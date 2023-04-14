Лапочкин о 14 пенальти «Ростова»: «Нельзя говорить, что их тащат. Это роль личности в истории – Комличенко очень грамотен в штрафной»

Сергей Лапочкин высказался о том, что «Ростов» пробил рекордные 14 пенальти в этой Мир РПЛ.

– «Ростов» пробивает очень много пенальти, но, на мой взгляд, лишь два из них назначены ошибочно – в матчах против «Торпедо».

– «Ростов» – далеко не самая острая команда РПЛ. Как объяснить такое количество пенальти?

– Роль личности в истории. Комличенко очень грамотно играет в штрафной. Либо он успевает сыграть в мяч, как в матчах против «Крыльев» и «Химок», либо даже не пытается стоять на ногах, если его держат. В большинстве случаев абсолютно легитимно зарабатывает пенальти.

Нельзя говорить, что «Ростов» тащат, назначая левые пенальти в ворота его соперников. Да, есть ошибки, но это рабочая история, – сказал бывший арбитр ФИФА в интервью .

14 пенальти «Ростова» – рекорд РПЛ. А все ли с ними в порядке? Разбор бывшего судьи ФИФА Лапочкина