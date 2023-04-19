Защитник «Милана» Томори об 1/2 ЛЧ: «Было бы здорово сыграть с «Интером»
Фикайо Томори хочет, чтобы «Милан» сыграл в 1/2 финала Лиги чемпионов с «Интером».
Защитник «Милана» высказался после ответного матча 1/4 финала с «Наполи» (1:1, первая игра – 1:0).
«Я так устал, что буду смотреть завтрашний четвертьфинал [между «Интером» и «Бенфикой»] с поднятыми кверху ногами. Рады, что вышли в полуфинал. Можем расслабиться.
Конечно, было бы здорово сыграть с «Интером» в полуфинале, но и «Бенфика» очень сильна», – сказал Томори.
В первом матче 1/4 финала «Интер» победил «Бенфику» на выезде со счетом 2:0.
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