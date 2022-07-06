40-летний Хоакин продлил контракт с «Бетисом» на год. Клуб назвал его юношей и легендой

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40-летний капитан «Бетиса» Хоакин еще год будет выступать за команду.

Полузащитник, которому 21 июля исполнится 41 год, продлил контракт до 2023 года.

«Юноша Хоакин продлевает контракт с «Бетисом» до 2023 года. Еще один сезон легенды!» – говорится в сообщении клуба.

Кроме того, испанец сообщил, что это его последний сезон в качестве профессионального футболиста.

– Еще один год, и я заканчиваю.

– Уверен?

– Да, это последний год.

Когда будете снимать видео [по случаю продления контракта]?

– Это и есть видео.

– Что, настолько плохо с бюджетом? – пошутил Хоакин в видео о продлении соглашения.

Статистику футболиста можно найти здесь.

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