Лапочкин о 14 пенальти «Ростова»: «Нельзя говорить, что их тащат. Это роль личности в истории – Комличенко очень грамотен в штрафной»

Теги Ростов премьер-лига Россия судьи Sports.ru Сергей Лапочкин Николай Комличенко Футбол

Сергей Лапочкин высказался о том, что «Ростов» пробил рекордные 14 пенальти в этой Мир РПЛ.

– «Ростов» пробивает очень много пенальти, но, на мой взгляд, лишь два из них назначены ошибочно – в матчах против «Торпедо».

– «Ростов» – далеко не самая острая команда РПЛ. Как объяснить такое количество пенальти?

– Роль личности в истории. Комличенко очень грамотно играет в штрафной. Либо он успевает сыграть в мяч, как в матчах против «Крыльев» и «Химок», либо даже не пытается стоять на ногах, если его держат. В большинстве случаев Комличенко абсолютно легитимно зарабатывает пенальти.  

Нельзя говорить, что «Ростов» тащат, назначая левые пенальти в ворота его соперников. Да, есть ошибки, но это рабочая история, – сказал бывший арбитр ФИФА в интервью Sports.ru.

14 пенальти «Ростова» – рекорд РПЛ. А все ли с ними в порядке? Разбор бывшего судьи ФИФА Лапочкина

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Ответ Valentin Kompaneytsev
Комлеченко грамотно подставляется под пенальти. Но при этом рискует получить травму.
Или когда нибудь по морде
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
1ce
да ужж и это говорит судья... Игрок не пытается стоять на ногах и мы даем ему за это пенальти потому что он слишком грамотно это делает! Вот только судьи безграмотные на такую херь вестись
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
-DF-
Если уж ставят такие вар-пенальти на Комличенко, пусть тогда дают ему и желтые карточки за симуляцию. У него на каждый заработанный пеналь приходится несколько нырков, где пенальти не ставят, но и его никак не наказывают.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rostov n d
Ответ kulik13
Дожили. Мало того, что свалить 2-х метрового шкафа нужны недюжинные силы, так ещё и ВАР в помощь дали. А так да, не тащат. И пенальти с Торпедо перебивали как надо, трижды.
Кто виноват, что дуболомы фигачат его по ногам и цепляют руками?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksandr Danilov
Ответ TheSportNik
Да ладно врать , вот как пример Мухина сбивают в штрафной в матче с Факеломи пенальти нет, условно Каштанова заваливают в матче с Сочи и пенальти нет, но самое забавное начинают придумывать версии, а потом Колян валяется в штрафной и ему ставят. Доходит до идиотизма, то есть Комличенко сует ногу и ему ставят на точку, игрок Ахмата сунул и говорят, мол нет пенальти. Эту личность в истории отправить када подальше от России, опять бы в Чехию, пусть там развлекается и валяется в штрафной.
Обожаю эти моменты, как с Мухиным. По правилам это пенальти (хоть правило идиотское), но наши судейки находят новые трактовки, чтобы их не ставить. Но в другой игре точно такой же эпизод ставят на точку
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Valentin Kompaneytsev
Комлеченко грамотно подставляется под пенальти. Но при этом рискует получить травму.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Almaz KENZHEBEKOV
все понятно и видно как тащат Ростов
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TheSportNik
Да ладно врать , вот как пример Мухина сбивают в штрафной в матче с Факеломи пенальти нет, условно Каштанова заваливают в матче с Сочи и пенальти нет, но самое забавное начинают придумывать версии, а потом Колян валяется в штрафной и ему ставят.
Доходит до идиотизма, то есть Комличенко сует ногу и ему ставят на точку, игрок Ахмата сунул и говорят, мол нет пенальти.
Эту личность в истории отправить када подальше от России, опять бы в Чехию, пусть там развлекается и валяется в штрафной.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kulik13
Дожили.
Мало того, что свалить 2-х метрового шкафа нужны недюжинные силы, так ещё и ВАР в помощь дали.
А так да, не тащат.
И пенальти с Торпедо перебивали как надо, трижды.
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий
Просто Комличенко это уровень МанСити или Баварии. Он давно в космосе, а защита РПЛ на Земле!
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий