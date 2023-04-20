Киммих об 1:1 с «Ман Сити»: «Бавария» могла забить три мяча и даже больше, но не использовала моменты»
Йозуа Киммих посетовал на реализацию после вылета «Баварии» из Лиги чемпионов.
В ответном матче 1/4 финала мюнхенцы сыграли вничью с «Манчестер Сити» (1:1, первая игра – 0:3).
«Очень обидно, что мы так и не повели в счете, не использовав моменты, что у нас были. Хотелось увидеть, как складывался бы матч, если бы в первом тайме счет стал 1:0.
Оглядываясь на все 180 минут этого противостояния, очевидно, что было только 20 или 30 из них, что мы не смогли провести хорошо. Не считаю, что сегодня нас могло спасти только чудо. Мы могли забить три мяча и даже больше», – сказал хавбек «Баварии».
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Сити отвозил в первом матче, во втором трусцой ничейку скатали и поехали готовиться к следующим матчам.
Это противостояние даже не было равным, Сити на 2 головы выше были.
Но и Сити не реализовал пенальти.При этом,пенальти по делу,в отличие от пендаля ,"заработанного" Мане.
Плюс Холланд не реализовал выход один в один.
Бавария зачем то устроила игру на "коровьем "поле. Похоже,полили водой чрезмерно. На чем ,сами и подскользнулись.
Игра не была идеальной, были не всегда понятные эксперименты, но в целом команда держалась на уровне. Не понимаю почему надо защищать увольнение Нагеля
По факту, ни один игрок, ни тренер, не признали сильную игру горожан, а стоило бы. Барселона тут вовсе не причем, если матч был между Сити и Баварией.
Если бы не было запаса в 3 мяча, то играли бы совершенно по другому.
Очень трудно будет Реалу.
Вчера Бавария играла лучше, могла побеждать, но...
"Могли забить 3 мяча и даже больше".
А Киммих не хочет учесть, что Сити, даже при такой плохой игре, мог тоже 3 забить?
Из действительно убойных моментов лично я могу вспомнить только момент Сане.
https://ic.wampi.ru/2023/04/20/2023-04-20-09-31-36-SKRINSOT-EKRANA.jpg
Но у Холанда был еще более убойный момент, который он не реализовал.
https://im.wampi.ru/2023/04/20/2023-04-20-09-35-26-SKRINSOT-EKRANA.jpg
Плюс нереализованный Холандом пенальти.
Да, были еще у Баварии опасные моменты, много нагнетали, но чтобы прям обязано было залетать, нет.
У Сити в первом матче таких потенциально голевых моментов было побольше.
Гол Баварии вообще пришел из ниоткуда.
Так что, наверное, Бавария могла выиграть этот матч, но дальше справедливо идет Сити.
И прикол в том, что в обоих случаях среди немецких клубов лучше всех сыграл... Дортмунд.
Или у вас "это вижу, этот не вижу" ???
А пенальти? А если гол? Игра закончилось бы уже тогда.
Почему вы не замечаете явного?
Сити мог забить еще три, по памяти.Если бы Холанд поделился.
Но вы заметили только моменты Бваварии.
Это помогло вам?
Нет.
Бавария играла в дворовый футбол, играла хорошо для дворогго футбола, но нехорошо для победы.
Пора вернуть немцев, хотя бы 6 немцев должны быть в команде.
Но их нет.
Проблема для немецкого футбола.
Можно доказывать под причиной, что все эти цветные немцы.....
Это делают тут.
Смотрите.
При моей жизни.
Руммениге, Лерби, Сфорца, Маттеус, Эффеньерг, Баслер, Шванштайгер.....
Вы понимаете чем я?
Бавария стала похожа на ПСЖ.
Три маленьких техничный бегает там впереди, хотят затащить мяч в ворота.
В бунлесоиги пройдет, но здесь нет.
Надо вернуть немецкую скорость и четкие игровые линии.
Но смотрите сами))))