли воспользоваться. Бавария по игре была лучше в этом матче.
Пожар у них был потому, что они пытались играть более спокойно и сушить игру отрезками.

Если бы не было запаса в 3 мяча, то играли бы совершенно по другому.
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Phantomm
Киммих и после первого матча эти слова говорил ,хотя проиграли разгромно
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Халид Бин Валид
Ничего Бавария не создавала и вылет вполне заслуженный!
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Sobaka666
Ответ Alon Raven
"Очень много ошибок" - это когда ими воспользовались. А если ими не воспользовались, то это не ошибка. У Баварии тоже сотня ошибок была, причём на их же стороне поля. Если бы Холанд не допустил две ошибки, то счёт был бы 3:1. Но он дважды ошибся, из-за чего мяч потерян.
Ошибка она и в африке ошибка. Я смотрю каждую игру сити и знаю о чем говорю. Или ты хочешь сказать передачи в никуда, потеря мяча при ведении, плохо разыгранные стандарты и тд - это не ошибки?
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Teodrakis
Могу, но больно надо
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А.Э.РАСИМ
Сити ведь и на 20 процентов не сыграл.

Очень трудно будет Реалу.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ London.is.blue
Бавария в каком-то своем мирке живет. То судья виноват, то реализация, то еще что-то. Сити отвозил в первом матче, во втором трусцой ничейку скатали и поехали готовиться к следующим матчам. Это противостояние даже не было равным, Сити на 2 головы выше были.
Тухель привёз индийского товара для медитаций💨🍎🍏
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cukken
Ответ Bavarec-Art
То ли дело в котолонее. То игра днем, а привыкли вечером, то рычагов мало осталось.
Написав с ошибками и с маленькой Каталонию, ты почувствовал себя великим? Потешил свое эго? 😁 Вот где сила брат, да?🤣
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Мамаральду Кристина
Ответ Халид Бин Валид
Ничего Бавария не создавала и вылет вполне заслуженный!
Мюнхен просто привык всех подряд крушить, когда сами оказались принять очевидного не могут. Бавария проиграла по делу. Другое дело вылет от реал и атмд.
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clausevenzzz
Ответ Бухгалтер2021
Бавария заслужила полуфинал
заслужил тот кто выиграл
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Артём Сергеев
Ответ Sobaka666
Я бы не сказал что сити трусцой отбегали, пожар у них был регулярно в центре поля и в защите. Очень много ошибок, которыми баварцы попросту не смогли воспользоваться. Бавария по игре была лучше в этом матче.
это ведь хеитер обыкновенный, лучше бы подумал про поражение своеи команды
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Даши Будаев
Вот интересно мнение по поводу двух пенальти, насколько они были правильно назначены? Хорошо, что они не повлияли на исход борьбы. Если по поводу руки Упамекано более-менее очевидно, то игра рукой Аканджи довольно спорная... То что мяч попал в его руку бесспорно, но была ли игра рукой и можно ли назначать такие пенки?
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jordy
Там по-моему, всех Тухель покусал.
Вчера Бавария играла лучше, могла побеждать, но...
"Могли забить 3 мяча и даже больше".
А Киммих не хочет учесть, что Сити, даже при такой плохой игре, мог тоже 3 забить?
Из действительно убойных моментов лично я могу вспомнить только момент Сане.

https://ic.wampi.ru/2023/04/20/2023-04-20-09-31-36-SKRINSOT-EKRANA.jpg

Но у Холанда был еще более убойный момент, который он не реализовал.

https://im.wampi.ru/2023/04/20/2023-04-20-09-35-26-SKRINSOT-EKRANA.jpg

Плюс нереализованный Холандом пенальти.

Да, были еще у Баварии опасные моменты, много нагнетали, но чтобы прям обязано было залетать, нет.
У Сити в первом матче таких потенциально голевых моментов было побольше.
Гол Баварии вообще пришел из ниоткуда.
Так что, наверное, Бавария могла выиграть этот матч, но дальше справедливо идет Сити.
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DimaBayern
Вспоминаю Реал 2013/14, который тогда тоже прошёлся по немецким клубам, как Манчестер Сити в этом сезоне 2022/23.
И прикол в том, что в обоих случаях среди немецких клубов лучше всех сыграл... Дортмунд.
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Alon Raven
Ответ Артём Сергеев
не пропусти Бавария два глупых гола в первой игре... но это не отменяет того что мансити лучше был,они заслужено прошли дальше
Если один из лучших вратарей мира их пропустил, то это не глупые голы. Ведь иначе у них глупый вратарь, а не ожин из пяти лучших.
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А.Э.РАСИМ
Ответ Siegfried611
Что ты несёшь? Бавария могла спокойно закидывать двушку в первом тайме, моменты были убойные. Не выглядел Сити непобедимым.
А сколько Сити мог забить?
Или у вас "это вижу, этот не вижу" ???
А пенальти? А если гол? Игра закончилось бы уже тогда.
Почему вы не замечаете явного?
Сити мог забить еще три, по памяти.Если бы Холанд поделился.
Но вы заметили только моменты Бваварии.
Это помогло вам?
Нет.
Бавария играла в дворовый футбол, играла хорошо для дворогго футбола, но нехорошо для победы.
Пора вернуть немцев, хотя бы 6 немцев должны быть в команде.
Но их нет.
Проблема для немецкого футбола.
Можно доказывать под причиной, что все эти цветные немцы.....
Это делают тут.
Смотрите.
При моей жизни.
Руммениге, Лерби, Сфорца, Маттеус, Эффеньерг, Баслер, Шванштайгер.....
Вы понимаете чем я?

Бавария стала похожа на ПСЖ.
Три маленьких техничный бегает там впереди, хотят затащить мяч в ворота.
В бунлесоиги пройдет, но здесь нет.
Надо вернуть немецкую скорость и четкие игровые линии.

Но смотрите сами))))
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