Пеп Гвардиола убежден, что «Ман Сити» много забивал в Лиге чемпионов и без Эрлинга Холанда.

«Он очень важный для нас футболист. Он приехал для того, чтобы помочь нам выиграть Лигу чемпионов, но в то же время на регулярной основе помогать в Кубке Англии, Премьер-лиге.

Иметь в составе игрока, способного забить на ровном месте, важно. Но мы забили « » 6 голов [за два матча в 2017 году] и вылетели. Мы забили « » 4 гола [за две игры в 2019 году] и вылетели.

Мы всегда забивали, глобальных проблем с этим никогда не было», – заявил главный тренер « ».

В музее Холанда новый экспонат – гол через себя. Он забил в АПЛ больше «Челси»