Агент Камавинга: «Эдуардо хочет играть за «Реал» до конца карьеры. Про аренду в «Арсенал» – чушь»

Теги премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Арсенал агенты Джонатан Барнетт Эдуардо Камавинга Футбол

Агент Эдуардо Камавинга заявил, что хавбек хочет до конца карьеры выступать в Мадриде.

– Был ли трансфер настолько простым, насколько казался?

– Камавинга любил «Реал» и считал такой переход серьезным вызовом, и «Реал» тоже хотел его подписать, так что все было просто. С «Реалом» очень приятно работать. Когда он хочет кого-то подписать, а игрок хочет туда перейти, все элементарно.

– Обсуждал ли «Реал» улучшение условий контракта игрока?

– Я никогда не обсуждаю контракты. Думаю, мы пообщаемся с клубом на эту тему в подходящее время. Эдуардо хочет играть за «Реал», носить эту футболку до конца карьеры. Никаких проблем с «Реалом» не возникнет. Мы сядем и, уверен, обо всем договоримся.

– Действительно ли был вариант с переходом в «Арсенал» на правах аренды этой зимой?

– Это чушь, такого быть не могло. Камавинга никогда не думал о том, чтобы играть за другую команду, а «Реал» его не отпустил бы. Игрок станет одной из звезд «Реала» в будущем, так зачем уходить? Все это чушь, – заявил Джонатан Барнетт.

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Камавинга просто красавец. Сначала не все получалось гладко, не так часто получал игровые минуты, но человек засучил рукава, стал больше работать в тренажерном зале и это принесло свои плоды. Шикарнейший игрок, которого ждет большее будущее. Счастлив, что такой бриллиант есть у Мадрида.
+55
-2
+53
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Ответ rigobersong
Только пришел, а уже выбивает новый контрпкт:) Хотя если хочет играть в великом клубе, то надо уходить:)
Риго, сколько бы ты не писал про Мадрид негатива, в глубине души ты и сам прекрасно знаешь, что это великий клуб.
+40
-1
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CriminalJoint62
Он лучший ЛЗ в мире на данный момент, зачем уходить из Реала
+28
-5
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эркинбек Апаканов
Ответ CriminalJoint62
Он лучший ЛЗ в мире на данный момент, зачем уходить из Реала
Хотя его позиция ЦП, но играет он везде хорошо.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эркинбек Апаканов
Камавинга ТОП, заслужил своей игрой продлить контракт.
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xDe xDe
При всём уважении к Арсеналу, они молодцы и надеюсь таки удержат первое место - но какая, к чёрту, аренда? Камавинга вплотную приблизился к основе и регулярно выходит в старте, пусть зачастую и не на своей позиции, куда его ставит злой дядька Карло (и где он проявляет себя лучше профильного левого защитника Реала, кстати). У Эду большое будущее, и не думаю, что он даже просто вспоминает о существовании Арсенала, опять же, при всём уважении к канонирам.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xDe xDe
Ответ Андрей Хенто
Камавинга просто красавец. Сначала не все получалось гладко, не так часто получал игровые минуты, но человек засучил рукава, стал больше работать в тренажерном зале и это принесло свои плоды. Шикарнейший игрок, которого ждет большее будущее. Счастлив, что такой бриллиант есть у Мадрида.
У Камавинги наглядный пример был, как раз в прошлом сезоне - Вальверде, который буквально зубами выгрыз место в основе. Здорово, что Эду выбрал правильные ориентиры: не отчаиваться, не спешить и пахать - и всё получится. То же самое и Чуамени касается. Да, есть спад после ЧМ, но нужно работать над собой, и основа не заставит себя ждать. Плюс, уверен, оба понимают, что Модричу и Кроосу осталось мало (немцу уж точно, и так не сразу решился контракт ещё на год продлевать), и сейчас в первую очередь нужно учиться у мэтров, прежде чем займёшь их место.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
3fz64j5nvq
Ответ Андрей Хенто
Риго, сколько бы ты не писал про Мадрид негатива, в глубине души ты и сам прекрасно знаешь, что это великий клуб.
Rigibersong самый смешной персонаж на спорсте
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Партизанен
Кама развивается, как игрок в Реале очень сильно. Уверен, скоро будет Топ
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xDe xDe
Ответ Геннадий Чеботарев
Камавинга уже топовый игрок,жаль что анчелоти не использует парня,где он может раскрытся по максимуму.
Так вынужденно же. Начо, бывает, превосходно отыгрывает позицию латераля, но иногда может и провалиться. Алабу, хоть убей, не вижу слева - как минимум, Давид не слишком быстр. Менди в лазарете, а когда здоров, играет весьма топорно. Думаю, летом Ферлан покинет Мадрид, ему и подмена уже на подходе.
Карло много раз уже говорил, что Кама не любит фланг, но пока что есть слово "надо", ибо он лучший на этой позиции в клубе.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нефанатик
Камавинга играет как будто 10 лет в основе Реала. Очень спокойный и уверенный в себе. Шикарный футболист.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kx9vs4qvvm
Ответ rigobersong
Величие не купить за деньги:) Ты сам все прекрасно понимаешь:)
Если бы ты за Атлетик Бильбао топил было бы логично, что за бабки не купить величие. А то за Барсу, которая один из богатейших клубов Европы. Лучше бы промолчал
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Чеботарев
Камавинга уже топовый игрок,жаль что анчелоти не использует парня,где он может раскрытся по максимуму.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mqh9pzrxgf
Ответ xDe xDe
У Камавинги наглядный пример был, как раз в прошлом сезоне - Вальверде, который буквально зубами выгрыз место в основе. Здорово, что Эду выбрал правильные ориентиры: не отчаиваться, не спешить и пахать - и всё получится. То же самое и Чуамени касается. Да, есть спад после ЧМ, но нужно работать над собой, и основа не заставит себя ждать. Плюс, уверен, оба понимают, что Модричу и Кроосу осталось мало (немцу уж точно, и так не сразу решился контракт ещё на год продлевать), и сейчас в первую очередь нужно учиться у мэтров, прежде чем займёшь их место.
Я думаю в следующем году старт реал в полузащите будет как раз Вальверде-тчуамени-камавинга
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xDe xDe
Ответ mqh9pzrxgf
Я думаю в следующем году старт реал в полузащите будет как раз Вальверде-тчуамени-камавинга
Ротация будет. Тони, судя по всему, остаётся, а Лука остаётся 100%. Если получится плавная смена поколений - будет волшебно. Ну а Вальверде уже сейчас застолбил за собой правую зону в центре поля и опционально в атаке.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Азиз Ибодуллаев
Давайте отметим что агент у него мегаадекват
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wolfy777
Не знал, что у Камавинги тот же агент, что у Бэйла
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
romaroman26
Ответ CriminalJoint62
Он лучший ЛЗ в мире на данный момент, зачем уходить из Реала
ну конечно, за всю историю чего уж
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
koshaus
Ещё бы в ворота попадал, когда с линии штрафной бьёт...Прицел у парня явно скошен, хотя в остальном очень не плох.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Log in
Я бы хотел видеть его в Арсенале, но подобные слухи - странный наброс.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Morning Again
Зачем вообще спрашивать о каких-то вбросах про варианты переходов в другие клубы на правах аренды этой зимой? Очевидно же, что Камавинга хорошо себя чувствует в команде и тренер с руководством клуба полностью ему доверяют.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий