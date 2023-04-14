Чемпионат Италии. «Лацио» в гостях у «Специи», «Эмполи» сыграет с «Кремонезе»

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«Лацио» в пятницу сыграет в гостях со «Специей» в 30-м туре Серии А.

В субботу «Наполи» примет «Верону», «Интер» – «Монцу».

В воскресенье «Милан» встретится на выезде с «Болоньей», «Ювентус» – с «Сассуоло».

Завершится тур в понедельник матчем «Фиорентина» – «Аталанта».

Чемпионат Италии

30-й тур

Кремонезе – Эмполи
Дата проведения
14 апреля, 19.30, «Stadio Giovanni Zini»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Специя – Лацио
Дата проведения
14 апреля, 21.45, «Альберто Пикко»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Наполи – Верона
Дата проведения
15 апреля, 19.00, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Интер – Монца
Дата проведения
15 апреля, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Болонья – Милан
Дата проведения
16 апреля, , «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лечче – Сампдория
Дата проведения
16 апреля, 13.30, «виа дель Маре»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Торино – Салернитана
Дата проведения
16 апреля, 16.00, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Сассуоло – Ювентус
Дата проведения
16 апреля, 19.00, «Читта-дель-Триколоре»
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Рома – Удинезе
Дата проведения
16 апреля, 21.45, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Фиорентина – Аталанта
Дата проведения
17 апреля, 21.45, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

1 комментарий

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Эдуард Элверс
Интересно Наполи будет беречь своих лидеров перед ответной игрой с Миланом или нет.
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