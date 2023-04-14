Родригао пока не хочет паспорт РФ: «Таких мыслей нет. У меня не было информации, для чего это нужно»

Теги Зенит премьер-лига Россия натурализация Родригао Футбол

Родригао оценил вероятность получения российского гражданства.

«Я об этом никогда не думал всерьез. У меня никогда не было информации, для чего мне это нужно.

Не исключаю, что в будущем этот вопрос может возникнуть. Не исключаю, что могу рассмотреть этот вопрос. Но прямо сейчас таких мыслей у меня нет», — сказал защитник «Зенита».

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13 комментариев

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Kapitan Klos
"У меня никогда не было информации, для чего мне это нужно."
Ну и не надо, потом сам придет и попросит, российский паспорт очень красивый, хорошо оформленный, да.
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Artuom Batishev
Ответ Serge Vendino
В смысле для чего? Он что, хочет сказать, что бразильцы получают российский паспорт для своей выгоды, а не из-за того, что без памяти влюбились в Россию-матушку?!
Все люди(по всему миру), получая второе гражданство или меняя свое, делают это для своей выгоды(материальной или еще какой возможности). Просто так никто гражданство не получает, только личная выгода.
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stason79
а двушка в Саранске тебя не манит? а возможность посидеть в окопе с пацанами?
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Виктор
Ответ Serge Vendino
Ну так-то непонятно и Малкому с Клаудиньо это зачем нужно
Напиши им и спроси.
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Maturmalai
Ясен пень, зачем ему паспорт сейчас, когда все так и талдычат о перспективе мобилизации?
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Алексей Ненахов
Наконец то появилось крутое поколение воспитанников Зенита Малком и Клаудинью, да поговаривают Мантуан растёт , вот ответ хейтерам которые писали что после поколения Аршавина и Кержакова школа Зенита загнила
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roni11
Как для чего?! Зенит базовый клуб сборной и играть там должны россияне!
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Johny111
Джамшут его вообще не понимает 😅
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дронреш
Чтоб хоть за какую то сборную играть
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Serge Vendino
Ну так-то непонятно и Малкому с Клаудиньо это зачем нужно
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Valentin Kompaneytsev
Рассуждения здравомыслящего человека.
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Serge Vendino
В смысле для чего? Он что, хочет сказать, что бразильцы получают российский паспорт для своей выгоды, а не из-за того, что без памяти влюбились в Россию-матушку?!
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Вратарь Бага
сейчас уже всех, кто не заиграл за свою сборную, пытаться натурализовать)
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