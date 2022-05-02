Капитан «Бетиса» Хоакин выпрыгнул на арену для корриды по просьбе тореадора. Игрока могут оштрафовать на сумму до 60 тысяч евро

Капитан «Бетиса» Хоакин прыгнул на арену для корриды и будет наказан за это.
40-летний футболист, являющийся большим поклонником тавромахии (боев с быками), посетил мероприятие в Маэстрансе – старейшей арене для боя быков в Испании.
Тореадор Антонио Феррера, увидев футболиста, пригласил его войти на арену, что запрещено.
«Давай, ты тоже тореадор. Прыгай, я оплачу штраф», – сказал Феррера Хоакину.
Футболист не сразу, но все же перепрыгнул через барьер к тореадору, после чего обнялся с ним.
По правилам корриды, зрители не могут выходить на арену. За это полагается штраф от 30 до 60 000 евро в зависимости от того, насколько серьезным признают нарушение.
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