Моуринью о 3:0 с «Удинезе»: «До третьего гола «Ромы» не думал, что игра была легкой»

Теги Рома Удинезе Жозе Моуринью серия А Италия Футбол

Жозе Моуринью не считает легкой победу «Ромы» над «Удинезе» (3:0) в Серии А.

«Мы поменяли несколько игроков по сравнению с матчем в четверг, Лоренцо [Пеллегрини] и Вейналдум сыграли с «Фейеноордом» лишь по 45 минут. Мы рисковали, но команда великолепно отреагировала именно как команда.

Глядя на результат, может показаться, что игра сложилась легко, но, честно говоря, до третьего гола я так не думал. Даже после того как Руй [Патрисиу] отразил пенальти, «Удинезе» продолжал наседать, заставляя нас прессинговать ниже, а потом сказалась усталость. Со скамейки игра точно не ощущалась на 3:0.

Мы добились важного результата и теперь должны забыть о Серии А на несколько дней. Посмотрим, сможем ли забить «Фейеноорду» в четверг. Думаю, сможем», – сказал главный тренер «Ромы».

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы римляне уступили в Роттердаме со счетом 0:1.

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24 комментария

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Дмитрий Иванов
Ответ Зверёк
Моур топ.Тактически самый сильный тренер современности наряду с Анчелотти.
При всей любви к обоим, Пеп, Клопп, Нагельсман, Тухель, Юран и Талалаев сильнее в плане тактики
+67
-16
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Зверёк
Моур топ.Тактически самый сильный тренер современности наряду с Анчелотти.
+70
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deadjoker
Рома уже крепко в 3йке. Если дотянут, то пошумит Моур в ЛЧ в следующем году :))
+33
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Artur Turik
Ответ Дмитрий Иванов
При всей любви к обоим, Пеп, Клопп, Нагельсман, Тухель, Юран и Талалаев сильнее в плане тактики
Мы не видели Пепа в таком клубе как Рома, посмотрел бы я на него без миллиардных трансферов в не топ клубе, а просто в хорошем клубе.
+15
-1
+14
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Микель Венгер
Ответ Дмитрий Иванов
При всей любви к обоим, Пеп, Клопп, Нагельсман, Тухель, Юран и Талалаев сильнее в плане тактики
чушь полная. Гогниев с его хороводами лучший тренер человечества, и никакая тактика не нужна
+17
-5
+12
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Давид Agabekyan
Ответ Зверёк
Моур топ.Тактически самый сильный тренер современности наряду с Анчелотти.
У Анчелотти тактика есть?
+14
-2
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Tigo_Volchara93
Если Моур дойдет до финала ЛЕ, это будет прям успех для Ромы 🤞🏽
Forza 🇮🇹❤️
+6
0
+6
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Bogdan Ermolaev
Ответ AF007
Ничего, следующие 5 игр - Аталанта, Милан, Интер и два выезда. Вернётся ещё питомец Сарри на своë законное 6 место
Сарри на 6е место? Это очень смелый прогноз
+5
0
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Marduhai
Команда - собрание травматов (Пеллегрини-Спинаццола) и списанных из др.клубов сходящих звезд (Дибала - Матич -Вейналдум. Козырь у этой команды один -выдающийся тренер, который лучше всех в мире владеет организацией игры в обороне.
Войти с таким составом в ЛЧ, обойдя Интер, Милан и Аталанту - будет ещё одним выдающимся достижением Маура. Дурачки с их автобусами, физруками и "красивым" атакующим футболом - могут остаться дурачками в очередной раз.
Но очень сложный календарь - у миланских клубов значительно легче...
+5
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Aggrrist
Всем кто говорит, что Моур уже не торт. Мало того, что не боится идти в середняки, так ещё и к успеху ведёт их.
Буду поттапливать за него в ЕК, это будет шедеврально если возьмёт ЛЕ и/или ЛЧ.
+3
0
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dmitry_demidov
Ответ AF007
Ничего, следующие 5 игр - Аталанта, Милан, Интер и два выезда. Вернётся ещё питомец Сарри на своë законное 6 место
Аталанта, Милан и Интер суперхреново играют во втором круге, 4-5 очков Рома в этих противостояниях возьмёт.
+3
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Бислан Наврузов
Болею только за Моура. Так хочется, чтоб пошумел в ЛЧ
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All These Things I Hate
Ответ Дмитрий Иванов
При всей любви к обоим, Пеп, Клопп, Нагельсман, Тухель, Юран и Талалаев сильнее в плане тактики
Пф, ты еще Мостового не видел
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romaroman26
Ответ deadjoker
Рома уже крепко в 3йке. Если дотянут, то пошумит Моур в ЛЧ в следующем году :))
чувак да какая лч..если против фейенорда в автобус играют
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romaroman26
Ответ Зверёк
Моур топ.Тактически самый сильный тренер современности наряду с Анчелотти.
фейенорд другого мнения. рома села в автобус против такой не сильной команды
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Urmatbek Abzhalov
Ответ Artur Turik
Мы не видели Пепа в таком клубе как Рома, посмотрел бы я на него без миллиардных трансферов в не топ клубе, а просто в хорошем клубе.
Ну Пеп же не будет в команде ниже уровнем работать, раз ему только гранды предлагают
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Aggrrist
Ответ Дмитрий Иванов
При всей любви к обоим, Пеп, Клопп, Нагельсман, Тухель, Юран и Талалаев сильнее в плане тактики
Нагельсман ещё салага, Туфель пока ничего солидного не построил в долгую.
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Кокич
Ответ Давид Agabekyan
У Анчелотти тактика есть?
https://www.youtube.com/watch?v=O1s-6xojgsA&t=494s
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vaniaEee
Ответ Дмитрий Иванов
При всей любви к обоим, Пеп, Клопп, Нагельсман, Тухель, Юран и Талалаев сильнее в плане тактики
Карпина забыл, ну и Тухель явно лишний
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vaniaEee
Ответ Дмитрий Иванов
При всей любви к обоим, Пеп, Клопп, Нагельсман, Тухель, Юран и Талалаев сильнее в плане тактики
Карпина забыл, ну и Тухель явно лишний
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