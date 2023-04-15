Лэмпард про 1:2 с «Брайтоном»: «Я разочарован всеми аспектами игры «Челси». Счет мог быть крупнее»

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Брайтон Футбол

Фрэнк Лэмпард выразил недовольство игрой «Челси» в матче с «Брайтоном» (1:2) в АПЛ.

«Я разочарован всеми аспектами. Выиграла та команда, которая была лучше. И она могла выиграть с более крупным счетом. «Брайтон» играл как команда. Эти игроки давно вместе.

Мы были недостаточно хороши во всех базовых компонентах футбола – в борьбе, в передвижении. Это не вопрос отношения к делу как такового.

У нас важный матч [с «Реалом»] во вторник, не надо слишком сильно расстраиваться, но надо разобраться, почему все произошло именно так.

Некоторые замены в составе были вынужденными, отдельные игроки не могут играть в среду, в субботу и во вторник.

В футболе все может быстро поменяться. В Лиге чемпионов «Реал» – это вершина. Фанаты «Челси» во вторник придут смотреть на команду, которая собирается отдать все ради изменения ситуации, и именно это мы и должны сделать», – сказал главный тренер «Челси».

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64 комментария

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Акыл Сатыбалдиев
Ответ Абдул Абакаев
вот и закончился багаж Поттера
там наверно был пакетик Поттера
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Ivan Ivanych
Ответ Тимур Долматов
Тодд Боули и года не владеет клубом: Топ 10 действий как уничтожить топ клуб за год! 1. Уволить всех людей отвечающие за трансферы 2. Накупить не нужных игроков 3. Уволить топ тренера потом что тот в ватсапе не отвечает 4. Нанять тренера не готового к топ клубу 5. Уволить весь мед. персонал, работников, заменить должности на бестолковых людей 6. Получить кучу травмированных игроков и проигрывать всем подряд 7. Снова накупить с большой переплатой ненужных игроков никого не продав 8. Получить команду из 40 игроков,физрука-тренера который не знает как играть 9. Уволить физрука который начал нащупывать игру и показывать не такую отвратную игру как в начале при этом не дожидаясь конца сезона..в расчете что придет Нагельсман или Энрике 10. Нанять Лэмпарда 🤦🏻‍♂️
10й пункт - это даже не выстрел себе в ногу, это кастрация, не меньше.
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Веня Веньяминыч
Ответ Alexander Zubkov
Плачьте, британцы. Вы теперь часто будете Ромку вспоминать, с российским капиталом, который держал клуб в узде, любил его и лелеял.
Здается мне,плачущих нас есть в разы больше,чем британцев!!!
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Ivan Ivanych
"важный матч с реалом"
Он такой забавный, там шансы не то что нулевые, их нет вообще, поэтому и важного ничего в этом матче нет. Или он имеет ввиду важно не поставить какой-нибудь антирекорд в этом матче?
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Pitkin
Ответ SLEVIN
ди матео автобус фортовый отлично выставил, с этим не поспоришь
Финал кубка Англии на Уэмбли, кстати, был тогда за несколько дней до финала ЛЧ. Несмотря на количество трамвированных игроков Роберто взял тогда оба кубка подряд. В сегодняшнем матче Лампард произвёл аж 5(!) замен. И что?
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Sergey Petrov
Ответ Дамир Байназаров
За Лигу Конференции разве не будут бороться?
из пердива это несколько проблематично
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Sergey Petrov
Ответ SLEVIN
ну да, вора Ромку долго будут вспоминать. всегда поражала одна черта в русских, восхволять жуликов
речь шла о британцах, а у британии воровство - первооснова ее истории (зайди в британский музей тот же)
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Кака'10
Ответ Абдул Абакаев
в этом и ирония)
ну тогда как раз таки на багаже Поттера идёт всё, Абдул раб божий
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Sergey Petrov
Ответ Люди Как люди
Без евро кубков, может оно лучше к нынешнему Челси,но взять АПЛ на вряд ли смогут.
зато вполне могут взять пердив
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Иван Лапин
Ответ Абдул Абакаев
вот и закончился багаж Поттера
закончился багаж Жозе
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Batt Monner
Как Лэмпард умудрился с Челси неплохо первый сезон провести, там походу багаж Сарри был величиной с автобус
+5
-1
+4
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Антон
Ответ Тимур Долматов
Самое позитивное в матче с Брайтоном что этот матч был лучше следующего
Где задумки Фрэнка сработают, и счёт будет крупнее.
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Миланбот
Ответ Пако
Статистика матча "Челси" vs "Брайтон (1:2): удары - 8:26; удары в створ - 2:10; угловые - 2:8; офсайды - 1:1; сэйвы - 8:1; фолы - 11:11; ЖК - 2:2; КК - 0:0; замены - 5:3; владение мячом - 42%:58%.
Тут ржали над тем, что Челси интересуется очередным тренером из Брайтона. Но это скорее не Челси не следует приглашать его, а Де Дзерби не следует идти в этот цирк и портить свою карьеру
+3
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+3
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Samurai TM
Ну вот почему постаянно впускают на поле Хай Каверца?? Он же как игрок из второй лиги Вьетнама

