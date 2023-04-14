«Ювентус» выиграл 4 матча подряд в ЛЕ с общим счетом 7:0

«Ювентус» одержал 4 победы подряд в Лиге Европы.

Сегодня команда обыграла «Спортинг» в первом матче четвертьфинала – 1:0.

На предыдущей стадии турнира туринцы дважды победили «Фрайбург» (1:0, 2:0), а до этого одержали победу над «Нантом» (3:0).

Ответный матч между « » и « » состоится 20 апреля.