Капитан «Бетиса» Хоакин выпрыгнул на арену для корриды по просьбе тореадора. Игрока могут оштрафовать на сумму до 60 тысяч евро

Капитан Хоакин прыгнул на арену для корриды и будет наказан за это.

40-летний футболист, являющийся большим поклонником тавромахии (боев с быками), посетил мероприятие в Маэстрансе – старейшей арене для боя быков в Испании.

Тореадор Антонио Феррера, увидев футболиста, пригласил его войти на арену, что запрещено.

«Давай, ты тоже тореадор. Прыгай, я оплачу штраф», – сказал Феррера Хоакину.

Футболист не сразу, но все же перепрыгнул через барьер к тореадору, после чего обнялся с ним.

По правилам корриды, зрители не могут выходить на арену. За это полагается штраф от 30 до 60 000 евро в зависимости от того, насколько серьезным признают нарушение.

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