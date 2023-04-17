Роббен пробежал марафон за 2 часа и 58 минут: «Это очень похоже на то, когда выигрываешь большой футбольный трофей. Став спортсменом, ты останешься им навсегда»

Теги Бавария Арьен Роббен сборная Нидерландов по футболу бундеслига Германия Футбол

Арьен Роббен пробежал марафон в Роттердаме.

Бывший футболист «Баварии» и сборной Нидерландов преодолел дистанцию в 42,195 километра за 2 часа 58 минут и 33 секунды. В прошлом году Роббен пробежал марафон за 3 часа 13 минут и 57 секунд.

«Это очень похоже на то, когда выигрываешь большой футбольный трофей. С точки зрения спортивных результатов эти достижения стоят в одном ряду.

Для спринтера такая дистанция очень велика. Я люблю спорт и сложные задачи. Некоторые думают, что я сумасшедший. Но однажды став спортсменом, ты останешься им навсегда», – сказал Роббен

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25 комментариев

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RusSt
А в конце сместился и с левой в дальний пробил
+160
-2
+158
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hannibal ante portas
Уважение, 42 км, на машине устанешь ехать
+42
0
+42
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Ночной кошмар Логинова
Ответ RusSt
А в конце сместился и с левой в дальний пробил
На последнем километре Пуйоль отчаянно хватал его за корпус)
+39
-1
+38
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ConorNite
И это в 39 лет!!
@
+18
-2
+16
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Dr.Gebbelsss
А ведь он не только пробежал этот марафон, но и улучшил свое время относительно прошлого года!
Браво)
+14
0
+14
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Gnoyniy Jacques Derrida
Ответ Evergreen
Честно говоря, Арьен в свои 39 выглядит как батя Алонсо, которому 42 и который до сих пор в топе своего вида спорта. Гляньте фото с этого марафона
он уже в 21 выглядел довольно старым.
+11
0
+11
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Павел Битков
14 км/ч в среднем - очень высокая скорость. Даже на беговой дорожке трудно бежать долго с такой скоростью.
+10
0
+10
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forward1988
Браво Арьен, для меня вы с Фигу лучшие правые нападающие в истории
+6
0
+6
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Spaten
Ответ hannibal ante portas
Уважение, 42 км, на машине устанешь ехать
Потом незаметно выходишь из машины- и фирменный рывок на 195 м
+5
0
+5
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LaffyTaffy
Когда вижу фамилию Роббен, вспоминаю этот шедевр на все времена:

https://youtu.be/Upu_qSHbxpc
+5
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Arman FCSM
Странно, что не получил травму
+4
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Pamir88
Снейдер, думаю, с ним не согласится )
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Evergreen
Ответ RusSt
А в конце сместился и с левой в дальний пробил
Честно говоря, Арьен в свои 39 выглядит как батя Алонсо, которому 42 и который до сих пор в топе своего вида спорта. Гляньте фото с этого марафона
+5
-1
+4
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Футболист по фамилии Плеймейкер
Чтож... давайте немного поностальгируем..
https://www.youtube.com/watch?v=EupCe8TJITg
+3
0
+3
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dendi76
Арьен молодец, но наш Алексей Смертин всем пример в сфере марафонов!Ключевое однажды став спортсменом, ты останешься им навсегда!!!
+3
0
+3
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a2wai
Бытует мнение, что фраза "вечно молодой" прикрепилась к двум людям очень прочно - первый это Юрий Валентинович, а второй - как раз Роббен.
+4
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Юрий Кечко
Роббен пробежал марафон , и в конце по привычке сместился в центр
+2
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Уся Ваткин
Ответ Павел Битков
14 км/ч в среднем - очень высокая скорость. Даже на беговой дорожке трудно бежать долго с такой скоростью.
4:20 на км - это реально крутой темп
+1
0
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Dead88 Poets
Ответ Барсик Юрана
Это вам не в пустыне скакать
это вам не пешком по Парижу ходить
+3
-2
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Герман Ткаченко
Учитывая прогресс, у него есть все шансы пробиться в сборную по лëгкой атлетике.
+1
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Аян Абдильманов
Ответ RusSt
А в конце сместился и с левой в дальний пробил
посадив на 5 точку месси
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#nikon
Некоторые бросают спорт, тратят заработанное и постепенно толстеют.
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