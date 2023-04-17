Директор «Ростова» Рыскин о словах Талалаева про Комличенко: «Низкий поступок, чистое скотство. Он нигде с Николаем не пересекался, решил похайпить на теме пенальти»
Спортивный директор «Ростова» осудил слова Андрея Талалаева в адрес Николая Комличенко.
В матче 23-го тура Мир РПЛ между «Химками» и «Крыльями Советов» (0:0) Талалаев получил красную карточку за то, что бросил на поле бутылку. Комментируя эпизод после матча, главный тренер «Химок» заявил: «Мы не растим Комличенко, говорим правду в лицо. Сказал, что я бросил, судья дал красную».
«По мне, это странно, он нигде с Николаем не пересекался, не работал. Решил просто похайпиться на теме с пенальти. Мягко сказать – не выразить все эмоции. Это чистое скотство и непорядочность, для чего он это делал…
Какая цель высказывания, уронить достоинства Комличенко? Поступок низкий, пусть Талалаев в себе поковыряется, я не его психоаналитик. Я к нему относился как к адекватному, неглупому человеку, – сказал Алексей Рыскин.
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Сейчас вар как бы и решение будет проверено после просмотра повтора