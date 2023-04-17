Чистяков о том, на сколько процентов «Зенит» – чемпион: «Сейчас так нельзя говорить. Еще семь туров»
Дмитрий Чистяков не стал оценивать шансы «Зенита» на чемпионство в Мир РПЛ.
Защитник сине-бело-голубых высказался после матча с «Ростовом» (0:0).
— Сегодня в старте сыграл, как себя чувствуешь?
— Да, давненько не играл все 90 минут. Доволен, что не пропустили. Работу выполнили. Будем настраиваться на следующую игру.
— Сегодня играли первая и вторая команды, есть впечатление, что «Ростов» — команда со второго места?
— Конечно, да. «Ростов» показывает хорошие результаты. Тренерская заслуга и ребят, конечно. Понимали, как они будут играть. Доставили много проблем.
— Если «Ростов» сравнивать с ЦСКА, «Локомотивом» – что скажете?
— Я не могу сравнивать. «Ростов» — есть «Ростов», они играют в свою игру. Мне нравится, как они играют.
— На сколько процентов сейчас «Зенит» – чемпион?
— Ни в коем случае сейчас так нельзя говорить. Еще семь туров. Нельзя думать, что на одной ноге всех обыграем. Когда результат сделаем, тогда порадуем, – сказал Чистяков.
Быстрые мысли про 0:0 «Ростова» и «Зенита». Лидеры РПЛ показали хоть что-нибудь интересное?
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