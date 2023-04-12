Асенсио – рекордсмен ЛЧ по голам после выхода на замену. Хавбек «Реала» забил 9-й мяч, у Сульшера, Бензема и Мюллера – по 7
Марко Асенсио является рекордсменом Лиги чемпионов по голам после выхода на замену.
Полузащитник «Реала» появился на поле на 71-й минуте четвертьфинального матча с «Челси» и на 74-й, воспользовавшись передачей вингера Винисиуса Жуниора, установил окончательный счет – 2:0.
Всего у испанца 9 голов в ЛЧ после выхода на замену. По 7 раз забить удавалось Оле-Гуннару Сульшеру, Кариму Бензема и Томасу Мюллеру.
Подробно со статистикой Асенсио можно ознакомиться здесь.
Не вышел и тем самым принёс много проблем испанцам!
Ну гений ведь.
Он уничтожает клуб
. С другой - частенько передерживал мяч и запорол из-за этого несколько опасных атак.
Можно по разному относиться, к нему, как к человеку, но футболист он шикарный.
А сегодня, просто умничка!