Немов об Акинфееве: «Легенда нашего футбола. Он много выручал ЦСКА и сборную, особенно на ЧМ»
Алексей Немов назвал Игоря Акинфеева легендой российского футбола.
– Получается за футболом следить?
– Конечно. Больше за ЦСКА – я ведь «цсковец». Команде есть к чему стремиться.
– Кто ваш любимый футболист в ЦСКА?
– Мне нравится Акинфеев. Он много выручал ЦСКА и нашу сборную, особенно на ЧМ. Это легенда нашего футбола. Он имеет полное право так называться, – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике.
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