Киммих об 1:1 с «Ман Сити»: «Бавария» могла забить три мяча и даже больше, но не использовала моменты»

Йозуа Киммих посетовал на реализацию после вылета «Баварии» из Лиги чемпионов.

В ответном матче 1/4 финала мюнхенцы сыграли вничью с « » (1:1, первая игра – 0:3).

«Очень обидно, что мы так и не повели в счете, не использовав моменты, что у нас были. Хотелось увидеть, как складывался бы матч, если бы в первом тайме счет стал 1:0.

Оглядываясь на все 180 минут этого противостояния, очевидно, что было только 20 или 30 из них, что мы не смогли провести хорошо. Не считаю, что сегодня нас могло спасти только чудо. Мы могли забить три мяча и даже больше», – сказал хавбек «Баварии».

Вылеты из ЛЧ и Кубка Германии, 2 победы в 6 матчах – это «Бавария» при Тухеле

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