Пеп Гвардиола: «Холанд приехал помочь «Сити» выиграть ЛЧ. Но у нас никогда не было проблем с голами. Мы забили «Монако» 6 и вылетели, забили «Тоттенхэму» 4 и вылетели»

Теги Монако Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Тоттенхэм Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд Футбол

Пеп Гвардиола убежден, что «Ман Сити» много забивал в Лиге чемпионов и без Эрлинга Холанда.

«Он очень важный для нас футболист. Он приехал для того, чтобы помочь нам выиграть Лигу чемпионов, но в то же время на регулярной основе помогать в Кубке Англии, Премьер-лиге.

Иметь в составе игрока, способного забить на ровном месте, важно. Но мы забили «Монако» 6 голов [за два матча в 2017 году] и вылетели. Мы забили «Тоттенхэму» 4 гола [за две игры в 2019 году] и вылетели.

Мы всегда забивали, глобальных проблем с этим никогда не было», – заявил главный тренер «Манчестер Сити».

В музее Холанда новый экспонат – гол через себя. Он забил в АПЛ больше «Челси»

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25 комментариев

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Lost Sock
вы забьете 3 гола за 2 игры и пропустите 7 , ну и вылет
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Никита Давыдкин
Ответ Blaumerc
с реализацией как раз таки норм. забили 4 в первом матче, но пропустили необоснованно много.
Да там больше 4 должно было залетать, моменты были убойные
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DolJun
Ответ Blaumerc
стабильность. вот что отличает МС и Пепа от синего буса. хотя вам этого не понять, если ваш владелец хочет играть в 4-4-3.
голубой вагон от приличных клубов отличает поддержка судей, прими эту данность.
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eazyjet
Тогда резонно было бы подписать Бензема
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ХавиГави_Паратрупер
Короче, ждём Холанна на ЦЗ с Баварией😎
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9wkbc9rjcb
Перемудрит лысый как всегда, хотя Баварка с трудом большим Фрайбург великий победила, Сити все же не фрайбург?
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Blaumerc
Ответ Fan of Sport
Всё же проблемы с реализацией были, особенно в прошлом сезоне в полуфинале ЛЧ против Реала, Сити чересчур много моментов не реализовал за два матча.
с реализацией как раз таки норм. забили 4 в первом матче, но пропустили необоснованно много.
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Blaumerc
Ответ DolJun
ну хоть в чем-то не соврал. по сути, после назначения пепа, у сити всегда была проблема с тренером, точнее с его отсутствием. но если и с холандом физручелло не победит в лч - его пора уже наконец вышвыривать из профессии.
стабильность. вот что отличает МС и Пепа от синего буса. хотя вам этого не понять, если ваш владелец хочет играть в 4-4-3.
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Beyond
Ответ tankstar
На чём основывается ваше предположение?
На справку доктора, очевидно же.
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ljolik888
Пеп фаворит , но как обычно пролетит .
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tankstar
Ответ Andrew Petrov
Бавария давит Пепа своей тенью...с Сити будет легче чем с ПСЖ.
На чём основывается ваше предположение?
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FNT
Ответ Fan of Sport
Всё же проблемы с реализацией были, особенно в прошлом сезоне в полуфинале ЛЧ против Реала, Сити чересчур много моментов не реализовал за два матча.
Вопрос в том, смогут ли они столько же создавать с Холандом вместо условного Жезуса. В итоге количество голов может остаться прежним. :)
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Andrew Petrov
Бавария давит Пепа своей тенью...с Сити будет легче чем с ПСЖ.
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DolJun
Ответ lutiygorgon
Ну вроде взрослый мужик, не устал весь день гадости про Барселону и Гвардиолу писать?
откуда инфа про взрослого? где гадости? вроде все по факту написал
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Любезный Коссутий
заранее стелет соломку. разумно
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Ответ sports!
Проблема в том что, защитники за 50 млн закончились. Есть только 80-100 млн.ные игроки)))
Новый вызов для шейха :)
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sports!
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Звучит как "Нужно больше защитников"
Проблема в том что, защитники за 50 млн закончились. Есть только 80-100 млн.ные игроки)))
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skreamer
Надо что-то в консерватории подправить! (с)
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lutiygorgon
Ответ DolJun
ну хоть в чем-то не соврал. по сути, после назначения пепа, у сити всегда была проблема с тренером, точнее с его отсутствием. но если и с холандом физручелло не победит в лч - его пора уже наконец вышвыривать из профессии.
Ну вроде взрослый мужик, не устал весь день гадости про Барселону и Гвардиолу писать?
+24
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Marli
Конечно проблем с голами не было, состав собрали на две команды
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Отец Абду
Пеп: Холанд сделает хет трик и вылетим:)
+8
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Fan of Sport
Всё же проблемы с реализацией были, особенно в прошлом сезоне в полуфинале ЛЧ против Реала, Сити чересчур много моментов не реализовал за два матча.
+17
-3
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DolJun
ну хоть в чем-то не соврал. по сути, после назначения пепа, у сити всегда была проблема с тренером, точнее с его отсутствием. но если и с холандом физручелло не победит в лч - его пора уже наконец вышвыривать из профессии.
+6
-14
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Звучит как "Нужно больше защитников"
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BigPapa
Пеп поломку стелит))
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