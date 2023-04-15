Фрэнк Лэмпард выразил недовольство игрой «Челси» в матче с «Брайтоном» (1:2) в АПЛ.

«Я разочарован всеми аспектами. Выиграла та команда, которая была лучше. И она могла выиграть с более крупным счетом. « » играл как команда. Эти игроки давно вместе.

Мы были недостаточно хороши во всех базовых компонентах футбола – в борьбе, в передвижении. Это не вопрос отношения к делу как такового.

У нас важный матч [с «Реалом»] во вторник, не надо слишком сильно расстраиваться, но надо разобраться, почему все произошло именно так.

Некоторые замены в составе были вынужденными, отдельные игроки не могут играть в среду, в субботу и во вторник.

В футболе все может быстро поменяться. В Лиге чемпионов « » – это вершина. Фанаты «Челси» во вторник придут смотреть на команду, которая собирается отдать все ради изменения ситуации, и именно это мы и должны сделать», – сказал главный тренер « ».