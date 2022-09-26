Роббен о будущем: «Возможно, через 5 лет вы увидите меня в роли главного тренера, а может быть, я буду менеджером в супермаркете»

высказался о своем будущем.

Сейчас бывший полузащитник «Баварии» и сборной Нидерландов тренирует «Би Кейк U-15» из Гронингена, там играет его старший сын.

«Моя жена работает два дня в неделю, так что мне приходится два дня быть домработником. Приятно быть вовлеченным в игру таким образом (тренировать молодежную команду – прим.).

В конце концов я снова что-нибудь сделаю. Но пока мне нравится здесь, и я думаю, что этого достаточно.

Я не буду высказываться амбициозно: возможно, через пять лет вы увидите меня в роли главного тренера или технического директора, а может быть, я буду менеджером в супермаркете», – сказал Роббен в интервью De Telegraaf.