ЦСКА против «Урала». Приходите поддержать команду в финале кубкового матча!

Теги ЦСКА натив Футбол

В первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу ЦСКА встретится дома с «Уралом». Матч пройдет 19 апреля, в 19:30 на стадионе «ВЭБ Арена»

ЦСКА побеждает в 5 последних матчах. Ответная встреча двух команд состоится 2 мая в Екатеринбурге. 

Билеты на матч можно приобрести по ссылке.

Опубликовал Sports.ru

Читайте новости футбола в любимой соцсети

    11 комментариев

    Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
    R_RB
    Ответ RSI
    Честно говоря, не уверен, что нужно "рваться" в матчах за кубок, имея короткую скамейку и важнейшие матчи в РПЛ впереди. С другой стороны, кубок взять реально, а условные 2е или 3е места не сильно различаются как по ценности, так и по последствиям (еврокубков всё равно нет). Приятно конечно, быть в тройке, но кубок - это реальное достижение. На века. Надеюсь, ТШ примет верное решение по тактике и ротации. Верим в ребят!
    так "не рваться" или все же "достижение на века"? что донести-то хотел по итогу?
    +12
    0
    +12
    Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
    m25
    Признаться, я устал смотреть ЦСКА - Урал. Уже сбился, какой по счёту.
    +9
    -1
    +8
    Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
    GrandLoG
    Ответ RSI
    Честно говоря, не уверен, что нужно "рваться" в матчах за кубок, имея короткую скамейку и важнейшие матчи в РПЛ впереди. С другой стороны, кубок взять реально, а условные 2е или 3е места не сильно различаются как по ценности, так и по последствиям (еврокубков всё равно нет). Приятно конечно, быть в тройке, но кубок - это реальное достижение. На века. Надеюсь, ТШ примет верное решение по тактике и ротации. Верим в ребят!
    А важнейшие матчи в РПЛ, что нам дадут, серебро? Тут хоть кубок выиграть можно, так что тут поспорить можно, что важнее
    +7
    0
    +7
    Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
    RSI
    Честно говоря, не уверен, что нужно "рваться" в матчах за кубок, имея короткую скамейку и важнейшие матчи в РПЛ впереди.
    С другой стороны, кубок взять реально, а условные 2е или 3е места не сильно различаются как по ценности, так и по последствиям (еврокубков всё равно нет). Приятно конечно, быть в тройке, но кубок - это реальное достижение. На века.
    Надеюсь, ТШ примет верное решение по тактике и ротации. Верим в ребят!
    +3
    0
    +3
    Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
    Иван Колгашкин
    Против Урала*
    +1
    0
    +1
    Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
    Никита Сидоров
    Ответ m25
    Признаться, я устал смотреть ЦСКА - Урал. Уже сбился, какой по счёту.
    5 матч будет))
    +1
    0
    +1
    Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
    Toppec09
    Ответ Kasius745
    А фан-уйди надо на кубковые матчи?
    Не нужен, надеюсь ты не просто спрашиваешь, а планируешь пойти?)
    +1
    0
    +1
    Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
    Kasius745
    А фан-уйди надо на кубковые матчи?
    0
    0
    0
    Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
    Гнилой арбуз
    Кубок надо брать обязательно!
    0
    0
    0
    Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
    Валерий Бомбин
    Ответ GrandLoG
    А важнейшие матчи в РПЛ, что нам дадут, серебро? Тут хоть кубок выиграть можно, так что тут поспорить можно, что важнее
    Да, честно говоря, не верю я ни в серебро, ни в кубок, очень посредственный у нас тренер и игроки, кроме конечно, Акинфеева и чуть ожившего Облякова
    0
    0
    0
    Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
    Kasius745
    Ответ Toppec09
    Не нужен, надеюсь ты не просто спрашиваешь, а планируешь пойти?)
    😆нет конечно,просто интересно
    0
    0
    0
    Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
    Укажите причину бана
    • Оскорбление
    • Мат
    • Спам
    • Расизм
    • Провокации
    • Угрозы
    • Систематический оффтоп
    • Мульти-аккаунтинг
    • Прочее
    Пожаловаться
    • Спам
    • Оскорбления
    • Расизм
    • Мат
    • Угрозы
    • Прочее
    • Мультиаккаунтинг
    • Систематический оффтоп
    • Провокации
    Комментарий отправлен, но без доната
    При попытке оплаты произошла ошибка
    • Повторить попытку оплаты
    • Оставить комментарий без доната
    • Изменить комментарий
    • Удалить комментарий