Немов об Акинфееве: «Легенда нашего футбола. Он много выручал ЦСКА и сборную, особенно на ЧМ»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Сборная России по футболу Алексей Немов Матч ТВ Футбол

Алексей Немов назвал Игоря Акинфеева легендой российского футбола.

– Получается за футболом следить?

– Конечно. Больше за ЦСКА – я ведь «цсковец». Команде есть к чему стремиться.

– Кто ваш любимый футболист в ЦСКА?

– Мне нравится Акинфеев. Он много выручал ЦСКА и нашу сборную, особенно на ЧМ. Это легенда нашего футбола. Он имеет полное право так называться, – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bashibuzuck
Игорь топ, с этим врядли кто-то поспорит
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Severfan
легендарность в интервью зашкаливает! Великий о великом!
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rio de Janeiro
Игорь наряду с Жирковым и Игнашевичем олицетворяет все главные достижения нашего постсоветского футбола и наряду с Аршавиным и Мостовым лучший игрок в современной российской истории.ИМХО)
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валдис Пельш
Ответ Spartak Forever
Спасибо за чм 14
ага, ага, пожалуйста, Игорь©
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий