Пятибратов об 1:1 с «Ахматом»: «Факел» доминировал и должен был побеждать. Не хватило реализации»

Дмитрий Пятибратов считает, что «Факел» должен был обыграть «Ахмат» (1:1) в Мир РПЛ.

— Не давление помешало, просто мастерство наше еще не на таком уровне, чтобы так грубо не ошибаться. Все вместе пропустили, а потом все вместе забили. Два тайма были хороших, агрессивных, мы доминировали, мы играли в футбол, и мы должны были сегодня побеждать.

— Чего не хватило для победы?

— Простых вещей — реализации. Слава богу, что стандарт зашел, мы работали в этом цикле над стандартными положениями. Однако было много предпосылок, чтобы мы забили второй мяч.

— Заменили Маркова в перерыве, это уже тенденция?

— Это не тенденция. К сожалению, у Жени повреждение, обследование у него через два дня будет, — сказал главный тренер « ».