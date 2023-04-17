Агент Эдуардо Камавинга заявил, что хавбек хочет до конца карьеры выступать в Мадриде.

– Был ли трансфер настолько простым, насколько казался?

– Камавинга любил «Реал» и считал такой переход серьезным вызовом, и «Реал» тоже хотел его подписать, так что все было просто. С « » очень приятно работать. Когда он хочет кого-то подписать, а игрок хочет туда перейти, все элементарно.

– Обсуждал ли «Реал» улучшение условий контракта игрока?

– Я никогда не обсуждаю контракты. Думаю, мы пообщаемся с клубом на эту тему в подходящее время. Эдуардо хочет играть за «Реал», носить эту футболку до конца карьеры. Никаких проблем с «Реалом» не возникнет. Мы сядем и, уверен, обо всем договоримся.

– Действительно ли был вариант с переходом в « » на правах аренды этой зимой?

– Это чушь, такого быть не могло. никогда не думал о том, чтобы играть за другую команду, а «Реал» его не отпустил бы. Игрок станет одной из звезд «Реала» в будущем, так зачем уходить? Все это чушь, – заявил .