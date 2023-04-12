Асенсио – рекордсмен ЛЧ по голам после выхода на замену. Хавбек «Реала» забил 9-й мяч, у Сульшера, Бензема и Мюллера – по 7

Марко Асенсио является рекордсменом Лиги чемпионов по голам после выхода на замену.

Полузащитник « » появился на поле на 71-й минуте четвертьфинального матча с « » и на 74-й, воспользовавшись передачей вингера , установил окончательный счет – 2:0.

Всего у испанца 9 голов в ЛЧ после выхода на замену. По 7 раз забить удавалось Оле-Гуннару Сульшеру, и .

Подробно со статистикой Асенсио можно ознакомиться здесь.