Тренер «Спортинга» Аморим о 0:1 от «Юве»: «Мы доминировали, но не забили. Будет еще один шанс дома»

Главный тренер «Спортинга» оценил выездное поражение от «Ювентуса» (0:1).

Команды провели первый матч 1/4 финала .

«Мы доминировали в матче. Достаточно посмотреть на количество созданных моментов и на то, как мы контролировали игру. Мы прекрасно оборонялись против топовых игроков и мало что позволили « » в атаке.

Впереди мы создали несколько возможностей, но не забили. Это как нельзя лучше говорит о нашей текущей форме, но хорошая новость в том, что у нас будет еще одна возможность на своем стадионе», – сказал .

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