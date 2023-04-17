Пятибратов об 1:1 с «Ахматом»: «Факел» доминировал и должен был побеждать. Не хватило реализации»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Факел Дмитрий Пятибратов Евгений Марков Футбол

Дмитрий Пятибратов считает, что «Факел» должен был обыграть «Ахмат» (1:1) в Мир РПЛ.

— Не давление помешало, просто мастерство наше еще не на таком уровне, чтобы так грубо не ошибаться. Все вместе пропустили, а потом все вместе забили. Два тайма были хороших, агрессивных, мы доминировали, мы играли в футбол, и мы должны были сегодня побеждать.

— Чего не хватило для победы?

— Простых вещей — реализации. Слава богу, что стандарт зашел, мы работали в этом цикле над стандартными положениями. Однако было много предпосылок, чтобы мы забили второй мяч.

— Заменили Маркова в перерыве, это уже тенденция?

— Это не тенденция. К сожалению, у Жени повреждение, обследование у него через два дня будет, — сказал главный тренер «Факела».

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7 комментариев

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Вечный Хрюн
Факелу не хватает тренера
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Дмитрий Калашников
Ответ Вечный Хрюн
Факелу не хватает тренера
вот вот
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Игорь Пичугин
Ответ Вечный Хрюн
Факелу не хватает тренера
Факелу нужен Артета, чтобы доминировать.
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Shadow1882
О, в этот раз не в 5 утра запостили Пятибратова, но всё равно на следующий день

По делу: на самом деле действительно стиль Пятибратова обретает всё более чёткие контуры. Команда играет чаще низом, а не шарахается при виде мяча у себя в ногах, больше владеет мячом, наконец совершает позиционные атаки и в целом аппаевозависимость уменьшается в силу ненужности. Проблема сейчас в исполнителях. Вратаря и нападающих нет. Гонгадзе умница, а остальные мрак... Даже Акбашев ожил при появлении французов
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Duha1967
Агаларов подогнал очко Факелу ну конечно не своё а общаковое
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Эвициавун)
Чего не хватило....шестого брата
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