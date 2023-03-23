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Камавинга о «Реале»: «Сразу понимаешь, что ты в лучшем клубе мира. Когда мы выиграли Суперкубок Испании, мой первый трофей, никто не праздновал. Здесь привыкли побеждать»

Теги Реал Мадрид Атлетик Ла Лига Лука Модрич Суперкубок Испании Эдуардо Камавинга Футбол

Эдуардо Камавинга рассказал, что в «Реале» не принято праздновать победы.

«Это другой мир, если говорить об условиях и о страсти. И ты сразу понимаешь, что приехал в лучший клуб мира.

Когда мы побеждаем, никто ничего не скандирует, не поет. Когда мы при мне впервые победили, я зашел в раздевалку – и ничего не произошло.

Когда мы выиграли Суперкубок Испании в матче с «Атлетиком», мой первый трофей в «Реале», я ожидал хоть чего-то, но снова ничего не произошло.

Тогда я понял, что я был в команде с футболистами, привыкшими побеждать. И я сам стал таким со временем.

В Модриче меня поражает его спокойствие. Он никогда не колеблется, это невероятно», – сказал полузащитник в интервью Ouest-France.

10 комментариев

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Макс Кидалов
Ответ Jaxongir Shodiev
Всегда прикалывало, как фанаты, говорят "мы" в обсуждении любимого клуба
Так фанаты это главная часть команды, не будет фанатов, не будет и команды, ни денег, ни контрактов у футболистов. Даже если это не брать, то просто интереса у футболистов играть не будет, вспомни матчи во время карантина без болельщиков, там была пустота как будто играют не проф клубы, а просто ребята решили выйти погонять мяч на поле и разойтись по домам. Фанаты это самое главное у команды, которые покупают билеты, атрибутику, ставят ставки и благодаря этому команды и футболисты зарабатывают. А спонсоры команда ты думаешь просто так спонсируют команду? Они спонсируют взамен на рекламу для болельщиков, которые потом пользуются услугами этого спонсоры.
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Геннадий Чеботарев
Ответ Игорь Климов
В этом сезоне у Реала только одна надежда - это Кубок Испании.
с анчелоти нет надежд. его надо было убирать до эль класико в лл.
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Геннадий Чеботарев
Ответ Real_v_dushe
Я Вам открою секрет, но болельщики это и есть Реал, он принадлежит болельщикам. Это не клубы АПЛ, которыми владеют отдельные магнаты
он не знает кто такие мостом,он не болельщик Реала.
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Игорь Климов
В этом сезоне у Реала только одна надежда - это Кубок Испании.
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Real_v_dushe
Ответ Jaxongir Shodiev
Всегда прикалывало, как фанаты, говорят "мы" в обсуждении любимого клуба
Я Вам открою секрет, но болельщики это и есть Реал, он принадлежит болельщикам. Это не клубы АПЛ, которыми владеют отдельные магнаты
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Нефанатик
Очень хороший трансфер. Крутой игрок Камавинга.
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ljolik888
Ответ Real_v_dushe
Вообще СК для нас не трофей, это бчк вон радуется ему, а для нас существует по-хорошему лишь 2 вашных турнира: Ла Лига и ЛЧ. Не выигрываем хотя бы 1 из них, то сезон провален.
Вроде Камавинга говорит о Реале и его ощущениях . Но нет всегда надо преплести Барселону . Сразу видно нормальных болельщиков великого Реал Мадрида от тех кто болеет за них только в душе .
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Jaxongir Shodiev
Ответ Макс Кидалов
Даааа, мы такие:) ой даже засмущал нас
Всегда прикалывало, как фанаты, говорят "мы" в обсуждении любимого клуба
+10
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+6
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Real_v_dushe
Вообще СК для нас не трофей, это бчк вон радуется ему, а для нас существует по-хорошему лишь 2 вашных турнира: Ла Лига и ЛЧ. Не выигрываем хотя бы 1 из них, то сезон провален.
+3
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Макс Кидалов
Даааа, мы такие:) ой даже засмущал нас
+6
-2
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