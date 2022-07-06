40-летний Хоакин продлил контракт с «Бетисом» на год. Клуб назвал его юношей и легендой

40-летний капитан «Бетиса» Хоакин еще год будет выступать за команду.
Полузащитник, которому 21 июля исполнится 41 год, продлил контракт до 2023 года.
«Юноша Хоакин продлевает контракт с «Бетисом» до 2023 года. Еще один сезон легенды!» – говорится в сообщении клуба.
Кроме того, испанец сообщил, что это его последний сезон в качестве профессионального футболиста.
– Еще один год, и я заканчиваю.
– Уверен?
– Да, это последний год.
Когда будете снимать видео [по случаю продления контракта]?
– Это и есть видео.
– Что, настолько плохо с бюджетом? – пошутил Хоакин в видео о продлении соглашения.
Статистику футболиста можно найти здесь.
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