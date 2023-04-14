Аллегри об 1:0 со «Спортингом»: «Было важно победить, но «Юве» знал, что сегодня исход противостояния не решится»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о победе над «Спортингом».

Итальянская команда выиграла первый матч 1/4 финала со счетом 1:0.

«Было важно победить, но мы знали, что сегодня вечером исход противостояния не решится: « » силен, нам нужно как можно лучше подготовиться к игре в Лиссабоне.

Самое главное, что в порядке. И я также доволен голом и великолепными сэйвами , в дополнение к Влаховичу и возвращению Погба: впереди еще много игр, в конце сезона будут нужны все игроки.

Мы должны вернуться к подготовке к Серии А. В воскресенье мы сыграем против «Сассуоло», у которого очень хорошие игроки. Нам нужно будет восстановить силы, чтобы быть готовыми [к этому матчу]», – сказал Аллегри.