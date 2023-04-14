Аллегри об 1:0 со «Спортингом»: «Было важно победить, но «Юве» знал, что сегодня исход противостояния не решится»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о победе над «Спортингом».
Итальянская команда выиграла первый матч 1/4 финала Лиги Европы со счетом 1:0.
«Было важно победить, но мы знали, что сегодня вечером исход противостояния не решится: «Спортинг» силен, нам нужно как можно лучше подготовиться к игре в Лиссабоне.
Самое главное, что Шченсны в порядке. И я также доволен голом Гатти и великолепными сэйвами Перина, в дополнение к Влаховичу и возвращению Погба: впереди еще много игр, в конце сезона будут нужны все игроки.
Мы должны вернуться к подготовке к Серии А. В воскресенье мы сыграем против «Сассуоло», у которого очень хорошие игроки. Нам нужно будет восстановить силы, чтобы быть готовыми [к этому матчу]», – сказал Аллегри.
За 2 года абсолютно нулевая игра. Ни скоростей, ни физики, ни какого-либо рисунка. Одни мучения и надежда, что перетерпим, затолкаем и не пропустим. Просто АБСОЛЮТНЫЙ ноль и деградация высококлассных футболистов, которые при нормальном тренере, могли бы громить все эти Вильяреалы, Спортинги и Бенфики.
Как будто колдун какой-то.
Ах, ну да, нас же 15-ти очков лишили, игроки вот, в лазарете друг друга сменяют.. Ребята играют, как могут. Мы ж всего лишь Ювентус. Не самый богатый и статусный клуб...