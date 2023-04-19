41-летний Хоакин завершит карьеру в конце сезона

Теги Фиорентина Валенсия Бетис Хоакин Санчес серия А Италия Ла Лига Сборная Испании по футболу Малага Футбол

Хоакин Санчес в качестве игрока проводит в футболе последний сезон.

«Бетис» сообщил об этом посредством ролика под названием «Хоакин вечен: наш капитан объявил об окончании карьеры».

Полузащитник является воспитанником команды из Севильи. Он находился в системе клуба с 1997 по 2006 год, после чего поиграл за «Валенсию», «Малагу» и «Фиорентину» и вернулся в 2015-м. За сборную Испании Хоакин провел 51 матч и забил 4 гола.

На счету футболиста три победы в Кубке Испании. Со статистикой выступлений 41-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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61 комментарий

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Romeo Yankovich
многие местные эксперты ещё не родились, когда он пылил!!!! хорошая карьера получилась, хоть и трофеев не густо!!!!
+84
0
+84
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Heisenberg
Ответ Барсик Юрана
Кринж, учись как кончать карьеру
Приплел же.
+63
-1
+62
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Никита Самарин
Пришло время, надо будет красиво проводить, он это заслужил.
+53
-3
+50
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NartApsua
До сих пор перед глазами его незабитый решающий пенальти на ЧМ2002 в 1/4 против Корейцев(
К слову, самый позорный Чемпионат Мира в истории.
+42
-3
+39
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bebeto
Ответ NartApsua
До сих пор перед глазами его незабитый решающий пенальти на ЧМ2002 в 1/4 против Корейцев( К слову, самый позорный Чемпионат Мира в истории.
Но матч он провёл круто, кстати.
+17
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Иван Рыбаков
Ответ Rinat Khudayberdin
главное спартак в пердив скиньте
При всëм уважении, но это дико не к месту.
+18
-1
+17
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Фёдор Кузнецов
Ответ Барсик Юрана
Кринж, учись как кончать карьеру
Барсик учись не упоминать его в комментариях
+15
-2
+13
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Stannis
Ответ Андрей Хенто
Да, это был полный треш, так как тащили на том чемпионате мира хозяев, наверное не тащили никогда. Два отменненых гола Рауля, просто преступление перед футболом.
Только не Рауля, а Морьентеса и Барахи
+13
0
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Dark.Babysitter
Славная была охота
+17
-4
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Gordon Brown
Во истину легендарный футболист!
+8
0
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Андрей Хенто
Ответ NartApsua
До сих пор перед глазами его незабитый решающий пенальти на ЧМ2002 в 1/4 против Корейцев( К слову, самый позорный Чемпионат Мира в истории.
Да, это был полный треш, так как тащили на том чемпионате мира хозяев, наверное не тащили никогда. Два отменненых гола Рауля, просто преступление перед футболом.
+10
-4
+6
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_Alex*
Как вчера помню, как он будучи совсем молодым парнишкой смазал пенальти корейцам на ЧМ-2002. Как давно это было. Хочется, чтоб продолжал. Только он, Буффон и Златан кажись с того ЧМ ещё в игре.
+6
0
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Scouser
Ответ _Alex*
Как вчера помню, как он будучи совсем молодым парнишкой смазал пенальти корейцам на ЧМ-2002. Как давно это было. Хочется, чтоб продолжал. Только он, Буффон и Златан кажись с того ЧМ ещё в игре.
Роке Санта Крус из Парагвая
Карлос Камени вратарь Камеруна
ну и есть немного изюминки Огбече - нигериец что поехал 17летним
+5
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Екн Лор
Ответ Heisenberg
Приплел же.
Он главный поклонник Криштиану, не пропускает ни одной новости с ним, ему можно
+7
-3
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hedgehog111
Ответ Барсик Юрана
Кринж, учись как кончать карьеру
А ты учись быть человеком,а не животным! Рон просто живёт в своё удовольствие, никому нечего не должен, он все всем доказал!!!
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Акжан и Дарын
Жаль было его, когда в 2002 году на ЧМ не забил пенальти, который всё решил.
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Барыга блинами
В прошлом сезоне взял Кубок Испании, в финале забив послематчевый пенальти. Можно было уже на этой прекрасной ноте завершать. Но Хоакин молодец, трудяга остался ещё на сезон.
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Андрей Хенто
Ответ Stannis
Только не Рауля, а Морьентеса и Барахи
Точно, ведь Хоакин как раз и вышел в стартовом составе вместо травмированного Рауля в том матче. Эх, память уже подводит.
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Igor Chuhmanov
Ответ alexey alexeev
никто этих ноунеймов не знает
Ладно Камени ("Эспаньол"), но если для тебя Роке Санта Крус (лучший бомбардир в истории сборной Парагвая, участник трёх ЧМ, победитель Лиги Чемпионов в составе "Баварии", также выступавший за "Блэкберн", "Ман Сити", "Малагу" и "Бетис") - ноунейм, то о чём вообще с тобой говорить можно. Тебе 10 лет что ли?
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Амон
до сих пор играю им в фифу 2005 за Бетис
бегают с Денилсоном по краям
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NartApsua
Ответ Андрей Хенто
Точно, ведь Хоакин как раз и вышел в стартовом составе вместо травмированного Рауля в том матче. Эх, память уже подводит.
Рауль на том Чемпионате был великолепен. Будь он здоров, уверен, даже судьи не спасли бы корейцев.
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Pavel Gavrilyuk
он мне так в фифа нравился...
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Rainn
Его роль в джокере навсегда останется в истории
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Алексей Гусев
Ответ Temirlahn
Хоакин, Златан....Буффон...последние из могикан ЧМ 2002
последние кто поиграл в 4 десятилетиях(если правильно помню про испанца)...
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OldRedWhite
Ответ Rinat Khudayberdin
главное спартак в пердив скиньте
Мы , Ринатка , это Санчеса ещё подпишем на будущий год!
Назло тебе !
У нас Бальде скучает !
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