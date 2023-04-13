Родригао верит, что Ренан может перейти в «Реал»: «У него огромный талант и большой потенциал»

Родригао верит, что защитник «Зенита» Роберт Ренане может перейти в «Реал».

– Вместо Ловрена приехал Ренан и сразу стал игроком основы. Как вы описали бы его игровые и человеческие качества?

– Роберт — талантливый футболист. Само за себя говорит то, что он в таком возрасте вызывается в сборную Бразилии. Я на правах старшего товарища что-то ему подсказываю. Даю какие-то советы по поводу того, как действовать на поле. Он знает, что всегда может ко мне обратиться.

Но понятно, что в команде он провел совсем немного. И не до конца понимает, как играют те или иные соперники. Но он быстро осваивается. Я, если что, ему помогу. Он быстро адаптируется. Уверен, у него прекрасное будущее.

– Он почти не проходил сборы и сразу попал в основу. Вам комфортно с ним играть, учитывая нехватку взаимопонимания?

– Мне абсолютно комфортно. Мы говорим на одном языке, прекрасно понимаем друг друга. Он постоянно учится новому, уже сейчас действует хладнокровно. На поле мы всегда держим друг друга в поле зрения, готовы страховать друг друга.

– Один из вопросов к нему — это частые обыгрыши. Насколько вы спокойно себя чувствуете рядом с таким игроком?

– Мы, бразильцы, с детства учимся финтам, дриблингу, потому что это окружает нас на родине. Так что это естественно для нас. Роберт познавал искусство футбола на улице, так что ничего удивительно. Но важно – у него здорово получается обыгрывать.

Когда мяч у Роберта, я уверен, что он совершит удачную обводку, но если что-то пойдет не так, я или кто-то еще его подстрахует. Так устроена наша игра. Мы стараемся предотвратить опасный момент у соперника. Всегда помогаем друг другу.

– В прессе уже появляется информация об интересе к нему от других команд. В том числе мадридского «Реала». Верите, что он может там оказаться?

– Безусловно. У него огромный талант и большой потенциал. «Реал» — мировой топ-клуб. Кроме них есть еще большие команды. Роберт очень молодой, ему многому надо научиться, но уверен, что у него многообещающее будущее.

Не удивлюсь, если при должных усилиях он окажется в одном из сильнейших клубов мира. Его потенциал соответствует уровню, который требуется в этих командах, – сказал защитник «Зенита».