Тухель об ответном матче с «Ман Сити»: «Нам нужно чудо. Не знаю, уместно ли говорить о 4:0 или 5:1 – нужно быть реалистами. Но мы верим в себя, все в наших руках»

Теги Бавария Манчестер Сити бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Томас Тухель Футбол

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался об ответном матче против «Манчестер Сити».

Первая игра между этими командами в 1/4 финала Лиги чемпионов закончилась победой англичан со счетом 3:0. 

«Нам нужно чудо. Я не знаю, уместно ли говорить о счете 4:0 или 5:1 – нужно быть реалистами, – но мы верим в себя. Это ответный матч. 

Нам нужно верить, а вера означает, что все в наших руках. Нам нужно добиться результата с помощью командного духа, эффективности и энергии.

Мы не одни, мы можем сражаться как команда, и у нас есть наши зрители, которые будут готовы сражаться вместе с нами», – сказал Тухель

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

72 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Промах Мораты
Хотя бы не пропустите, а то весь интерес к матчу сразу пропадёт
+62
-6
+56
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михо
Если к перерыву Бавария забьет хотя бы один и не пропустит, второй тайм будет огонь)
+49
0
+49
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ovi174
Выиграть матч Баварии явно по силам, но вот победить с разницей в 3-4 мяча будет очень сложно. Так что верно Тухель говорит, тут только на чудо надеяться. 90% что Сити уже в полуфинале.
+37
-3
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Владимир
Ответ Промах Мораты
Хотя бы не пропустите, а то весь интерес к матчу сразу пропадёт
Я бы сказал хотя бы в первые 20 минут
+24
-1
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бодратустра
Ответ Mr.BadGuy
Был нормальный тренер который рвал ЛЧ, сколько там побед подряд было ? Пришел Тухлый и завалил лигу за одну игру. Г - гениальность менеджмента Баварии, поменять тренера перед решающими матчами сезона.
Завалил не Тухель, это ещё не его команда и уже не команда Нагеля, это команда Оли и Хасана
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Биодудь
Ответ Михо
Если к перерыву Бавария забьет хотя бы один и не пропустит, второй тайм будет огонь)
Забить то может и забьет, но вот не пропустить от Сити, который каждый матч кладет минимум 3-4 мяча будет очень сложно.
+21
-3
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evgen_Hazard
После 0-2 нужно будет верить в 6-2. И так далее
+19
-3
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Всё знаю
Буду смотреть и наслаждаться ( я на это очень надеюсь) красивым футболом.
В идеале, чтобы бавария в начале забила.
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iam Niam
Ответ Промах Мораты
Хотя бы не пропустите, а то весь интерес к матчу сразу пропадёт
Будем смотреть Интер Бенфика тогда))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ПавелАвер
чудо не будет, 3 мяча Бавария не отыграет. Я бы даже сказал больше ,Бавария проиграла эту битву ещё когда уволила Нагельсманна. Нельзя так безрассудно подходить к решающему отрезку сезона. Вся вина полностью лежит на руководстве
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ars_mamluk
Хотелось бы увидеть характер Баварии, победа реальна, но проход будет чудом.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ilia Maksiokov
да прибудет с тобой ЧупоМотинг ....
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей-ДК
вам надо минимум 3-0 и пенали
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Peter Parker
Вообще, Баварии не нужно чудо. Вы Бавария, а не условный Айнтрахт. Разговоры про чудо, будто отмазка. Нужно собраться и показать свой уровень. Игроки там не хуже, разве что такой вариативности на позиции центрфорварда нет, а так более чем конкурентный состав, да и тренер не последний. Сити фаворит матча, но если рассуждать про чудо, тогда уж проще получить технарь и разойтись по домам
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr.BadGuy
Был нормальный тренер который рвал ЛЧ, сколько там побед подряд было ? Пришел Тухлый и завалил лигу за одну игру. Г - гениальность менеджмента Баварии, поменять тренера перед решающими матчами сезона.
+11
-8
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ConorNite
Адекватно. Здесь правда поможет лишь чудо и ужасный матч Сити, что маловероятно
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Ответ Ovi174
Выиграть матч Баварии явно по силам, но вот победить с разницей в 3-4 мяча будет очень сложно. Так что верно Тухель говорит, тут только на чудо надеяться. 90% что Сити уже в полуфинале.
Лучше поберечь силы на Бундеслигу )))
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zenith forever
Хотя бы снова не проиграйте, верующий ты наш.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vikeif
Ответ Ovi174
Выиграть матч Баварии явно по силам, но вот победить с разницей в 3-4 мяча будет очень сложно. Так что верно Тухель говорит, тут только на чудо надеяться. 90% что Сити уже в полуфинале.
В прошлом году его Челси так же хоронили, перед ответкой с Реалом. Но они выдали такой перфоманс, что Мадрид прошел дальше, только благодаря гению Модрича.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ПавелАвер
было дело выносили дома Порту после проигрыша 3:1 ,но это не порту
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xa-xa
Думаю и здесь Сити победит
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АРХАТ
Какие 4-0 и 5-1, до доп.времени доживите сначала)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tun
Никто не верит, но отключить микрофон у Тухеля тоже было бы неприлично)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Emotions
Ответ Нурбол Жумаскалиев
чудо, как меньше чем за месяц развалить структуру которую годами строил нагельсман - ради фейк-тренера, который не смог выиграть у погибающего в прошлом сезоне ливерпуля ни одного финала. я честно надеюсь, что баварию разнесут в клочья а тухеля уволят. жалко нагельсмана, это действительно талантливый тренер, моур современности, а его сливают даже без повода
Какими, блин годами? О чем ты вообще?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Chernoy
Без шансов, Томас. Я так понимаю многие игроки так и не поняли зачем сняли Нагельсмана и не сразу перестроятся на то, чего хочет Тухель.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий