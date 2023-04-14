Родригао пока не хочет паспорт РФ: «Таких мыслей нет. У меня не было информации, для чего это нужно»

Родригао оценил вероятность получения российского гражданства.

«Я об этом никогда не думал всерьез. У меня никогда не было информации, для чего мне это нужно.

Не исключаю, что в будущем этот вопрос может возникнуть. Не исключаю, что могу рассмотреть этот вопрос. Но прямо сейчас таких мыслей у меня нет», — сказал защитник « ».