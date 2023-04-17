Директор «Ростова» Рыскин о словах Талалаева про Комличенко: «Низкий поступок, чистое скотство. Он нигде с Николаем не пересекался, решил похайпить на теме пенальти»

Теги Ростов Андрей Талалаев премьер-лига Россия дисквалификации Торпедо Николай Комличенко Матч ТВ Алексей Рыскин Футбол

Спортивный директор «Ростова»  осудил слова Андрея Талалаева в адрес Николая Комличенко.

В матче 23-го тура Мир РПЛ между «Химками» и «Крыльями Советов» (0:0) Талалаев получил красную карточку за то, что бросил на поле бутылку. Комментируя эпизод после матча, главный тренер «Химок» заявил: «Мы не растим Комличенко, говорим правду в лицо. Сказал, что я бросил, судья дал красную».

«По мне, это странно, он нигде с Николаем не пересекался, не работал. Решил просто похайпиться на теме с пенальти. Мягко сказать – не выразить все эмоции. Это чистое скотство и непорядочность, для чего он это делал…

Какая цель высказывания, уронить достоинства Комличенко? Поступок низкий, пусть Талалаев в себе поковыряется, я не его психоаналитик. Я к нему относился как к адекватному, неглупому человеку, – сказал Алексей Рыскин.

«Не растим Комличенко, говорим правду в лицо». Лучший флэш сезона – после дебюта Талалаева в «Химках» с удалением

