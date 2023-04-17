Агент Камавинга: «Эдуардо хочет играть за «Реал» до конца карьеры. Про аренду в «Арсенал» – чушь»
Агент Эдуардо Камавинга заявил, что хавбек хочет до конца карьеры выступать в Мадриде.
– Был ли трансфер настолько простым, насколько казался?
– Камавинга любил «Реал» и считал такой переход серьезным вызовом, и «Реал» тоже хотел его подписать, так что все было просто. С «Реалом» очень приятно работать. Когда он хочет кого-то подписать, а игрок хочет туда перейти, все элементарно.
– Обсуждал ли «Реал» улучшение условий контракта игрока?
– Я никогда не обсуждаю контракты. Думаю, мы пообщаемся с клубом на эту тему в подходящее время. Эдуардо хочет играть за «Реал», носить эту футболку до конца карьеры. Никаких проблем с «Реалом» не возникнет. Мы сядем и, уверен, обо всем договоримся.
– Действительно ли был вариант с переходом в «Арсенал» на правах аренды этой зимой?
– Это чушь, такого быть не могло. Камавинга никогда не думал о том, чтобы играть за другую команду, а «Реал» его не отпустил бы. Игрок станет одной из звезд «Реала» в будущем, так зачем уходить? Все это чушь, – заявил Джонатан Барнетт.
Карло много раз уже говорил, что Кама не любит фланг, но пока что есть слово "надо", ибо он лучший на этой позиции в клубе.