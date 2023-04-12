Асенсио – рекордсмен ЛЧ по голам после выхода на замену. Хавбек «Реала» забил 9-й мяч, у Сульшера, Бензема и Мюллера – по 7

Теги Карим Бензема Оле-Гуннар Сульшер Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА рекорды Томас Мюллер Марко Асенсио Винисиус Жуниор Футбол

Марко Асенсио является рекордсменом Лиги чемпионов по голам после выхода на замену.

Полузащитник «Реала» появился на поле на 71-й минуте четвертьфинального матча с «Челси» и на 74-й, воспользовавшись передачей вингера Винисиуса Жуниора, установил окончательный счет – 2:0.

Всего у испанца 9 голов в ЛЧ после выхода на замену. По 7 раз забить удавалось Оле-Гуннару Сульшеру, Кариму Бензема и Томасу Мюллеру.

Подробно со статистикой Асенсио можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

27 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
max mystique
Классика) вышел и забил, этого не отнять
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
M93
Ответ Маноло Санчи́с
С одной стороны -да, по-сути отдал 2 гп . С другой - частенько передерживал мяч и запорол из-за этого несколько опасных атак.
Уж сколько сегодня напорол Родриго, да и Бензема провел откровенно не лучший матч. Так что Винисиус был лучшим в атаке.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tristan...
Награду «Золотой Лавочник» этому господину!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MVL
Реал даже по таким показателям первый в ЛЧ.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Промах Мораты
джокер
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зелёный гопник
Мудрик лучший игрок матча с Реалом однозначно!
Не вышел и тем самым принёс много проблем испанцам!
Ну гений ведь.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эль Иберико
Джокер. (с)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
Ответ Андрей Хенто
Этот стендапер, как Вы выражаетесь, вернул Ливерпуль на вершину мирового футбола с задворок, выиграл с клубом абсолютно все. Я конечно понимаю, что у когда у клуба не идут дела есть право у болельщиков возмущаться и т.п. Но уважение должно же быть к одному из главных творцов последних успехов клуба.
Все ждут когда пофигиста Клоппа выпнут из клуба
Он уничтожает клуб
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
f0rmoceft
Надо продлевать Асенсио
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Маноло Санчи́с
Ответ Злой Руся
А я бы выделил Винисиуса сегодня. Можно по разному относиться, к нему, как к человеку, но футболист он шикарный. А сегодня, просто умничка!
С одной стороны -да, по-сути отдал 2 гп
. С другой - частенько передерживал мяч и запорол из-за этого несколько опасных атак.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bleck Ridermen
Фанам БПМФ остаётся только мечтать о таких матчах в ЛЧ !!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Ответ llolishe
Был такой игрок у Ливерпуля-Ориги, но немецкий стендапер решил убить клуб
Этот стендапер, как Вы выражаетесь, вернул Ливерпуль на вершину мирового футбола с задворок, выиграл с клубом абсолютно все. Я конечно понимаю, что у когда у клуба не идут дела есть право у болельщиков возмущаться и т.п. Но уважение должно же быть к одному из главных творцов последних успехов клуба.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Slobodskikh
У Родриго уже пять, если стандартно бразильски не закончит к 25 - есть все шансы побить этот рекорд
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sports!
А чем этот Асенсио хуже того же Сане? стата в сезоне 12+9 выходя со скамьи. Определенно надо Реалу продлевать!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nazim1990
всё таки Асенсио надо продлевать. Да , нестабилен , но нужный джокер. А голы просто шедевр
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZA.RMA
Ответ Злой Руся
А я бы выделил Винисиуса сегодня. Можно по разному относиться, к нему, как к человеку, но футболист он шикарный. А сегодня, просто умничка!
«Все мы плохие в чьей-то истории, но это не делает нас плохим человеком(плохими людьми) в принципе»
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Асенсио шикарный джокер, будет хорошо если продлят на хороших условиях
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Настоящий джокер в рукаве Анчелотти, просто был уверен, когда он выходил на замену, что именно он забьет второй гол и он полностью оправдал мои предположения.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злой Руся
А я бы выделил Винисиуса сегодня.
Можно по разному относиться, к нему, как к человеку, но футболист он шикарный.
А сегодня, просто умничка!
+38
-3
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ андрей быцюк
Джокер не умер, он подался в футбол
В следующем Бэтмене появится 😂 Официально подтвердили
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эркинбек Апаканов
где риго?!!!
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
Был такой игрок у Ливерпуля-Ориги, но немецкий стендапер решил убить клуб
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MADRiD_00
Все таки какой же у него левый удар. Пушка страшная:)
+26
-3
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ ZA.RMA
Ход конём
В его случае стать с левой ноги
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
белошип
Классно с левой положил,красавчик)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий