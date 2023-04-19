41-летний Хоакин завершит карьеру в конце сезона
Хоакин Санчес в качестве игрока проводит в футболе последний сезон.
«Бетис» сообщил об этом посредством ролика под названием «Хоакин вечен: наш капитан объявил об окончании карьеры».
Полузащитник является воспитанником команды из Севильи. Он находился в системе клуба с 1997 по 2006 год, после чего поиграл за «Валенсию», «Малагу» и «Фиорентину» и вернулся в 2015-м. За сборную Испании Хоакин провел 51 матч и забил 4 гола.
На счету футболиста три победы в Кубке Испании. Со статистикой выступлений 41-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
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