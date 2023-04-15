«Если ЦСКА займет третье место и выиграет Кубок, болельщики будут довольны». Александр Гришин об армейцах

Теги ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Александр Гришин Футбол

Александр Гришин оценил шансы ЦСКА в концовке сезона.

Сегодня армейцы сыграют в гостях с «Уралом» в 23-м туре Мир РПЛ.

– ЦСКА набрал неплохой ход и выиграл пять матчей подряд, поэтому нас ждет боевая встреча, хотя у армейцев лучше поставлена игра. Думаю, ЦСКА выиграет, но команде придется тяжело.

– То есть для вас ЦСКА – небольшой фаворит?

– Команда набрала ход, у нее хорошее психологическое состояние, плюс уровень футболистов у красно-синих выше.

– Думаете, для Гончаренко этот матч станет особенно принципиальным?

– Какая-то принципиальность будет присутствовать, но я не думаю, что он размышляет о каких-то реваншистских настроениях. Его предыдущая работа в ЦСКА наложит отпечаток, но не очень большой.

– Если ЦСКА займет третье место по итогам сезона, то как вы оцените выступление команды?

– Если клуб займет третье место и выиграет в Кубке, все болельщики будут довольны. Конечно, хочется, чтобы команда заняла вторую или первую строчку, но сейчас «Зенит» уже не догнать. Сейчас армейцы борются за второе место и за Кубок России – команде это по силам, – сказал экс-хавбек ЦСКА.

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7 комментариев

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IlyaGrain
Ответ LOTOS16-49
Кубок важно, на чемпионат пофиг какое место
Согласен! Хочется трофей наконец-то, а место в чемпионате какая разница
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LOTOS16-49
Кубок важно, на чемпионат пофиг какое место
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angry horse
Ответ Александр Гуреев
Ваша сила с большим душком
в бромантане , борще и чаепитии с судьями😁
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Александр Гуреев
Ответ Спартак сила
пока есть великий Спартак это вряд ли
Ваша сила с большим душком
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воен
Ни то, ни другое не выглядят фантастикой. В идеале хотелось бы Кубок и второе место.
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Спартак сила
пока есть великий Спартак это вряд ли
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Уся Ваткин
Нсли армейцы займут Бахмут и не потеряют Крым, то болельщики будут довольны
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