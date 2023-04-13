Директор «Тосно»: «Искал пути, как вернуть былую славу клубу. Может, во Второй лиге будем играть на следующий год»

Теги премьер-лига Россия Вторая лига Тосно Вячеслав Матюшенко Р-Спорт Футбол

Директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко надеется, что клуб вскоре сможет играть во Второй лиге.

Ранее  «Тосно», расформированный в 2018 году из-за финансовых трудностей, объявил о возрождении.

«Я долго к этому шел. Все эти годы после банкротства клуба искал пути, чтобы вернуть ему былую славу. Хотелось при этом заняться развитием и детско-юношеского футбола в регионе. К счастью, дело сдвинулось с мертвой точки благодаря поддержке администрации Тосненского района и спортивно-досугового центра «Атлант». Почему не удалось сделать это раньше? Мы около года добивались возвращения нашего привычного бренда, плюс необходимо было открыть юридическое лицо. Было множество вопросов, из-за которых воплотить идеи в жизнь было непросто. Но теперь у нас есть и наше название, и старый домен сайта, и команды всех возрастов.

Планируем также реконструкцию стадиона – он будет третьей категории, что позволит заявляться в профессиональные соревнования. Посмотрим, может, уже на следующий год получится выступить во Второй лиге. Во всяком случае, таковы наши цели и задачи на ближайшее время. Вопрос с лицензированием пока не прорабатывали, нужны регламентирующие документы. Но главное – начало положено. Вы не представляете, сколько людей вернулось в наши официальные сообщества в социальных сетях после этой новости, не успеваю всем ответить. Что касается меня, то я сейчас и директор, и тренер. Но со временем собираюсь сосредоточиться на каком-то одном направлении», – сказал Матюшенко.

8 комментариев

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schwein
Я все таки понять не могу, как может быть директор у ликвидированного юридического лица? И чем занимался этот директор аж 4 года?
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Тюменец
Зарема: "Искала пути как вернуть былую славу клубу, но все время утыкалась в одно и то же."
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ногабога
Ответ Ебздрогыч
Все очень мило и пафосно, но есть одно но. Возрожденный «Тосно» не будет погашать долги перед бывшими игроками команды, поскольку срок ответственности по финансовым обязательствам истек. Об этом сообщил глава профсоюза футболистов Александр Зотов (Матч ТВ). На момент ликвидации в 2018 году долги клуба составляли 500 млн рублей.
А вот и причина возрождения клуба именно сейчас😏
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Ростовский
Обладатель Кубка России несомненно должен существовать в профессионалах.
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Слава Филаткин
Зачем? А главное на ***?
+1
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Ебздрогыч
Все очень мило и пафосно, но есть одно но.

Возрожденный «Тосно» не будет погашать долги перед бывшими игроками команды, поскольку срок ответственности по финансовым обязательствам истек. Об этом сообщил глава профсоюза футболистов Александр Зотов (Матч ТВ).
На момент ликвидации в 2018 году долги клуба составляли 500 млн рублей.
+8
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Лёха Артемьев
Тосно Воскрес!
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дронреш
Деньги, деньги, деньги
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