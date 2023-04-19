Немов об Акинфееве: «Легенда нашего футбола. Он много выручал ЦСКА и сборную, особенно на ЧМ»

Алексей Немов назвал Игоря Акинфеева легендой российского футбола.

– Получается за футболом следить?

– Конечно. Больше за – я ведь «цсковец». Команде есть к чему стремиться.

– Кто ваш любимый футболист в ЦСКА?

– Мне нравится . Он много выручал ЦСКА и нашу сборную, особенно на ЧМ. Это легенда нашего футбола. Он имеет полное право так называться, – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике.

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