Чистяков о том, на сколько процентов «Зенит» – чемпион: «Сейчас так нельзя говорить. Еще семь туров»

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия Дмитрий Чистяков Футбол

Дмитрий Чистяков не стал оценивать шансы «Зенита» на чемпионство в Мир РПЛ.

Защитник сине-бело-голубых высказался после матча с «Ростовом» (0:0).

— Сегодня в старте сыграл, как себя чувствуешь?

— Да, давненько не играл все 90 минут. Доволен, что не пропустили. Работу выполнили. Будем настраиваться на следующую игру.

— Сегодня играли первая и вторая команды, есть впечатление, что «Ростов» — команда со второго места?

— Конечно, да. «Ростов» показывает хорошие результаты. Тренерская заслуга и ребят, конечно. Понимали, как они будут играть. Доставили много проблем.

— Если «Ростов» сравнивать с ЦСКА, «Локомотивом» – что скажете?

— Я не могу сравнивать. «Ростов» — есть «Ростов», они играют в свою игру. Мне нравится, как они играют.

— На сколько процентов сейчас «Зенит» – чемпион?

— Ни в коем случае сейчас так нельзя говорить. Еще семь туров. Нельзя думать, что на одной ноге всех обыграем. Когда результат сделаем, тогда порадуем, – сказал Чистяков.

Быстрые мысли про 0:0 «Ростова» и «Зенита». Лидеры РПЛ показали хоть что-нибудь интересное?

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3 комментария

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Zenith forever
Чистяков нормально сыграл
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