Моуринью о 3:0 с «Удинезе»: «До третьего гола «Ромы» не думал, что игра была легкой»

Жозе Моуринью не считает легкой победу «Ромы» над «Удинезе» (3:0) в Серии А.

«Мы поменяли несколько игроков по сравнению с матчем в четверг, Лоренцо [Пеллегрини] и Вейналдум сыграли с «Фейеноордом» лишь по 45 минут. Мы рисковали, но команда великолепно отреагировала именно как команда.

Глядя на результат, может показаться, что игра сложилась легко, но, честно говоря, до третьего гола я так не думал. Даже после того как Руй [Патрисиу] отразил пенальти, « » продолжал наседать, заставляя нас прессинговать ниже, а потом сказалась усталость. Со скамейки игра точно не ощущалась на 3:0.

Мы добились важного результата и теперь должны забыть о Серии А на несколько дней. Посмотрим, сможем ли забить «Фейеноорду» в четверг. Думаю, сможем», – сказал главный тренер «Ромы».

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы римляне уступили в Роттердаме со счетом 0:1.