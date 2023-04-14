Лапочкин о 14 пенальти «Ростова»: «Нельзя говорить, что их тащат. Это роль личности в истории – Комличенко очень грамотен в штрафной»
Сергей Лапочкин высказался о том, что «Ростов» пробил рекордные 14 пенальти в этой Мир РПЛ.
– «Ростов» пробивает очень много пенальти, но, на мой взгляд, лишь два из них назначены ошибочно – в матчах против «Торпедо».
– «Ростов» – далеко не самая острая команда РПЛ. Как объяснить такое количество пенальти?
– Роль личности в истории. Комличенко очень грамотно играет в штрафной. Либо он успевает сыграть в мяч, как в матчах против «Крыльев» и «Химок», либо даже не пытается стоять на ногах, если его держат. В большинстве случаев Комличенко абсолютно легитимно зарабатывает пенальти.
Нельзя говорить, что «Ростов» тащат, назначая левые пенальти в ворота его соперников. Да, есть ошибки, но это рабочая история, – сказал бывший арбитр ФИФА в интервью Sports.ru.
14 пенальти «Ростова» – рекорд РПЛ. А все ли с ними в порядке? Разбор бывшего судьи ФИФА Лапочкина
Доходит до идиотизма, то есть Комличенко сует ногу и ему ставят на точку, игрок Ахмата сунул и говорят, мол нет пенальти.
Эту личность в истории отправить када подальше от России, опять бы в Чехию, пусть там развлекается и валяется в штрафной.
Мало того, что свалить 2-х метрового шкафа нужны недюжинные силы, так ещё и ВАР в помощь дали.
А так да, не тащат.
И пенальти с Торпедо перебивали как надо, трижды.