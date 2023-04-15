Лэмпард про 1:2 с «Брайтоном»: «Я разочарован всеми аспектами игры «Челси». Счет мог быть крупнее»
Фрэнк Лэмпард выразил недовольство игрой «Челси» в матче с «Брайтоном» (1:2) в АПЛ.
«Я разочарован всеми аспектами. Выиграла та команда, которая была лучше. И она могла выиграть с более крупным счетом. «Брайтон» играл как команда. Эти игроки давно вместе.
Мы были недостаточно хороши во всех базовых компонентах футбола – в борьбе, в передвижении. Это не вопрос отношения к делу как такового.
У нас важный матч [с «Реалом»] во вторник, не надо слишком сильно расстраиваться, но надо разобраться, почему все произошло именно так.
Некоторые замены в составе были вынужденными, отдельные игроки не могут играть в среду, в субботу и во вторник.
В футболе все может быстро поменяться. В Лиге чемпионов «Реал» – это вершина. Фанаты «Челси» во вторник придут смотреть на команду, которая собирается отдать все ради изменения ситуации, и именно это мы и должны сделать», – сказал главный тренер «Челси».
Он такой забавный, там шансы не то что нулевые, их нет вообще, поэтому и важного ничего в этом матче нет. Или он имеет ввиду важно не поставить какой-нибудь антирекорд в этом матче?
Видимо дядя у него в паспортном столе работает