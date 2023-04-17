Чистяков о том, на сколько процентов «Зенит» – чемпион: «Сейчас так нельзя говорить. Еще семь туров»

Дмитрий Чистяков не стал оценивать шансы «Зенита» на чемпионство в Мир РПЛ.

Защитник сине-бело-голубых высказался после матча с « » (0:0).

— Сегодня в старте сыграл, как себя чувствуешь?

— Да, давненько не играл все 90 минут. Доволен, что не пропустили. Работу выполнили. Будем настраиваться на следующую игру.

— Сегодня играли первая и вторая команды, есть впечатление, что «Ростов» — команда со второго места?

— Конечно, да. «Ростов» показывает хорошие результаты. Тренерская заслуга и ребят, конечно. Понимали, как они будут играть. Доставили много проблем.

— Если «Ростов» сравнивать с ЦСКА, «Локомотивом» – что скажете?

— Я не могу сравнивать. «Ростов» — есть «Ростов», они играют в свою игру. Мне нравится, как они играют.

— На сколько процентов сейчас « » – чемпион?

— Ни в коем случае сейчас так нельзя говорить. Еще семь туров. Нельзя думать, что на одной ноге всех обыграем. Когда результат сделаем, тогда порадуем, – сказал .

Быстрые мысли про 0:0 «Ростова» и «Зенита». Лидеры РПЛ показали хоть что-нибудь интересное?