Видимо дядя у него в паспортном столе работает
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Артем Алмазов
Ответ Водяра
Верните Хиддинка!
Он же завершил тренерскую карьеру. Зачем ему это...
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mansur_axe
Ответ _Amelina_ Landau
Говорил, говорю и буду говорить...распиаоенные, никчёмные Мудрик и Энцо.
Полностью с тобой согласен, Мудртк ничего нигде не показал, а Энцо проявил себя только на ЧМ и эта была моментная вспышка.
+3
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Люди Как люди
Без евро кубков, может оно лучше к нынешнему Челси,но взять АПЛ на вряд ли смогут.
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mansur_axe
Понакупили по 100 мультов середняков и удивляются что Брайтон наказывает.
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Dmitry Kiselev
Мне кажется, Боули тупо думает, что чем ниже они закончат в этом сезоне, тем выше будут драфт-пики в следующем))
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_Amelina_ Landau
Говорил, говорю и буду говорить...распиаоенные, никчёмные Мудрик и Энцо.
+4
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igoryachko@yahoo.com
а он сам там на скамейке делал? непонятно. разрушение по -американски продолжается.....
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Алмаз Фахрутдинов
4 замены после перерыва в и без того разбалансированном составе из-за тьмы трансферов зимой – это тактика королей, конечно
+1
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Питер Пэн
Ответ Тимур Долматов
Тодд Боули и года не владеет клубом: Топ 10 действий как уничтожить топ клуб за год! 1. Уволить всех людей отвечающие за трансферы 2. Накупить не нужных игроков 3. Уволить топ тренера потом что тот в ватсапе не отвечает 4. Нанять тренера не готового к топ клубу 5. Уволить весь мед. персонал, работников, заменить должности на бестолковых людей 6. Получить кучу травмированных игроков и проигрывать всем подряд 7. Снова накупить с большой переплатой ненужных игроков никого не продав 8. Получить команду из 40 игроков,физрука-тренера который не знает как играть 9. Уволить физрука который начал нащупывать игру и показывать не такую отвратную игру как в начале при этом не дожидаясь конца сезона..в расчете что придет Нагельсман или Энрике 10. Нанять Лэмпарда 🤦🏻‍♂️
Реально надоело все. Не смотрел, но был уверен, что проиграют. Какой-то бесконечный тупик и хрен с ним.
+4
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SLEVIN
Ответ Alexander Zubkov
Плачьте, британцы. Вы теперь часто будете Ромку вспоминать, с российским капиталом, который держал клуб в узде, любил его и лелеял.
ну да, вора Ромку долго будут вспоминать. всегда поражала одна черта в русских, восхволять жуликов
+6
-4
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SLEVIN
Ответ Pitkin
Френки ЛЧ собрался брать и потому что ли с Брайтоном выставил резерв? Какой же гений все же был Роберто ди Маттео, который в аналогичной ситуации и ЛЧ взял, и кубок Англии взял, да и в АПЛ достойно сезон завершил.
ди матео автобус фортовый отлично выставил, с этим не поспоришь
+1
-1
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