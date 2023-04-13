Директор «Тосно»: «Искал пути, как вернуть былую славу клубу. Может, во Второй лиге будем играть на следующий год»

Директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко надеется, что клуб вскоре сможет играть во Второй лиге.

Ранее « », расформированный в 2018 году из-за финансовых трудностей, объявил о возрождении.

«Я долго к этому шел. Все эти годы после банкротства клуба искал пути, чтобы вернуть ему былую славу. Хотелось при этом заняться развитием и детско-юношеского футбола в регионе. К счастью, дело сдвинулось с мертвой точки благодаря поддержке администрации Тосненского района и спортивно-досугового центра «Атлант». Почему не удалось сделать это раньше? Мы около года добивались возвращения нашего привычного бренда, плюс необходимо было открыть юридическое лицо. Было множество вопросов, из-за которых воплотить идеи в жизнь было непросто. Но теперь у нас есть и наше название, и старый домен сайта, и команды всех возрастов.

Планируем также реконструкцию стадиона – он будет третьей категории, что позволит заявляться в профессиональные соревнования. Посмотрим, может, уже на следующий год получится выступить во лиге. Во всяком случае, таковы наши цели и задачи на ближайшее время. Вопрос с лицензированием пока не прорабатывали, нужны регламентирующие документы. Но главное – начало положено. Вы не представляете, сколько людей вернулось в наши официальные сообщества в социальных сетях после этой новости, не успеваю всем ответить. Что касается меня, то я сейчас и директор, и тренер. Но со временем собираюсь сосредоточиться на каком-то одном направлении», – сказал Матюшенко.