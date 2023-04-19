Защитник «Милана» Томори об 1/2 ЛЧ: «Было бы здорово сыграть с «Интером»

Теги Интер Милан Лига чемпионов УЕФА Наполи Фикайо Томори Футбол

Фикайо Томори хочет, чтобы «Милан» сыграл в 1/2 финала Лиги чемпионов с «Интером».

Защитник «Милана» высказался после ответного матча 1/4 финала с «Наполи» (1:1, первая игра – 1:0).

«Я так устал, что буду смотреть завтрашний четвертьфинал [между «Интером» и «Бенфикой»] с поднятыми кверху ногами. Рады, что вышли в полуфинал. Можем расслабиться.

Конечно, было бы здорово сыграть с «Интером» в полуфинале, но и «Бенфика» очень сильна», – сказал Томори.

В первом матче 1/4 финала «Интер» победил «Бенфику» на выезде со счетом 2:0.

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12 комментариев

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Пако
Полуфиналу «Милан» vs «Интер» очень большие шансы, не менее 90%.. Это будет большой праздник итальянского футбола, его болельщикам.
+32
0
+32
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vals1702
Милан-Реал финал 2-2 (5-4 пен)
+10
-1
+9
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Бухгалтер2021
а че бы не с мадридским Реалом в финале потом
+8
0
+8
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nugoboss
Будет сумасшедшая дерби, я бы сказал бы, битва 2023 года.
+5
0
+5
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Perfetto
Ответ Пако
Полуфиналу «Милан» vs «Интер» очень большие шансы, не менее 90%.. Это будет большой праздник итальянского футбола, его болельщикам.
конечно, нафиг это Бенфика не нужна
+5
-2
+3
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Spaten
Большие шансы на дерби, интересно складываются события
+2
0
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Милан 737..
Последний раз Милан и Интер встречались в 1/2 в 2003 году, тогда Милан первым забил во втором матче и фанаты Интера стали кидать файеры на поле, и один из них попал в голову Диде, и Интеру тогда дали технарь 0-3, до сих пор помню тот матч, я смотрел тогда в прямом эфире, и Милан тогда в итоге и выиграл ЛЧ в финале победив Ювентус по пенальти ☝️ ...
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Милан 737..
Очень интересный полуфинал будет Милан - Интер ! 👍 ...
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milan111
Ответ vals1702
Милан-Реал финал 2-2 (5-4 пен)
Тогда уж 3:3 (5:4 пен)
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