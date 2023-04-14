«Ювентус» выиграл 4 матча подряд в ЛЕ с общим счетом 7:0

Теги Спортинг Ювентус серия А Италия Лига Европы УЕФА Массимилиано Аллегри Футбол

«Ювентус» одержал 4 победы подряд в Лиге Европы.

Сегодня команда Массимилиано Аллегри обыграла «Спортинг» в первом матче четвертьфинала – 1:0. 

На предыдущей стадии турнира туринцы дважды победили «Фрайбург» (1:0, 2:0), а до этого одержали победу над «Нантом» (3:0). 

Ответный матч между «Ювентусом» и «Спортингом» состоится 20 апреля. 

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4 комментария

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Денис Кёнигсберг
А что, если все три евротурнира выиграют клубы из Италии...
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dmitryGoose
Организация игры Спортинга поражает.

Играли лучше, должны были побеждать. Хороший уровень концентрации - должны были сравнивать в концовке, когда Юве уже был мыслями в раздевалке. Эксперимент Аллегри с двойкой ЦП не удался.
+1
-1
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Пако
Ответный матч со «Спортингом» сбудет очень сложным.
+2
-1
+1
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Игорь Волков
Ювентус сегодня отскочил
+4
-3
+1
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