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35 комментариев

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Алексей Ненахов
Ответ Константин Кв
Ну вот кстати правда. Мне не очень по душе стилистика высказываний Карпина и Рыскина, но Талалаев совсем берега попутал. Использовать фамилию одного из игроков соперников по РПЛ в унизительном контексте — низко.
Ну их можно понять , они своего футболиста защищают , может где-то грубо , но дали отпор этому быдлу
+31
-11
+20
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Фрош
Талалаев уже сам не рад, что сквиртнул.
+24
-7
+17
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Константин Кв
Ну вот кстати правда. Мне не очень по душе стилистика высказываний Карпина и Рыскина, но Талалаев совсем берега попутал. Использовать фамилию одного из игроков соперников по РПЛ в унизительном контексте — низко.
+26
-12
+14
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Юрий Кечко
Ответ krasota19740
Скотство это игра Ростова … Всегда симпатизировал соседям … но выпрашивание пеналиков , игры никакой , ну ладно у многих команд ее нет , но выпрашивание пеналиков , и главное судьи верят и дают … превращение футбола в порнографию , этого раньше и никогда не водилось и не наблюдалось у Ростова … А тут Нате сила вся в … вырастили бренд мастера Дельфина номер 1 , по ныркам в штрафной , даже у дельфина номер 2 Соболева так уже не получается … и зачем Вы такое вырастили ? И в чем не прав Таллалаев ? Выразил мнение многих многих и многих … людей не равнодушных к футболу …
Всмысле «верят»
Сейчас вар как бы и решение будет проверено после просмотра повтора
+7
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+7
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romaroman26
Ответ Давид Agabekyan
Скотство это игра Ростова. И боссам Ростова стоит задуматься почему Комличенко это уже имя нарицательное
то есть, если на тебе нарушают часто правила, то это скотство? ну ты "гений"
+6
-1
+5
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romaroman26
Ответ Артур Багдасарян
Да что тот, что эти тупо на лютых эмоциях высказываются. Контекст всем понятный, Комли стал мемом про то, как можно перехитрить судейство, по сути Талалаев привел в пример мем. На жёстких эмоциях получилось неудачно.
так что получется, можно на эмоциях что угодно делать? умение держать эмоции и отличает человека развитого, от недоразвитой обезьяны
+4
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+4
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Андрей Кононов
Ответ Артур Багдасарян
ну да, на эмоциях, от обиды, простые человеческие слабости, он же типа подбирал метафору к тому, что честно ответил судье
Все беды мира и заключаются в попытках оправдать(понять) подобные условно-талалаевские НЕ джентльменские поступки.Это надо пресекать жёстко.Это не случайность,это сущность человека.
+2
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Андрей Кононов
Ответ Igorrr
Говорить не стоило, хотя все знают какой Комличенко валяшка
До запятой правильно,после запятой пример двойного мышления(причём в тот ситуации было упоминание о Комличенко?Разве это в тему было?)
+2
0
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Матвей Суицидин
Ответ Артур Багдасарян
Да что тот, что эти тупо на лютых эмоциях высказываются. Контекст всем понятный, Комли стал мемом про то, как можно перехитрить судейство, по сути Талалаев привел в пример мем. На жёстких эмоциях получилось неудачно.
прозвучало не в шутку, а как Мы Павликов Морозовых не растим
+2
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Valentin Kompaneytsev
А Комличенко вообще то здесь причём.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Шухрат Казыев
Дельфин 2
Зенит кого-то вместо Дзюбы взял что ли? А почему именно здесь анонсируешь это событие?
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инок
Талалаеву вряд ли стоило говорить об игроках чужой команды, когда сам уже третью команду меняет. Знакомился бы лучше со своим новым коллективом
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Шухрат Казыев
Дельфин 2
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-9
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RusSelMash
Ответ krasota19740
Скотство это игра Ростова … Всегда симпатизировал соседям … но выпрашивание пеналиков , игры никакой , ну ладно у многих команд ее нет , но выпрашивание пеналиков , и главное судьи верят и дают … превращение футбола в порнографию , этого раньше и никогда не водилось и не наблюдалось у Ростова … А тут Нате сила вся в … вырастили бренд мастера Дельфина номер 1 , по ныркам в штрафной , даже у дельфина номер 2 Соболева так уже не получается … и зачем Вы такое вырастили ? И в чем не прав Таллалаев ? Выразил мнение многих многих и многих … людей не равнодушных к футболу …
Назови конкретно все те пенальти, кроме тех, что были в нашу пользу даны, на твой взгляд, незаслуженно и аргументируй каждый свой довод!!!
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ krasota19740
Скотство это игра Ростова … Всегда симпатизировал соседям … но выпрашивание пеналиков , игры никакой , ну ладно у многих команд ее нет , но выпрашивание пеналиков , и главное судьи верят и дают … превращение футбола в порнографию , этого раньше и никогда не водилось и не наблюдалось у Ростова … А тут Нате сила вся в … вырастили бренд мастера Дельфина номер 1 , по ныркам в штрафной , даже у дельфина номер 2 Соболева так уже не получается … и зачем Вы такое вырастили ? И в чем не прав Таллалаев ? Выразил мнение многих многих и многих … людей не равнодушных к футболу …
Ну давай, расскажи как Комличенко нырял в матче Ростов-Краснодар.
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Spaten
Да Талалаев сам уже не рад что сморозил
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Valentin Kompaneytsev
Один за всех, все за одного.
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NIK7478
Не ожидал от Талалаева такого косяка!
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Igorrr
Говорить не стоило, хотя все знают какой Комличенко валяшка
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Артур Багдасарян
Ответ romaroman26
так что получется, можно на эмоциях что угодно делать? умение держать эмоции и отличает человека развитого, от недоразвитой обезьяны
в каком смысле "можно"? вам нужно по этому поводу разрешение от кого то или что)? про умение держать эмоции даже комментировать не буду)
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Артур Багдасарян
Ответ Андрей Кононов
Все беды мира и заключаются в попытках оправдать(понять) подобные условно-талалаевские НЕ джентльменские поступки.Это надо пресекать жёстко.Это не случайность,это сущность человека.
и в чём тут вся беда мира)? кто решает, что пресекать)? вы что ли))? и как именно пресекать)? заклеить рот)?
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Igor Cholomitski
Ответ krasota19740
Скотство это игра Ростова … Всегда симпатизировал соседям … но выпрашивание пеналиков , игры никакой , ну ладно у многих команд ее нет , но выпрашивание пеналиков , и главное судьи верят и дают … превращение футбола в порнографию , этого раньше и никогда не водилось и не наблюдалось у Ростова … А тут Нате сила вся в … вырастили бренд мастера Дельфина номер 1 , по ныркам в штрафной , даже у дельфина номер 2 Соболева так уже не получается … и зачем Вы такое вырастили ? И в чем не прав Таллалаев ? Выразил мнение многих многих и многих … людей не равнодушных к футболу …
в том, что у него спрашивали про его проступок, а не про игру игрока другой команды
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