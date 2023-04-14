Чемпионат Италии. «Лацио» в гостях у «Специи», «Эмполи» сыграет с «Кремонезе»

«Лацио» в пятницу сыграет в гостях со «Специей» в 30-м туре Серии А.

В субботу « » примет «Верону», « » – «Монцу».

В воскресенье « » встретится на выезде с «Болоньей», « » – с «Сассуоло».

Завершится тур в понедельник матчем « » – «Аталанта».

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30-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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