Пеп Гвардиола: «Холанд приехал помочь «Сити» выиграть ЛЧ. Но у нас никогда не было проблем с голами. Мы забили «Монако» 6 и вылетели, забили «Тоттенхэму» 4 и вылетели»
Пеп Гвардиола убежден, что «Ман Сити» много забивал в Лиге чемпионов и без Эрлинга Холанда.
«Он очень важный для нас футболист. Он приехал для того, чтобы помочь нам выиграть Лигу чемпионов, но в то же время на регулярной основе помогать в Кубке Англии, Премьер-лиге.
Иметь в составе игрока, способного забить на ровном месте, важно. Но мы забили «Монако» 6 голов [за два матча в 2017 году] и вылетели. Мы забили «Тоттенхэму» 4 гола [за две игры в 2019 году] и вылетели.
Мы всегда забивали, глобальных проблем с этим никогда не было», – заявил главный тренер «Манчестер Сити».
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