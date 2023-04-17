ЦСКА против «Урала». Приходите поддержать команду в финале кубкового матча!
В первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу ЦСКА встретится дома с «Уралом». Матч пройдет 19 апреля, в 19:30 на стадионе «ВЭБ Арена»
ЦСКА побеждает в 5 последних матчах. Ответная встреча двух команд состоится 2 мая в Екатеринбурге.
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
С другой стороны, кубок взять реально, а условные 2е или 3е места не сильно различаются как по ценности, так и по последствиям (еврокубков всё равно нет). Приятно конечно, быть в тройке, но кубок - это реальное достижение. На века.
Надеюсь, ТШ примет верное решение по тактике и ротации. Верим в ребят!