«Если ЦСКА займет третье место и выиграет Кубок, болельщики будут довольны». Александр Гришин об армейцах

Александр Гришин оценил шансы ЦСКА в концовке сезона.

Сегодня армейцы сыграют в гостях с «Уралом» в 23-м туре Мир .

– ЦСКА набрал неплохой ход и выиграл пять матчей подряд, поэтому нас ждет боевая встреча, хотя у армейцев лучше поставлена игра. Думаю, ЦСКА выиграет, но команде придется тяжело.

– То есть для вас ЦСКА – небольшой фаворит?

– Команда набрала ход, у нее хорошее психологическое состояние, плюс уровень футболистов у красно-синих выше.

– Думаете, для Гончаренко этот матч станет особенно принципиальным?

– Какая-то принципиальность будет присутствовать, но я не думаю, что он размышляет о каких-то реваншистских настроениях. Его предыдущая работа в ЦСКА наложит отпечаток, но не очень большой.

– Если ЦСКА займет третье место по итогам сезона, то как вы оцените выступление команды?

– Если клуб займет третье место и выиграет в Кубке, все болельщики будут довольны. Конечно, хочется, чтобы команда заняла вторую или первую строчку, но сейчас «Зенит» уже не догнать. Сейчас армейцы борются за второе место и за Кубок России – команде это по силам, – сказал экс-хавбек ЦСКА.