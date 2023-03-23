Камавинга о «Реале»: «Сразу понимаешь, что ты в лучшем клубе мира. Когда мы выиграли Суперкубок Испании, мой первый трофей, никто не праздновал. Здесь привыкли побеждать»

рассказал, что в « » не принято праздновать победы.

«Это другой мир, если говорить об условиях и о страсти. И ты сразу понимаешь, что приехал в лучший клуб мира.

Когда мы побеждаем, никто ничего не скандирует, не поет. Когда мы при мне впервые победили, я зашел в раздевалку – и ничего не произошло.

Когда мы выиграли в матче с « », мой первый трофей в «Реале», я ожидал хоть чего-то, но снова ничего не произошло.

Тогда я понял, что я был в команде с футболистами, привыкшими побеждать. И я сам стал таким со временем.

В Модриче меня поражает его спокойствие. Он никогда не колеблется, это невероятно», – сказал полузащитник в интервью Ouest-France.