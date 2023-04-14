Тренер «Спортинга» Аморим о 0:1 от «Юве»: «Мы доминировали, но не забили. Будет еще один шанс дома»

Теги Спортинг Ювентус Лига Европы УЕФА Рубен Аморим Футбол

Главный тренер «Спортинга» оценил выездное поражение от «Ювентуса» (0:1).

Команды провели первый матч 1/4 финала Лиги Европы.

«Мы доминировали в матче. Достаточно посмотреть на количество созданных моментов и на то, как мы контролировали игру. Мы прекрасно оборонялись против топовых игроков и мало что позволили «Ювентусу» в атаке.

Впереди мы создали несколько возможностей, но не забили. Это как нельзя лучше говорит о нашей текущей форме, но хорошая новость в том, что у нас будет еще одна возможность на своем стадионе», – сказал Рубен Аморим.

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1 комментарий

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Айдын
Во второй игре счёт будет 0-1 любимый счёт Алегри.
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