Роббен пробежал марафон за 2 часа и 58 минут: «Это очень похоже на то, когда выигрываешь большой футбольный трофей. Став спортсменом, ты останешься им навсегда»
Арьен Роббен пробежал марафон в Роттердаме.
Бывший футболист «Баварии» и сборной Нидерландов преодолел дистанцию в 42,195 километра за 2 часа 58 минут и 33 секунды. В прошлом году Роббен пробежал марафон за 3 часа 13 минут и 57 секунд.
«Это очень похоже на то, когда выигрываешь большой футбольный трофей. С точки зрения спортивных результатов эти достижения стоят в одном ряду.
Для спринтера такая дистанция очень велика. Я люблю спорт и сложные задачи. Некоторые думают, что я сумасшедший. Но однажды став спортсменом, ты останешься им навсегда», – сказал Роббен.
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Браво)
https://youtu.be/Upu_qSHbxpc
https://www.youtube.com/watch?v=EupCe8TJITg