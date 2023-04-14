Аллегри об 1:0 со «Спортингом»: «Было важно победить, но «Юве» знал, что сегодня исход противостояния не решится»

Теги Спортинг Ювентус серия А Италия Лига Европы УЕФА Массимилиано Аллегри Войчех Шченсны Маттиа Перин Федерико Гатти Футбол

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о победе над «Спортингом».

Итальянская команда выиграла первый матч 1/4 финала Лиги Европы со счетом 1:0.

«Было важно победить, но мы знали, что сегодня вечером исход противостояния не решится: «Спортинг» силен, нам нужно как можно лучше подготовиться к игре в Лиссабоне.

Самое главное, что Шченсны в порядке. И я также доволен голом Гатти и великолепными сэйвами Перина, в дополнение к Влаховичу и возвращению Погба: впереди еще много игр, в конце сезона будут нужны все игроки.

Мы должны вернуться к подготовке к Серии А. В воскресенье мы сыграем против «Сассуоло», у которого очень хорошие игроки. Нам нужно будет восстановить силы, чтобы быть готовыми [к этому матчу]», – сказал Аллегри. 

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5 комментариев

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AryanPamir
ювентус показал отличную игру, кто думает, что спортинг слаб посмотрите их игру против арсенала, при чем любую)
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Fulyan
Для меня загадка как этот проходимец выбил такой жирный контракт и до сих пор пользуется доверием руководства, и даже некоторых фанатов.

За 2 года абсолютно нулевая игра. Ни скоростей, ни физики, ни какого-либо рисунка. Одни мучения и надежда, что перетерпим, затолкаем и не пропустим. Просто АБСОЛЮТНЫЙ ноль и деградация высококлассных футболистов, которые при нормальном тренере, могли бы громить все эти Вильяреалы, Спортинги и Бенфики.

Как будто колдун какой-то.
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vel
Вся игра на половине поля Ювентуса. Словно последний аутсайдер жмемся к воротам.

Ах, ну да, нас же 15-ти очков лишили, игроки вот, в лазарете друг друга сменяют.. Ребята играют, как могут. Мы ж всего лишь Ювентус. Не самый богатый и статусный клуб...
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fc Lida
как обычно воды налил мастерски, а уровень игры команды стоит на месте
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Пако
Ответный матч станет очень жарким.
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