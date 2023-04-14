Чемпионат Италии. «Лацио» в гостях у «Специи», «Эмполи» сыграет с «Кремонезе»
«Лацио» в пятницу сыграет в гостях со «Специей» в 30-м туре Серии А.
В субботу «Наполи» примет «Верону», «Интер» – «Монцу».
В воскресенье «Милан» встретится на выезде с «Болоньей», «Ювентус» – с «Сассуоло».
Завершится тур в понедельник матчем «Фиорентина» – «Аталанта».
30-й тур
- Дата проведения
- 14 апреля, 19.30, «Stadio Giovanni Zini»
- Дата проведения
- 14 апреля, 21.45, «Альберто Пикко»
- Дата проведения
- 15 апреля, 19.00, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 15 апреля, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 16 апреля, , «Ренато Далль'Ара»
- Дата проведения
- 16 апреля, 13.30, «виа дель Маре»
- Дата проведения
- 16 апреля, 16.00, «Олимпико ди Торино»
- Дата проведения
- 16 апреля, 19.00, «Читта-дель-Триколоре»
- Дата проведения
- 16 апреля, 21.45, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 17 апреля, 21.45, «Артемио Франки»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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