«Если ЦСКА займет третье место и выиграет Кубок, болельщики будут довольны». Александр Гришин об армейцах
Александр Гришин оценил шансы ЦСКА в концовке сезона.
Сегодня армейцы сыграют в гостях с «Уралом» в 23-м туре Мир РПЛ.
– ЦСКА набрал неплохой ход и выиграл пять матчей подряд, поэтому нас ждет боевая встреча, хотя у армейцев лучше поставлена игра. Думаю, ЦСКА выиграет, но команде придется тяжело.
– То есть для вас ЦСКА – небольшой фаворит?
– Команда набрала ход, у нее хорошее психологическое состояние, плюс уровень футболистов у красно-синих выше.
– Думаете, для Гончаренко этот матч станет особенно принципиальным?
– Какая-то принципиальность будет присутствовать, но я не думаю, что он размышляет о каких-то реваншистских настроениях. Его предыдущая работа в ЦСКА наложит отпечаток, но не очень большой.
– Если ЦСКА займет третье место по итогам сезона, то как вы оцените выступление команды?
– Если клуб займет третье место и выиграет в Кубке, все болельщики будут довольны. Конечно, хочется, чтобы команда заняла вторую или первую строчку, но сейчас «Зенит» уже не догнать. Сейчас армейцы борются за второе место и за Кубок России – команде это по силам, – сказал экс-хавбек ЦСКА.
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